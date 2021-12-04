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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6274
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.21 - 23:31
#6481
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Цитата:
drakon:
Позову братьев. Сходим в Ресторан. И хватит...

Тоже так бы хотел, но обычаи..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
402
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.12.21 - 00:21
#6482
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Цитата:
drakon:
Задняя, копчённая нога,поросёнка. На - подставке. Вес 6.5 кг. Испанская...

Не мучьте дитю насчет хамона!
Он таки, не знает, как его едят, с чаем или сборщом.
И таки, да!
Его не коптят, а вялят.
:oops:
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