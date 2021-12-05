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≡ "Мистично и фантастично" - Премьера "Пиковой дамы" прошла в Костанайском областном театре кукол
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42992
"Мистично и фантастично" - Премьера "Пиковой дамы" прошла в Костанайском областном театре кукол
Отправлено: 05.12.21 - 00:16
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На сцене, ставшей петербургской крышей с мансардами, чердачными окнами и дымоходами, царил полумрак. Перед представлением зрителям объяснили, что такое карточная игра "Фараон", и
продемонстрировали ее правила. Только после этого все началось.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
402
Re: "Мистично и фантастично" - Премьера "Пиковой...
Отправлено: 05.12.21 - 00:16
#1
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Ежли когданить надысь, случится утолить аппетит борщом из квашоной капусты с натуральным морским песком, котлет с древесных стружок, с малой толикой металлических, гарниром картофельного пура с толикой салидола. И запивши отвром из еловых ежей, я возможно, взахочу лицезреть сее произведение творческага искуства.
Рс еще раз перечитал про театр Колумба в 12 стульях. Очень напомнило...
:oops:
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