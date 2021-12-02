Отправлено: - 08:51

abaika95:

машин было 4 на весь город)) Вот эти страсти про кредиты... копи деньги и купи машину как все скопишь не влазит в кредит кто заставляет?

abaika95:

Сколько потерял СССР в военной силе и Вермахт? По цифрам просто показательно

abaika95:

Дружить с кассиром чтобы получать по блату колбасу

abaika95:

Итого безвозвратные потери нацистской Германии вместе с союзниками — 8 649 200 чел.

abaika95:

Согласно современным данным, безвозвратные военные потери СССР составили 11 444 100 человек, из которых погибло военнослужащих — 8 668 400 человек

Цитата:Машин хватало. Но припарковаться можно было в любом местеКредитов я и сам не брал ни одного. Всё есть: и квартира, и машина, и гаражи с дачей. Ещё и в Обнинске квартиру купил.Цитата:А если добавить к потерям Вермахта потери Люфтваффе (там не только пилоты, но и ПВО, и даже свои пехотные и моторизованные дивизии были), войска СС, в том числе дивизии французов и прочих поляков, армии союзников Германии. Все это считалось отдельно от потерь Вермахта (Сухопутных Сил).Также отдельно считались умершие от ран в госпиталях. Вот и сложи.Цитата:В холодильниках у всех была колбаса. И люди дружили меж собой не только за колбасу.Начальник колбасного цеха 6 суток лежала в инфекции без сознания, с трудом спасли. Это она потом с медиками дружила. Она как пример, что мои родители на мясе и колбасе не экономили, а на все спокойно скопили.Цитата:Цитата:А теперь посчитай процент выживших пленных в немецком и советском плену. Минимум 2-3 миллиона пленных немцы просто убили.