Отправлено: - 23:01

drakon:

Недоеденное в - мусор?.

Цитата:У нас если недоедают, забирают скюебе в пакетиках..То есть они наедаются, но надо варить больше, саркыт называется, отдавать гостям всю еду, то, что осталась .Ну блин, некоторые иногда наглеют, если еды не остается раздать, надо что то им дать,