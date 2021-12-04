Отправлено: - 11:36

Don Julio:

шо вы мне имеете сказать за евреев? Вы имеете думать что их умнее?

Цитата:Ты опять все перевернул с ног на голову?Я ответил сарказмом, что евреев не было в СССР..Но они то там были и их было много..-Живите без евреев..Ты что там, плачешь?