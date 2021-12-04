Тыж вроде взрослый мужыкъ, а наивный, как дите. Ты как проверял? Ты ихние документы, сертификаты смотрел? Паспорта-проверял? Среди них есть жулики, видят-лох какой-то и подсунут тебе чугуний покрытый нержавейкой заместо алюминия. А ты уже небось и преподнес уже, мол носи дорогая, а она ведь обидеться может. Скажет, что ты для своей дишман всякий покупаишь. Цитата:
111: О, а теперь реклама кильки..
Глянь, призводителя, скорее всего, самые "рыболовные" районы, это Владимирская область и подмосковье, там же кильки, прям из моря сама вруки прыгает. Тебе сегодня какое счастье в руки попало?
Don Julio: Тебе сегодня какое счастье в руки попало?
Крест Новосибирск, цепь Красноярск.. А настоящие, смотрел, миллионами просят.. Да пусть, моей то Кухарке понравилось, а мне это нормально, больше не потяну. Да, можно было ломбард, купить советское, перековать, да она не поймет, у нее племяшка взяла за 300, смотрю и у моей чешется все, бабы блин друг от друга в своем кругу отставать не хотят..
Ясно, я такто подумал, что тебя обманут, но ты -красавчег. Вместо настоящих взял что попроще. Все наверное так делают, нет же желающих чтото взаправдашнее, качественное покупать. Ну а что ты хотел? Настоящий чугуний, это же -капитал. Накрайняк, можно на цветмет сдать.
Цитата:
111: Да пусть, моей то Кухарке понравилось, а мне это нормально, больше не потяну.
А жене, то есть она без сурпризов в этом году осталась? Цитата:
111: , Калининград, г.Светлый, п. Взморье.. Ты о кильке..
Кстати, ни разу не видел казахстанской кильки. Страно такто. Цитата:
111: Сегодня свинины набрал по 1800 мякоть, на 21 тысячу.. Вот мне пожарят.. А себе будут плов готовить.. Со свинины..
Тебя не обманули, она точно -кошерная, всмымле халял, я хотел узнать? Не оскоромишься?
Настоящий халяль.. Кормили только травой в степях Казахстана, поили свежей водой. Добавляли рис, гречку, пшено.. И резали как полагается, с молитвой и ножом по горлу и определенно поворачивали перед смертью..
Добывая из шпрот или из крабовых палочек, интересно. Цитата:
111: Настоящий халяль.. Кормили только травой в степях Казахстана, поили свежей водой. Добавляли рис, гречку, пшено.. И резали как полагается, с молитвой и ножом по горлу и определенно поворачивали перед смертью..
А ну раз, так, и ты так тщательно соблюдаешь обычаи, за пиво даже не спрашиваю. Наверняка, тоже-кошерное. Всмысле, халялъ.
Халяль сейчас даже свинину колбасу продают.. Главное повернуться в сторону Мекки, или Киблы, и употребить ее.. Вдруг там не чистое животное, в колбасе то, израненое было или плохо кушало.. Ну а так, вме нормально..
Don Julio: нет же желающих чтото взаправдашнее, качественное покупать.
Хм.. Ну купил ты настоящий Гуччи или Версаче? Сумочка за 5 тысяч эвро.. А может лучше на это бабло, у нас, у кого нет денег на это, купить по три китайских сумочки, одежку, обувку, и еду на полгода... Настоящее так же рвется и ломается..
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