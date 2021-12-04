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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6261
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 20:30
#3646
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О, а теперь реклама кильки..
Обмывать как то же надо...

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6261
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 20:36
#3647
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А вот килька За Родину..
Ну вкусная, по мексикански...

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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
400
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 20:42
#3648
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Цитата:
111:
Литую, не пустотелую..

Тыж вроде взрослый мужыкъ, а наивный, как дите.
Ты как проверял?
Ты ихние документы, сертификаты смотрел? Паспорта-проверял?
Среди них есть жулики, видят-лох какой-то и подсунут тебе чугуний покрытый нержавейкой заместо алюминия.
А ты уже небось и преподнес уже, мол носи дорогая, а она ведь обидеться может. Скажет, что ты для своей дишман всякий покупаишь.
Цитата:
111:
О, а теперь реклама кильки..

Глянь, призводителя, скорее всего, самые "рыболовные" районы, это Владимирская область и подмосковье, там же кильки, прям из моря сама вруки прыгает. Тебе сегодня какое счастье в руки попало?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6261
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 20:44
#3649
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Сегодня свинины набрал по 1800 мякоть, на 21 тысячу..
Вот мне пожарят..
А себе будут плов готовить..
Со свинины..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6261
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 20:50
#3650
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Цитата:
Don Julio:
Тебе сегодня какое счастье в руки попало?

Крест Новосибирск, цепь Красноярск..
А настоящие, смотрел, миллионами просят..
Да пусть, моей то Кухарке понравилось, а мне это нормально, больше не потяну.
Да, можно было ломбард, купить советское, перековать, да она не поймет, у нее племяшка взяла за 300, смотрю и у моей чешется все, бабы блин друг от друга в своем кругу отставать не хотят..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6261
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 20:52
#3651
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Цитата:
Don Julio:
Тебе сегодня какое счастье в руки попало?

А, Калининград, г.Светлый, п. Взморье..
Ты о кильке..

[Исправлено: 111, 04.12.2021 - 20:54]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2624
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 20:57
#3652
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Цитата:
111:
А вот килька За Родину.. Ну вкусная

А вот тут поддержу. Всегда беру скумбрию "За Родину". Отличнейшая вещь для рыбного супа. Без мути. Видимо, фирма хорошая, что и килька вкусная...
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
400
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 21:06
#3653
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Цитата:
111:
А настоящие, смотрел, миллионами просят..

Ясно, я такто подумал, что тебя обманут, но ты -красавчег. Вместо настоящих взял что попроще.
Все наверное так делают, нет же желающих чтото взаправдашнее, качественное покупать.
Ну а что ты хотел? Настоящий чугуний, это же -капитал.
Накрайняк, можно на цветмет сдать.

Цитата:
111:
Да пусть, моей то Кухарке понравилось, а мне это нормально, больше не потяну.

А жене, то есть она без сурпризов в этом году осталась?
Цитата:
111:
, Калининград, г.Светлый, п. Взморье.. Ты о кильке..

Кстати, ни разу не видел казахстанской кильки. Страно такто.
Цитата:
111:
Сегодня свинины набрал по 1800 мякоть, на 21 тысячу.. Вот мне пожарят.. А себе будут плов готовить.. Со свинины..

Тебя не обманули, она точно -кошерная, всмымле халял, я хотел узнать?
Не оскоромишься?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6261
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 21:08
#3654
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Цитата:
Don Julio:
Кстати, ни разу не видел казахстанской кильки.

Кублей у нас делает..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6261
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 21:10
#3655
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Цитата:
Don Julio:
Тебя не обманули, она точно -кошерная,

Настоящий халяль..
Кормили только травой в степях Казахстана, поили свежей водой.
Добавляли рис, гречку, пшено..
И резали как полагается, с молитвой и ножом по горлу и определенно поворачивали перед смертью..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
400
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 21:22
#3656
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Цитата:
111:
Кублей у нас делает..

Добывая из шпрот или из крабовых палочек, интересно.
Цитата:
111:
Настоящий халяль.. Кормили только травой в степях Казахстана, поили свежей водой. Добавляли рис, гречку, пшено.. И резали как полагается, с молитвой и ножом по горлу и определенно поворачивали перед смертью..

А ну раз, так, и ты так тщательно соблюдаешь обычаи, за пиво даже не спрашиваю.
Наверняка, тоже-кошерное. Всмысле, халялъ.
:oops:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6261
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 21:25
#3657
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Цитата:
Don Julio:
Всмысле, халялъ.

Халяль сейчас даже свинину колбасу продают..
Главное повернуться в сторону Мекки, или Киблы, и употребить ее..
Вдруг там не чистое животное, в колбасе то, израненое было или плохо кушало..
Ну а так, вме нормально..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6261
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 21:29
#3658
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Ну вот, готовка халяль плова..
Главное резать все в сторону Мекки..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6261
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 21:33
#3659
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Цитата:
Don Julio:
нет же желающих чтото взаправдашнее, качественное покупать.

Хм..
Ну купил ты настоящий Гуччи или Версаче?
Сумочка за 5 тысяч эвро..
А может лучше на это бабло, у нас, у кого нет денег на это, купить по три китайских сумочки, одежку, обувку, и еду на полгода...
Настоящее так же рвется и ломается..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6261
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 21:55
#3660
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Что то не понял..
Что это, картошка, но зачем...

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