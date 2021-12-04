Отправлено: - 20:21

111:

Я ответил сарказмом, что евреев не было в СССР.. Но они то там были и их было много..

111:

-Живите без евреев.. Ты что там, плачешь?

Цитата:Это ты хорошо что сказал за сарказм. Ты если следующий раз так-то обозначай, где у тебя юмор, а где нет. Не всегда понятно, а так все всегда будут точно знать, где ты "шутишь".Цитата:А мне это зачем? Это вы без евреев живете, ты и плачьте.Хотя может дождусь, что иврит будет 2 государственным, после русского.