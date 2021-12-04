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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 13:38
Мамкин революционер.
"Ольга Колоколова(Уважаемые пользователи)Откуда:КостанайРегистрация:24.12.06Сообщений:2427 Re: Флуд и оффтопикОтправлено: 27.02.15 - 14:39#2048112-й, ну прекратите, что вы в самом деле. Если слово "пожрать" вы пишите бесконечно, просто выпендриваясь перед модератором, то должны же понимать, что реакция идет не на слово, а на поведение в принципе. В строгом соответствии с правилами."
Это такой тонкий троллинг, по мнению внучка.
"Ольга Колоколова(Уважаемые пользователи)Откуда:КостанайРегистрация:24.12.06Сообщений:2427 Re: Флуд и оффтопикОтправлено: 27.02.15 - 14:39#2048112-й, ну прекратите, что вы в самом деле. Если слово "пожрать" вы пишите бесконечно, просто выпендриваясь перед модератором, то должны же понимать, что реакция идет не на слово, а на поведение в принципе. В строгом соответствии с правилами."
Это такой тонкий троллинг, по мнению внучка.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 13:39
Цитата:
Ответь сперва людям, хотя твое гумно не читают, где я тебе померещился два, 2, года назад..
А не прыгай как коза по болоту..
Сыкымы:
Так что там насчёт оскорблений от меня в твой адрес?
Так что там насчёт оскорблений от меня в твой адрес?
Ответь сперва людям, хотя твое гумно не читают, где я тебе померещился два, 2, года назад..
А не прыгай как коза по болоту..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 13:40
Цитата:
Если ты тут для людей пишешь, то и пиши..
Но ты пишешь для меня лично..
Тем более что я тебе что то там сказал два года назад..
Ты пишешь это гумно для себя..
А ты не понял?
Сыкымы:
Люди пусть делают выводы
Люди пусть делают выводы
Если ты тут для людей пишешь, то и пиши..
Но ты пишешь для меня лично..
Тем более что я тебе что то там сказал два года назад..
Ты пишешь это гумно для себя..
А ты не понял?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 13:49
Ладно не наш, живет среди мигрантов, тараканов, плевков,антисанитария и все такое, потому в гумне вон ковыряется..
Силу привычки не искоренить..
А ты то?
Что там про два года то?
Силу привычки не искоренить..
А ты то?
Что там про два года то?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 14:02
Цитата:
То нсть ты прибегаешь сюда, что то мне лично пишешь и оказывается ты пишешь это для каких то людей?
Покажи кстати, кому твое горлопанство, то есть ругачество нравится, покажи на этих людей..
Особенно твое вранье..
Это как клоун что ли пишешь?
Сыкымы:
Люди-то перечитают...
Люди-то перечитают...
То нсть ты прибегаешь сюда, что то мне лично пишешь и оказывается ты пишешь это для каких то людей?
Покажи кстати, кому твое горлопанство, то есть ругачество нравится, покажи на этих людей..
Особенно твое вранье..
Это как клоун что ли пишешь?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 14:07
Тут некоторые свои же высказывания фекалиями называют. Это очень характеризует их, как знающих цену своим словам.А главное - своим жизненным установкам! Флюгеры...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 14:13
Цитата:
Цитата:
Ты предлагаешь обсуждать то, что сказала покойная Ольга Колоковова?
Еще и года не прошло как говорится..
Ну ты любитель полоскать косточки умершим..
Давай, что хотел о ней обсудить то?
Уже не ваш земляк:
свои же высказывания фекалиями н
свои же высказывания фекалиями н
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Ольга Колоколова(Уважаемые пользователи)
Ольга Колоколова(Уважаемые пользователи)
Ты предлагаешь обсуждать то, что сказала покойная Ольга Колоковова?
Еще и года не прошло как говорится..
Ну ты любитель полоскать косточки умершим..
Давай, что хотел о ней обсудить то?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 15:27
Цитата:
О мёртвых - либо хорошо, либо ничего.Плохого о ней сказать не могу. Только то, что она тебя во всём прикрывала.Единственный упрёк.
ПыСы. Я всё-таки найду, где она тебе рот заткнула за деда,ГСС.
111:
О мёртвых - либо хорошо, либо ничего.Плохого о ней сказать не могу. Только то, что она тебя во всём прикрывала.Единственный упрёк.
ПыСы. Я всё-таки найду, где она тебе рот заткнула за деда,ГСС.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 16:02
Цитата:
Отвечаю - людям: ничего и никто мне не мерещился и я об этом не писал.
Цитата:
Вот мой единственный коммент про "2 года":
Цитата:
Уж если кому померещилось - так только тебе.
Я утверждаю, что не оскорблял тебя. Чтобы это проверить, нужно перечитать все мои комменты. Ты утверждаешь, что я тебя оскорбляю при каждом входе, ну так приведи хоть один мой коммент с оскорблениями в твой адрес. Клевеща на меня и играя на публику с целью привлечь внимание к своей персоне, ты заставляешь перечитывать мои комменты, как минимум, двух модераторов, при этом не предоставил ни одного пруфа. Понимаю, что логика - это не твоё, но "где деньги, Зин?"
Цитата:
Так кто тут скачет? Где пруфы,Зин?
Цитата:
Где логика, Зин? Определись уже...
[Исправлено: Сыкымы, 04.12.2021 - 16:04]
111:
Ответь сперва людям, хотя твое гумно не читают, где я тебе померещился два, 2, года назад..
Ответь сперва людям, хотя твое гумно не читают, где я тебе померещился два, 2, года назад..
Отвечаю - людям: ничего и никто мне не мерещился и я об этом не писал.
Цитата:
111:
Что там про два года то?
Что там про два года то?
Вот мой единственный коммент про "2 года":
Цитата:
Сыкымы:
"Дурочку" не включай... Всё ты понял, как и 2 года назад...
"Дурочку" не включай... Всё ты понял, как и 2 года назад...
Уж если кому померещилось - так только тебе.
Я утверждаю, что не оскорблял тебя. Чтобы это проверить, нужно перечитать все мои комменты. Ты утверждаешь, что я тебя оскорбляю при каждом входе, ну так приведи хоть один мой коммент с оскорблениями в твой адрес. Клевеща на меня и играя на публику с целью привлечь внимание к своей персоне, ты заставляешь перечитывать мои комменты, как минимум, двух модераторов, при этом не предоставил ни одного пруфа. Понимаю, что логика - это не твоё, но "где деньги, Зин?"
Цитата:
111:
А не прыгай как коза по болоту..
А не прыгай как коза по болоту..
Так кто тут скачет? Где пруфы,Зин?
Цитата:
111:
Но ты пишешь для меня лично..
...
Ты пишешь это гумно для себя..
Но ты пишешь для меня лично..
...
Ты пишешь это гумно для себя..
Где логика, Зин? Определись уже...
[Исправлено: Сыкымы, 04.12.2021 - 16:04]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 16:03
Где продается золото?
Чтоб и недорого и нормально?
Надо в течении сегодня завтра, срочно..
Своей хочу что то еупить, кухарке..
Чтоб и недорого и нормально?
Надо в течении сегодня завтра, срочно..
Своей хочу что то еупить, кухарке..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 16:05
Цитата:
Еще стерли до этого, шош ты опять врешь?
Это было перед этим
Кстати, ты не ответил про два года..
Ладно, померещился я там тебе так померешился, ты аж забыть не в состоянии..
Может ты пьян был?
Сыкымы:
единственный коммент про "2 года":
единственный коммент про "2 года":
Еще стерли до этого, шош ты опять врешь?
Это было перед этим
Кстати, ты не ответил про два года..
Ладно, померещился я там тебе так померешился, ты аж забыть не в состоянии..
Может ты пьян был?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 16:07
Цитата:
Ты скачешь..
Расскажи про два года назад..
Ах да, Людям..
Мне не надо, ты же для Людей тут стараешься, с не нашим, два года, пять, кто больше гумна выльет, старыз помоев...
Сыкымы:
Так кто тут скачет?
Так кто тут скачет?
Ты скачешь..
Расскажи про два года назад..
Ах да, Людям..
Мне не надо, ты же для Людей тут стараешься, с не нашим, два года, пять, кто больше гумна выльет, старыз помоев...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 16:08
Мне не отвечай, я поеду искать бутики с золотом, хрен знает, все дорого, понравилась цепочка за 200 тысяч, пригляделся, она два миллиона..
Да уж, цены взлетели..
Это главное, а не ваши помойки..
Да уж, цены взлетели..
Это главное, а не ваши помойки..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 16:10
И если я не выхожу с профиля, это не значит что я тут, просто смысла не вижу, выходить, потом заходить, оно само у меня как то делается..
Разговаривай с людями, например с Не нашим сыночком маменькиным, жалуйтесь друг другу на меня..
Ах да, чтоб Люди видели и знали..
Разговаривай с людями, например с Не нашим сыночком маменькиным, жалуйтесь друг другу на меня..
Ах да, чтоб Люди видели и знали..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 16:11
Цитата:
Номер стёртого коммента назови. Что ж ты юлишь, как вошь на гребешке? Где пруфы про оскорбления в твой адрес? Или их тоже потёрли?
111:
Еще стерли до этого
Еще стерли до этого
Номер стёртого коммента назови. Что ж ты юлишь, как вошь на гребешке? Где пруфы про оскорбления в твой адрес? Или их тоже потёрли?
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