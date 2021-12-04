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≡ Признаки ценового сговора на рынках рожек, муки и мяса птицы нашли в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42991
Признаки ценового сговора на рынках рожек, муки и мяса птицы нашли в Казахстане
Отправлено: 04.12.21 - 14:22
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За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции направило 6 уведомлений о наличии признаков ценового сговора и злоупотребления доминирующим положением в адрес субъектов рынка рожек, муки, мяса птицы в Костанайской и Алматинской областях
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6261
Re: Признаки ценового сговора на рынках рожек, муки и мяса птицы...
Отправлено: 04.12.21 - 14:22
#1
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Какое то снижение сумасшедшее, на 0.1 и на 0.2 процента..
За пять недель..
Наверно таких как Добринцов поприжали...
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
400
Re: Признаки ценового сговора на рынках рожек, муки и мяса птицы...
Отправлено: 04.12.21 - 19:31
#2
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Цитата:
Признаки ценового сговора на рынках рожек, муки и мяса птицы нашли в Казахстане, 

Если честно, я рожки как-то не очень, я больше уважаю спагетти и домашнюю лапшу.
Желал бы узнать какова стабильность на этих рынках и есть ли мне повод для волнений.
А так, нечестно, про рожки сказали, а про вермишель, макароны, перья, спиральки и прочие макаронные изделия нигугу!
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
750
Признаки ценового сговора на рынках рожек, муки и мяса птицы нашли в Казахстане
Отправлено: 04.12.21 - 22:05
#3
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Цитата:
Признаки ценового сговора
на каждом шагу в этой стране :-x

[Исправлено: electro, 04.12.2021 - 22:05]
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