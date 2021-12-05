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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
403
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.12.21 - 00:50
#3676
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Цитата:
111:
Халяль сейчас даже свинину колбасу продают..

Ну а халяль-вотка, наливаямая всторону Мекки надеюсь присутствует?
Цитата:
111:
Хм.. Ну купил ты настоящий Гуччи или Версаче? Сумочка за 5 тысяч эвро.. А может лучше на это бабло, у нас, у кого нет денег на это, купить по три китайских сумочки, одежку, обувку, и еду на полгода... Настоящее так же рвется и ломается..

Не надо делать мне мозги, их таки есть кому взбалтывать.
Покупая на китайском рынке Гучи, вы считаете что я покупаю поделку и что изделие выработанное умелыми руками китайских коммунистов, они могут врать!?
Не может этого быть!
Цитата:
111:
Салат с колбасы Европейской, странно, думал что колбаса с Эвропы менее жирная..

Соглашусь, это более чем странно.
Тем более, у меня сегодня праздник. И раз все сегодня озвучили, у меня сегодня тоже праздничный обед. Похвастаюсь, тоже.
Сегодня день флота Индии и у меня сегодня праздничный доширак, с запахом мяса, булочка с вкусом лебеды и отвар чая из высушенных яблочных косточек, с настоящим сахаром.
Я вам, не кто-нибудь, у меня пару лет назад, даже деньги были. Настоящие.
:oops:
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
648
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.12.21 - 09:26
#3677
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

Каналов по еде много. Но вот чтобы вкусно, и при этом просто в приготовлении, таких мало. Могу позже ссылку дать на такой канал.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
648
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.12.21 - 10:07
#3678
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Вот начало:

А это когда она с мужем развелась, и открыла вторую версию канала (первый канал на мужа был зарегистрирован, и он хотел сам его монетизировать).


Все рецепты максимально просты, и при этом получаются у всех с первого раза.
Таня даже сложные рецепты упрощает без потери качества и вкуса.
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