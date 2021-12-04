Отправлено: - 16:02

111:

Ответь сперва людям, хотя твое гумно не читают, где я тебе померещился два, 2, года назад..

111:

Что там про два года то?

Сыкымы:

"Дурочку" не включай... Всё ты понял, как и 2 года назад...

111:

А не прыгай как коза по болоту..

111:

Но ты пишешь для меня лично..

...



Ты пишешь это гумно для себя..

[Исправлено: Сыкымы, 04.12.2021 - 16:04]

Цитата:Отвечаю - людям: ничего и никто мне не мерещился и я об этом не писал.Цитата:Вот мой единственный коммент про "2 года":Цитата:Уж если кому померещилось - так только тебе.Я утверждаю, что не оскорблял тебя. Чтобы это проверить, нужно перечитать все мои комменты. Ты утверждаешь, что я тебя оскорбляю при каждом входе, ну так приведи хоть один мой коммент с оскорблениями в твой адрес. Клевеща на меня и играя на публику с целью привлечь внимание к своей персоне, ты заставляешь перечитывать мои комменты, как минимум, двух модераторов, при этом не предоставил ни одного пруфа. Понимаю, что логика - это не твоё, но "где деньги, Зин?"Цитата:Так кто тут скачет? Где пруфы,Зин?Цитата:Где логика, Зин? Определись уже...