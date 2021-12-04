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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1314
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 16:14
#3631
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Цитата:
111:
Ах да, чтоб Люди видели и знали..

Вот именно.
"Ну и догадаааа!!!" (с)
:-o :-P :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6246
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 16:20
#3632
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Цитата:
Сыкымы:
Номер стёртого коммента назови.

Не нашего попроси, пусть перелопачивает..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6246
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 16:21
#3633
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Цитата:
Сыкымы:
Вот именно. "Ну и догадаааа!!!" (с)

У тебя все для Людей, только почему то никому из них твои разборки не нрааятся и они проходят мимо..
А маменькиного Людём назвать то и грех..
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1314
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 16:44
#3634
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Цитата:
111:
Не нашего попроси, пусть перелопачивает..

Меня в оскорблениях обвиняешь именно ты, почему Не наш должен тебя оправдывать? Снова стрелы переводишь, адвокатов ищешь, юлишь, от прямого ответа уходишь, клеветник. Как был мелким пакостником, так им и остался. Ради хайпа ляпнул, что я тебя оскорбляю, а когда у тебя я попросил доказательства - вместо прямого ответа ты начал выкручиваться, клеветник.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14446
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 18:36
#3635
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вечерний анекдот

//Две обезьяны разбирают атомную бомбу.— А если рванёт? — спрашивает одна.— Ерунда, у меня вторая есть!///
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6246
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 19:03
#3636
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И снова я тут..
Еще три лотерейки...

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6246
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 19:04
#3637
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Все таки купил я цепочку, с крестом Спаси и Сохрани..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23493
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 19:33
#3638
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Цитата:
111:
Все таки купил я цепочку,

За сколько?... :lol: ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6246
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 19:55
#3639
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Цепочка что то 300
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6246
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 19:56
#3640
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Крест 82, плюс скидка за нал
Что то пока шел, лишние сообщения кинул
Крест в 60 с чем то обошелся

[Исправлено: 111, 04.12.2021 - 20:13]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6246
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 20:04
#3641
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Вот оно..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6246
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 20:05
#3642
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Это оборот

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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
397
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 20:14
#3643
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Цитата:
111:
Все таки купил я цепочку, с крестом

Молоток!
Чего выбрал, чугуний или нержавейку?
Чугуний прочнее, но нержавейка такто долговечнее и практичнее.
Цитата:
111:
Цепочка что то 300

Все верно, жене шубу, мужу-носки. Две пары.
А мне интересно, ты в месяц, сколько на пиво пропиваешь?
Есть тебе резон, пока недорого, прикупить какой-нить пивзаводик?
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
397
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 20:21
#3644
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Цитата:
111:
Я ответил сарказмом, что евреев не было в СССР.. Но они то там были и их было много..

Это ты хорошо что сказал за сарказм. Ты если следующий раз так-то обозначай, где у тебя юмор, а где нет. Не всегда понятно, а так все всегда будут точно знать, где ты "шутишь".
Цитата:
111:
-Живите без евреев.. Ты что там, плачешь?

А мне это зачем? Это вы без евреев живете, ты и плачьте.
Хотя может дождусь, что иврит будет 2 государственным, после русского. ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6246
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 20:28
#3645
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Цитата:
Don Julio:
Чего выбрал, чугуний или нержавейку?

Литую, не пустотелую..
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