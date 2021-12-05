Цитата:
111:
Халяль сейчас даже свинину колбасу продают..
Ну а халяль-вотка, наливаямая всторону Мекки надеюсь присутствует?
Цитата:
111:
Хм.. Ну купил ты настоящий Гуччи или Версаче? Сумочка за 5 тысяч эвро.. А может лучше на это бабло, у нас, у кого нет денег на это, купить по три китайских сумочки, одежку, обувку, и еду на полгода... Настоящее так же рвется и ломается..
Не надо делать мне мозги, их таки есть кому взбалтывать.
Покупая на китайском рынке Гучи, вы считаете что я покупаю поделку и что изделие выработанное умелыми руками китайских коммунистов, они могут врать!?
Не может этого быть!
Цитата:
111:
Салат с колбасы Европейской, странно, думал что колбаса с Эвропы менее жирная..
Соглашусь, это более чем странно.
Тем более, у меня сегодня праздник. И раз все сегодня озвучили, у меня сегодня тоже праздничный обед. Похвастаюсь, тоже.
Сегодня день флота Индии и у меня сегодня праздничный доширак, с запахом мяса, булочка с вкусом лебеды и отвар чая из высушенных яблочных косточек, с настоящим сахаром.
Я вам, не кто-нибудь, у меня пару лет назад, даже деньги были. Настоящие.