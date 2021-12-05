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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=43861 . А народных денег все-таки жалко.Источник:

Цитата:Дедок, а в гробу карманов нет! Всё на тот свет не заберёшь!ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ!Выражение из 10-й сатиры древнеримского поэта-сатирика Ювенала, использованное им для описания современных ему устремлений римского народа.Как и в античные времена, сейчас это означает низменные желания и интересы народа!