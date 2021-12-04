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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
882
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 13:38
#3616
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Мамкин революционер.
"Ольга Колоколова(Уважаемые пользователи)Откуда:КостанайРегистрация:24.12.06Сообщений:2427 Re: Флуд и оффтопикОтправлено: 27.02.15 - 14:39#2048112-й, ну прекратите, что вы в самом деле. Если слово "пожрать" вы пишите бесконечно, просто выпендриваясь перед модератором, то должны же понимать, что реакция идет не на слово, а на поведение в принципе. В строгом соответствии с правилами."
Это такой тонкий троллинг, по мнению внучка.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6236
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 13:39
#3617
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Цитата:
Сыкымы:
Так что там насчёт оскорблений от меня в твой адрес?

Ответь сперва людям, хотя твое гумно не читают, где я тебе померещился два, 2, года назад..
А не прыгай как коза по болоту..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6236
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 13:40
#3618
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Цитата:
Сыкымы:
Люди пусть делают выводы

Если ты тут для людей пишешь, то и пиши..
Но ты пишешь для меня лично..
Тем более что я тебе что то там сказал два года назад..
Ты пишешь это гумно для себя..
А ты не понял?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6236
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 13:49
#3619
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Ладно не наш, живет среди мигрантов, тараканов, плевков,антисанитария и все такое, потому в гумне вон ковыряется..
Силу привычки не искоренить..
А ты то?
Что там про два года то?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6236
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 14:02
#3620
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Цитата:
Сыкымы:
Люди-то перечитают...

То нсть ты прибегаешь сюда, что то мне лично пишешь и оказывается ты пишешь это для каких то людей?
Покажи кстати, кому твое горлопанство, то есть ругачество нравится, покажи на этих людей..
Особенно твое вранье..
Это как клоун что ли пишешь?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
882
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 14:07
#3621
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Тут некоторые свои же высказывания фекалиями называют. Это очень характеризует их, как знающих цену своим словам.А главное - своим жизненным установкам! Флюгеры...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6236
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 14:13
#3622
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
свои же высказывания фекалиями н

Цитата:
Уже не ваш земляк:
Ольга Колоколова(Уважаемые пользователи)

Ты предлагаешь обсуждать то, что сказала покойная Ольга Колоковова?
Еще и года не прошло как говорится..
Ну ты любитель полоскать косточки умершим..
Давай, что хотел о ней обсудить то?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
882
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 15:27
#3623
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Цитата:
111:

О мёртвых - либо хорошо, либо ничего.Плохого о ней сказать не могу. Только то, что она тебя во всём прикрывала.Единственный упрёк.
ПыСы. Я всё-таки найду, где она тебе рот заткнула за деда,ГСС.
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1313
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 16:02
#3624
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Цитата:
111:
Ответь сперва людям, хотя твое гумно не читают, где я тебе померещился два, 2, года назад..

Отвечаю - людям: ничего и никто мне не мерещился и я об этом не писал.

Цитата:
111:
Что там про два года то?

Вот мой единственный коммент про "2 года":
Цитата:
Сыкымы:
"Дурочку" не включай... Всё ты понял, как и 2 года назад...

Уж если кому померещилось - так только тебе.

Я утверждаю, что не оскорблял тебя. Чтобы это проверить, нужно перечитать все мои комменты. Ты утверждаешь, что я тебя оскорбляю при каждом входе, ну так приведи хоть один мой коммент с оскорблениями в твой адрес. Клевеща на меня и играя на публику с целью привлечь внимание к своей персоне, ты заставляешь перечитывать мои комменты, как минимум, двух модераторов, при этом не предоставил ни одного пруфа. Понимаю, что логика - это не твоё, но "где деньги, Зин?"
Цитата:
111:
А не прыгай как коза по болоту..

Так кто тут скачет? Где пруфы,Зин?

Цитата:
111:
Но ты пишешь для меня лично..
...

Ты пишешь это гумно для себя..


Где логика, Зин? Определись уже...

[Исправлено: Сыкымы, 04.12.2021 - 16:04]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6236
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 16:03
#3625
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Где продается золото?
Чтоб и недорого и нормально?
Надо в течении сегодня завтра, срочно..
Своей хочу что то еупить, кухарке..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6236
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 16:05
#3626
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Цитата:
Сыкымы:
единственный коммент про "2 года":

Еще стерли до этого, шош ты опять врешь?
Это было перед этим
Кстати, ты не ответил про два года..
Ладно, померещился я там тебе так померешился, ты аж забыть не в состоянии..
Может ты пьян был?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6236
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 16:07
#3627
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Цитата:
Сыкымы:
Так кто тут скачет?

Ты скачешь..
Расскажи про два года назад..
Ах да, Людям..
Мне не надо, ты же для Людей тут стараешься, с не нашим, два года, пять, кто больше гумна выльет, старыз помоев...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6236
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 16:08
#3628
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Мне не отвечай, я поеду искать бутики с золотом, хрен знает, все дорого, понравилась цепочка за 200 тысяч, пригляделся, она два миллиона..
Да уж, цены взлетели..
Это главное, а не ваши помойки..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6236
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 16:10
#3629
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И если я не выхожу с профиля, это не значит что я тут, просто смысла не вижу, выходить, потом заходить, оно само у меня как то делается..
Разговаривай с людями, например с Не нашим сыночком маменькиным, жалуйтесь друг другу на меня..
Ах да, чтоб Люди видели и знали..
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1313
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 16:11
#3630
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Цитата:
111:
Еще стерли до этого

Номер стёртого коммента назови. Что ж ты юлишь, как вошь на гребешке? Где пруфы про оскорбления в твой адрес? Или их тоже потёрли?
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