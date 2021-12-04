Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 16:14
Цитата:
Вот именно.
"Ну и догадаааа!!!" (с)
111:
Ах да, чтоб Люди видели и знали..
Ах да, чтоб Люди видели и знали..
Вот именно.
"Ну и догадаааа!!!" (с)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 16:20
Цитата:
Не нашего попроси, пусть перелопачивает..
Сыкымы:
Номер стёртого коммента назови.
Номер стёртого коммента назови.
Не нашего попроси, пусть перелопачивает..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 16:21
Цитата:
У тебя все для Людей, только почему то никому из них твои разборки не нрааятся и они проходят мимо..
А маменькиного Людём назвать то и грех..
Сыкымы:
Вот именно. "Ну и догадаааа!!!" (с)
Вот именно. "Ну и догадаааа!!!" (с)
У тебя все для Людей, только почему то никому из них твои разборки не нрааятся и они проходят мимо..
А маменькиного Людём назвать то и грех..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 16:44
Цитата:
Меня в оскорблениях обвиняешь именно ты, почему Не наш должен тебя оправдывать? Снова стрелы переводишь, адвокатов ищешь, юлишь, от прямого ответа уходишь, клеветник. Как был мелким пакостником, так им и остался. Ради хайпа ляпнул, что я тебя оскорбляю, а когда у тебя я попросил доказательства - вместо прямого ответа ты начал выкручиваться, клеветник.
111:
Не нашего попроси, пусть перелопачивает..
Не нашего попроси, пусть перелопачивает..
Меня в оскорблениях обвиняешь именно ты, почему Не наш должен тебя оправдывать? Снова стрелы переводишь, адвокатов ищешь, юлишь, от прямого ответа уходишь, клеветник. Как был мелким пакостником, так им и остался. Ради хайпа ляпнул, что я тебя оскорбляю, а когда у тебя я попросил доказательства - вместо прямого ответа ты начал выкручиваться, клеветник.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14446
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 18:36
вечерний анекдот
//Две обезьяны разбирают атомную бомбу.— А если рванёт? — спрашивает одна.— Ерунда, у меня вторая есть!///
//Две обезьяны разбирают атомную бомбу.— А если рванёт? — спрашивает одна.— Ерунда, у меня вторая есть!///
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 19:03
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 19:04
Все таки купил я цепочку, с крестом Спаси и Сохрани..
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23493
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 19:33
Цитата:
За сколько?...
111:
Все таки купил я цепочку,
Все таки купил я цепочку,
За сколько?...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 19:55
Цепочка что то 300
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 19:56
Крест 82, плюс скидка за нал
Что то пока шел, лишние сообщения кинул
Крест в 60 с чем то обошелся
[Исправлено: 111, 04.12.2021 - 20:13]
Что то пока шел, лишние сообщения кинул
Крест в 60 с чем то обошелся
[Исправлено: 111, 04.12.2021 - 20:13]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 20:04
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 20:05
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 397
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 20:14
Цитата:
Молоток!
Чего выбрал, чугуний или нержавейку?
Чугуний прочнее, но нержавейка такто долговечнее и практичнее.
Цитата:
Все верно, жене шубу, мужу-носки. Две пары.
А мне интересно, ты в месяц, сколько на пиво пропиваешь?
Есть тебе резон, пока недорого, прикупить какой-нить пивзаводик?
111:
Все таки купил я цепочку, с крестом
Все таки купил я цепочку, с крестом
Молоток!
Чего выбрал, чугуний или нержавейку?
Чугуний прочнее, но нержавейка такто долговечнее и практичнее.
Цитата:
111:
Цепочка что то 300
Цепочка что то 300
Все верно, жене шубу, мужу-носки. Две пары.
А мне интересно, ты в месяц, сколько на пиво пропиваешь?
Есть тебе резон, пока недорого, прикупить какой-нить пивзаводик?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 397
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 20:21
Цитата:
Это ты хорошо что сказал за сарказм. Ты если следующий раз так-то обозначай, где у тебя юмор, а где нет. Не всегда понятно, а так все всегда будут точно знать, где ты "шутишь".
Цитата:
А мне это зачем? Это вы без евреев живете, ты и плачьте.
Хотя может дождусь, что иврит будет 2 государственным, после русского.
111:
Я ответил сарказмом, что евреев не было в СССР.. Но они то там были и их было много..
Я ответил сарказмом, что евреев не было в СССР.. Но они то там были и их было много..
Это ты хорошо что сказал за сарказм. Ты если следующий раз так-то обозначай, где у тебя юмор, а где нет. Не всегда понятно, а так все всегда будут точно знать, где ты "шутишь".
Цитата:
111:
-Живите без евреев.. Ты что там, плачешь?
-Живите без евреев.. Ты что там, плачешь?
А мне это зачем? Это вы без евреев живете, ты и плачьте.
Хотя может дождусь, что иврит будет 2 государственным, после русского.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 20:28
Цитата:
Литую, не пустотелую..
Don Julio:
Чего выбрал, чугуний или нержавейку?
Чего выбрал, чугуний или нержавейку?
Литую, не пустотелую..
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 14
|Зарегистрированные пользователи: 111, Don Julio
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать