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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6274
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.21 - 21:45
#6466
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Цитата:
drakon:
Задняя, копчённая нога,поросёнка. На - подставке. Вес 6.5 кг. Испанская...

Ну ниче так, посчитал, на наши выходит по 3700 за кило..
А ляжка то где?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23503
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.21 - 21:52
#6467
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Цитата:
111:
А ляжка то где?

В коробке... :lol: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6274
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.21 - 22:03
#6468
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Цитата:
drakon:
В коробке..

А, понял, замороженая
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23503
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.21 - 22:19
#6469
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Цитата:
111:
А, понял, замороженая

Зачем, копчённое мясо - замораживать?
Ты же видишь, сверху - ручка,на коробке.
Принёс домой. А потом на подсавке,
ставь куда хочешь.Даже возле койки... :lol: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6274
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.21 - 22:21
#6470
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Цитата:
drakon:
ручка,на коробке

А, вообще не понял, думал такая просто реклама...
Я бы взял..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23503
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.21 - 22:25
#6471
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Цитата:
111:
Я бы взял..

Я года 3 назад - покупал.
Но для меня сильно бодьшой.
Ваще то на зиму - надо взять...
:lol: :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6274
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.21 - 22:31
#6472
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Цитата:
drakon:
для меня сильно бодьшой.

Я сегодня 21 кг взял мякоти..
Уже килограмма три кончили за сегодня..
Не, у нас на зиму, килограммов 300 надо..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23503
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.21 - 22:39
#6473
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Цитата:
111:
Уже килограмма три кончили за сегодня..

Марик, свежее мясо, конечно много - уходит.
А такое берут, если дома, какое торжество.
Там в коробке есть ещё - нож, острый сильно.
И специальная вилка. Ставят на стол. И кто
хочет, сам для себя - отрезает... :lol: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6274
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.21 - 22:44
#6474
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Цитата:
drakon:
И кто хочет, сам для себя - отрезает...

А, у нас нет, никто не отрезает, хозяин обязан отрезать больше, чем гости сожрут..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23503
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.21 - 22:50
#6475
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Цитата:
111:
больше, чем гости сожрут..

Недоеденное в - мусор?... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6274
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.21 - 23:01
#6476
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Цитата:
drakon:
Недоеденное в - мусор?.

У нас если недоедают, забирают скюебе в пакетиках..
То есть они наедаются, но надо варить больше, саркыт называется, отдавать гостям всю еду, то, что осталась .
Ну блин, некоторые иногда наглеют, если еды не остается раздать, надо что то им дать,
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23503
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.21 - 23:05
#6477
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Цитата:
111:
если еды не остается раздать, надо что то им дать,

Деньгами, чтоли?... :lol: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6274
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.21 - 23:07
#6478
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Цитата:
drakon:
Деньгами, чтоли?...

Помню я раздавал водкой и пивом..
А в последний раз на днюху Амира, сына, еще и коньяки пошли, вина, и русская водка...
В пределах от трех до шести тысяч..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6274
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.21 - 23:08
#6479
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И это каждому..
Столько расходов..
Обычно я со стола не беру ничего и не требую..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23503
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.21 - 23:15
#6480
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Цитата:
111:
В пределах от трех до шести тысяч..

Цитата:
111:
И это каждому..

Неее, мне такая днюха - не надо.
В июне, мне будет 70. Позову
братьев. Сходим в Ресторан.
И хватит... :lol: :-o
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