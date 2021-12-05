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≡ Николай ВОРОНИН: И чей это футбол за наши деньги?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42993
Николай ВОРОНИН: И чей это футбол за наши деньги?
Отправлено: 05.12.21 - 09:32
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Я тоже неравнодушен к футболу. Смотрю по телевизору матчи европейских клубов, где играют действительно профессионалы. Но смотреть матчи с результатом 8:0, думаю, не интересно не только мне. Игру в одни ворота красивой никак не назовешь.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
187
Re: Николай ВОРОНИН: И чей это футбол за наши деньги?
Отправлено: 05.12.21 - 09:32
#1
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совершенно верно мне лично фиолетово как наши вернее не наши футболеры бегают по зеленому полю. За такие деньги любой бы так пару часиков мяч погонял.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
554
Re: Николай ВОРОНИН: И чей это футбол за наши деньги?
Отправлено: 05.12.21 - 09:38
#2
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Цитата:
. А народных денег все-таки жалко.

Источник:


Дедок, а в гробу карманов нет! Всё на тот свет не заберёшь!ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ!Выражение из 10-й сатиры древнеримского поэта-сатирика Ювенала, использованное им для описания современных ему устремлений римского народа.Как и в античные времена, сейчас это означает низменные желания и интересы народа!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
554
Re: Николай ВОРОНИН: И чей это футбол за наши деньги?
Отправлено: 05.12.21 - 09:41
#3
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Цитата:
рихард:
За такие деньги любой бы так пару часиков мяч погонял.

Ну погоняй а мы посмотрим как ты будешь играть и зарабатывать бешеные деньги
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
30
Re: Николай ВОРОНИН: И чей это футбол за наши деньги?
Отправлено: 05.12.21 - 10:03
#4
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Все равно будет по ихнему. К чему это все
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