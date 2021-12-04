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≡ Темп прироста тот же - Число заболевших КВИ за сутки немного снизилось в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42990
Темп прироста тот же - Число заболевших КВИ за сутки немного снизилось в Костанайской области
Отправлено: 04.12.21 - 13:33
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В пятницу, 3 декабря 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 77 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,19 %. Днем ранее было 80 заболевших при таком же темпе прироста.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14445
Re: Темп прироста тот же - Число заболевших КВИ за сутки немного...
Отправлено: 04.12.21 - 13:33
#1
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капец пандемии,
омикрон это агония
ковида,
уровень меньше сезонного гриппа.
ура.
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О
* Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
195
Re: Темп прироста тот же - Число заболевших КВИ за сутки немного...
Отправлено: 04.12.21 - 13:50
#2
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Твои слова да богу в уши!! Хотелось бы в это верить
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