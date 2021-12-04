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Максимально плохое решение - эксперт о повышении порога достаточности
Максимально плохое решение - эксперт о повышении порога достаточности
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42991
Максимально плохое решение - эксперт о повышении порога достаточности
Отправлено: 04.12.21 - 12:59
- Это полный провал всей коммуникационной политики как фонда, так и пенсионной системы, - считает Андрей Чеботарев. - Подобное увеличение не закрывает программу изъятия, оно ее усугубляет тем, что теперь богаче будут становиться еще более богатые, а бедные только беднеть
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14607
Re: Максимально плохое решение - эксперт о повышении порога...
Отправлено: 04.12.21 - 12:59
Цены на недвижимость должны рухнуть по идее.
Re: Максимально плохое решение - эксперт о повышении порога...
Отправлено: 04.12.21 - 13:00
Испугались, что пенсионки свои позабирают, не дадут вовремя украсть..
Re: Максимально плохое решение - эксперт о повышении порога...
Отправлено: 04.12.21 - 13:58
Цитата:
с 2022 года для 20-летних порог достаточности будет составлять 3,1 миллиона тенге. Сейчас - 1,7 миллиона тенге.
Интересно, откуда у 20-летних, возьмётся 3.1 млн. тенге? На счету?...
с 2022 года для 20-летних порог достаточности будет составлять 3,1 миллиона тенге. Сейчас - 1,7 миллиона тенге.
Интересно, откуда у 20-летних, возьмётся 3.1 млн. тенге? На счету?...
Максимально плохое решение - эксперт о повышении порога достаточности
Отправлено: 04.12.21 - 14:09
Цитата:
На них просто переписывают все родители чиновники..
Зарплаты у их 18ти летних детей золотой так сказать молодежи начинаются от двух миллионов тенге и заканчивая двумя миллионами долларов, нет, наверно не заканчивая..
Бизнес, там все на них пишут, чтоб не конфисковали, и отправляют за бугор учиться..
Там и фирмы по отмыванию всего..
Казахстанские..
drakon:
Интересно, откуда у 20-летних, возьмётся 3.1 млн. тенге? На счету?...
Интересно, откуда у 20-летних, возьмётся 3.1 млн. тенге? На счету?...
На них просто переписывают все родители чиновники..
Зарплаты у их 18ти летних детей золотой так сказать молодежи начинаются от двух миллионов тенге и заканчивая двумя миллионами долларов, нет, наверно не заканчивая..
Бизнес, там все на них пишут, чтоб не конфисковали, и отправляют за бугор учиться..
Там и фирмы по отмыванию всего..
Казахстанские..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7934
Максимально плохое решение - эксперт о повышении порога достаточности
Отправлено: 04.12.21 - 14:18
Цитата:
С чего вдруг... В Костанайской области и прошлый порог достигло хрен да маленько...точнее 1,9% имеющих накопления. Не все из них кинулись покупать жильё... А теперь и вовсе наверное пол процента не разорят пенсионный фонд.
Прошлая разовая акция была больше похожа на предвыборный вброс, зарабатывание очков перед электоратом..типа вот как государство заботится о бездомных гражданах, которые по сути и не воспользовались возможностью приобрести жильё... так как и половины порога не накопили.
Victor Yang:
Цены на недвижимость должны рухнуть по идее.
Цены на недвижимость должны рухнуть по идее.
С чего вдруг... В Костанайской области и прошлый порог достигло хрен да маленько...точнее 1,9% имеющих накопления. Не все из них кинулись покупать жильё... А теперь и вовсе наверное пол процента не разорят пенсионный фонд.
Прошлая разовая акция была больше похожа на предвыборный вброс, зарабатывание очков перед электоратом..типа вот как государство заботится о бездомных гражданах, которые по сути и не воспользовались возможностью приобрести жильё... так как и половины порога не накопили.
Максимально плохое решение - эксперт о повышении порога достаточности
Отправлено: 04.12.21 - 14:20
Цитата:
Я пять квартир в Рудном продал, четыре из них просто вытаскивание денег из пенсионки..
Сестра еще вытащила 2 миллиона, то есть зять, купив хату у меня..
yudjin:
Не все из них кинулись покупать жильё
Не все из них кинулись покупать жильё
Я пять квартир в Рудном продал, четыре из них просто вытаскивание денег из пенсионки..
Сестра еще вытащила 2 миллиона, то есть зять, купив хату у меня..
Максимально плохое решение - эксперт о повышении порога достаточности
Отправлено: 04.12.21 - 14:25
Племянница за нал купила хату, но продала типа родителям своего мужа хату тоде за пенсионку..
У тех аж 6 лимонов лежало там..
Комбинатовцы..
У тех аж 6 лимонов лежало там..
Комбинатовцы..
Максимально плохое решение - эксперт о повышении порога достаточности
Отправлено: 04.12.21 - 14:29
Цитата:
Я нигде такой Страны, не видел.
Где с Пенсионного счёта, можно,
деньги - снимать...
Дурдом...
111:
то есть зять, купив хату у меня..
то есть зять, купив хату у меня..
Я нигде такой Страны, не видел.
Где с Пенсионного счёта, можно,
деньги - снимать...
Дурдом...
Максимально плохое решение - эксперт о повышении порога достаточности
Отправлено: 04.12.21 - 14:31
Цитата:
Не все, основное то не снимешь..
drakon:
Где с Пенсионного счёта, можно, деньги - снимать
Где с Пенсионного счёта, можно, деньги - снимать
Не все, основное то не снимешь..
Максимально плохое решение - эксперт о повышении порога достаточности
Отправлено: 04.12.21 - 14:42
Цитата:
Если доллар опустить до 600, то в тенге возможно не рухнут, а даже подымутся..
Victor Yang:
Цены на недвижимость должны рухнуть по
Цены на недвижимость должны рухнуть по
Если доллар опустить до 600, то в тенге возможно не рухнут, а даже подымутся..
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