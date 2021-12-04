Отправлено: - 21:06

111:

А настоящие, смотрел, миллионами просят..

111:

Да пусть, моей то Кухарке понравилось, а мне это нормально, больше не потяну.

111:

, Калининград, г.Светлый, п. Взморье.. Ты о кильке..

111:

Сегодня свинины набрал по 1800 мякоть, на 21 тысячу.. Вот мне пожарят.. А себе будут плов готовить.. Со свинины..

Цитата:Ясно, я такто подумал, что тебя обманут, но ты -красавчег. Вместо настоящих взял что попроще.Все наверное так делают, нет же желающих чтото взаправдашнее, качественное покупать.Ну а что ты хотел? Настоящий чугуний, это же -капитал.Накрайняк, можно на цветмет сдать.Цитата:А жене, то есть она без сурпризов в этом году осталась?Цитата:Кстати, ни разу не видел казахстанской кильки. Страно такто.Цитата:Тебя не обманули, она точно -кошерная, всмымле халял, я хотел узнать?Не оскоромишься?