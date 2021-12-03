«Многие не знают, как было на самом деле» - О работе дорожной техники в гололед на трассе М-36 рассказали в филиале «КазАвтоЖол»
Отправлено: 03.12.21 - 22:25
- В общем на трассе М-36 с 1-го по 2 декабря у нас работало от 6-ти до 8 пескоразрабасывателей, - рассказал Нургали Махмутов. - Часто бывало так, что мы выполняли свою работу, при этом еще и помогали вытаскивать съехавшие с трассы машины. Читать новость
Всё это конечно хорошо, молодцы! быстро вернули трассу к жизни. А вот как быть в самой фёдоровке? Все не основные улицы где нет интенсивного движения являются сплошным катком! Как ходить на работу как детям ходить в школу, как в магазин добраться? Об этом наше царство государство думает? Я обращаюсь к акимам всех уровней, что вы ответите нам пешком ходящим?
Размечтались не только у вас в знаменитой фёдоровке проблемы с простыми улицами до школ и тп. Вас смотрю разрекламировали по полной и зачем-то сюда и российское "фигурное катание " натянули). Махмутов постеснялся просто и не полностью вам правду сказал) там не только лесопосадок таких нет, там и разметок таких от границы до Костаная нет
Люди всегда будут недовольны. Лично для меня работа дорожников радует. Чище город я никогда не видел. Позабыли наверно колеи и ямы в девяностые. М? А может фантастических фильмов насмотрелись. Но скорее всего спанч боба. Глупо, очень глупо высказывать недовольство.
"УВАЖАЕМЫЙ" я описал проблему нашего села. Что вы мне тут начинаете потакать фурами и прочее!? И не нужно здесь приводить отвратильные примеры! Я вижу вы из тех кто в детстве парты и панели расписывал? У вас прям тяга к дряни!
Хам. Какой дряни? . Я сказал что проблема которую раздула нг относится не только к фёдоровке а к всём посёлкам и Костаная и всё. Почему только вас тут описали,мне непонятно. И сказал что фигурное катание по фёдоровке на ролике не имеет к этому посёлку не какого отношения. Всё отдыхай.
Понятно, что работа дорожников отвратная, но каким нужно быть, извините, дебилом, чтобы видя состояние дороги, не остановиться, нет! Но продолжать движение, рискуя своей жизнью, жизнью таких же как он, встречных и попутных, дебилов, и да, и машиной и грузом!? Им чо мертвым или покалеченным, зарплата будет больше, или что?
Ну чё за позорище? Ещё оправдаются Было перед кем? Перед теми кто верит в чипизацию? Верит во всемирный заговор? Перед теми кто считает что пункты эвакуации в городах созданы для вывоза детей во время вакцинации? Многие не знают что земля круглая А вы им тут пытаетесь рассказать как работает дорожная служба)))
Каждый год такое. Конечно одним можно дома отсидется до весны или просто день или два отдохнуть и потом выйти на работу. . Другим если он с Европы везёт лекарства /продукты например. Три-четыре границы, потом ещё тут надо выгадывать когда КДМ- ки выйду на работу посыпать дорогу .Напряг это и проблема для всех уже. . А если честно то природа сама вымораживает дорогу и от КДМ помощь очень мала.
как эту пустую КДМ. Хотя даже не разобрались в ситуации. А когда техника работает, почему-то никто не снимает
Весной полгода назад я снял как реально КДМ красиво работали. От денисовки в районе бестобе. Красивые видео. Нг выложело. Так что всё честно) двое суток все стояли. Снег был сильный. Всё было нормально. И полиция работала и КДМ. Правда старенькая КДМ . На базе Урала) хотя он как раз и работал в отличии от китайца помощника который умер там в снегу.
Так город ещё и снега не видел в этом году. поэтому и чистый. Природа комунальщиков радует. А так чуть что , у нас "аномальные осадки" или ещё что. В Аулиеколе видел как с легковушки песочком дороги сыпали, вот не знаю это коммунальная машина или частная инициатива была
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