Отправлено: - 19:31

Признаки ценового сговора на рынках рожек, муки и мяса птицы нашли в Казахстане,

Цитата:Если честно, я рожки как-то не очень, я больше уважаю спагетти и домашнюю лапшу.Желал бы узнать какова стабильность на этих рынках и есть ли мне повод для волнений.А так, нечестно, про рожки сказали, а про вермишель, макароны, перья, спиральки и прочие макаронные изделия нигугу!