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«Увидели публикацию, решили разъяснить» - Житель Костаная после интервью в «НГ» смог подать заявление на землю под огород
«Увидели публикацию, решили разъяснить» - Житель Костаная после интервью в «НГ» смог подать заявление на землю под огород
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