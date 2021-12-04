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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8271
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 10:19
Цитата:
Для работы на АЭС не нужно быть учёным или иметь какие то собственные технологии. Вас сильно нагибает гляжу просмотр корейского или китайского телевизора, работа на компбютере. А там ведь технологии, кои Казахстану и не снились. А так то да Россия уже несколько стран в мире нагнула и продолжает нагибать, от Китая до Египта и ФинляндииЦитата:
А при чём тут путивизор.
Вот не путивизор
[Исправлено: elektron, 04.12.2021 - 05:49]
Сабыр:
АЭС несомненно полезная штука,но когда нет своих учёных и технологий-это конкретный нагибатель.
АЭС несомненно полезная штука,но когда нет своих учёных и технологий-это конкретный нагибатель.
Для работы на АЭС не нужно быть учёным или иметь какие то собственные технологии. Вас сильно нагибает гляжу просмотр корейского или китайского телевизора, работа на компбютере. А там ведь технологии, кои Казахстану и не снились. А так то да Россия уже несколько стран в мире нагнула и продолжает нагибать, от Китая до Египта и ФинляндииЦитата:
Сабыр: Ох уж этот путивизор.
А при чём тут путивизор.
[Исправлено: elektron, 04.12.2021 - 05:49]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 10:54
Цитата:
Это нурлыкуновизор
elektron:
А при чём тут путивизор. Вот не путивизор
А при чём тут путивизор. Вот не путивизор
Это нурлыкуновизор
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 10:57
Цитата:
Сколько АЭС построили? Не,не слышали
serg kost:
Казатомпром?
Казатомпром?
Сколько АЭС построили? Не,не слышали
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 11:01
Цитата:
Там бизнес и замучается чекист китайца нагибать. А у нас совсем другое,вы же понимаете. У нас это такой рычаг и стойка на локтях,что мама не горюй. Но строить надо,согласен. Хотя не пойму,у нас то майнеры всё выгребли,то ебласы говорит что энергии хватает.
elektron:
Россия уже несколько стран в мире нагнула
Россия уже несколько стран в мире нагнула
Там бизнес и замучается чекист китайца нагибать. А у нас совсем другое,вы же понимаете. У нас это такой рычаг и стойка на локтях,что мама не горюй. Но строить надо,согласен. Хотя не пойму,у нас то майнеры всё выгребли,то ебласы говорит что энергии хватает.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8271
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 11:17
Цитата:
Эл. энергия в сегодняшнее время лишней не бывает. В Англии уже нехватка (да да знаю - путивизор), так что пригодится. А выучиться можно не далеко, в Челябинске.
Сабыр:
то майнеры всё выгребли,то ебласы говорит что энергии хватает.
то майнеры всё выгребли,то ебласы говорит что энергии хватает.
Эл. энергия в сегодняшнее время лишней не бывает. В Англии уже нехватка (да да знаю - путивизор), так что пригодится. А выучиться можно не далеко, в Челябинске.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 11:36
Цитата:
Ты опять все перевернул с ног на голову?
Я ответил сарказмом, что евреев не было в СССР..
Но они то там были и их было много..
-Живите без евреев..
Ты что там, плачешь?
Don Julio:
шо вы мне имеете сказать за евреев? Вы имеете думать что их умнее?
шо вы мне имеете сказать за евреев? Вы имеете думать что их умнее?
Ты опять все перевернул с ног на голову?
Я ответил сарказмом, что евреев не было в СССР..
Но они то там были и их было много..
-Живите без евреев..
Ты что там, плачешь?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 11:40
Цитата:
Заметь, я это сказал страниц сто назад, но ты читаешь меня одного..
Сам поймешь, когда мозга немного больше станет, так кто тебе мерещился два года назад, тоже не помнишь уже?
Пруф то где?
Сыкымы:
Пруфы будут? Или кто?
Пруфы будут? Или кто?
Заметь, я это сказал страниц сто назад, но ты читаешь меня одного..
Сам поймешь, когда мозга немного больше станет, так кто тебе мерещился два года назад, тоже не помнишь уже?
Пруф то где?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 644
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 11:50
Цитата:
Есть свои исследовательские ядерные реакторы? На них дворники работают?Цитата:
Это длинный поводок.
У нас своя добыча урана. Можно наладить изготовление топливных сборок для российских блоков, как для Китая и тогда продавать их по всему миру.
Остаётся только российское обогащение урана. Но его обогащают только в России, Франции и Китае.
Сабыр: Сколько АЭС построили?
Есть свои исследовательские ядерные реакторы? На них дворники работают?Цитата:
Сабыр:
У нас это такой рычаг и стойка на локтях,что мама не горюй.
У нас это такой рычаг и стойка на локтях,что мама не горюй.
Это длинный поводок.
У нас своя добыча урана. Можно наладить изготовление топливных сборок для российских блоков, как для Китая и тогда продавать их по всему миру.
Остаётся только российское обогащение урана. Но его обогащают только в России, Франции и Китае.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 12:11
Цитата:
У нас своя добыча урана. Можно наладить изготовление топливных сборок для российских блоков, как для Китая и тогда продавать их по всему миру.
---
Так я же ссылку на Ленту.ру скидывал, где как раз об этом и говорится! Про то, как Казахстан добывает больше всех в мире урановой руды, про то, что делает эти самые сборки.
serg kost:
У нас своя добыча урана. Можно наладить изготовление топливных сборок для российских блоков, как для Китая и тогда продавать их по всему миру.
---
Так я же ссылку на Ленту.ру скидывал, где как раз об этом и говорится! Про то, как Казахстан добывает больше всех в мире урановой руды, про то, что делает эти самые сборки.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 12:42
Цитата:
Читал сразу, как ты написал этот бред, ответить некогда было. Ты меня открыто обвинил в оскорблениях в твой адрес. Либо укажи номер коммента, в котором я тебя оскорблял, либо ты - клеветник.
Цитата:
Перечитай мои комменты за 27.11.2021, там их немного. Номер коммента, в котором мне что-то или кто-то мерещился?
111:
Заметь, я это сказал страниц сто назад, но ты читаешь меня одного..
Заметь, я это сказал страниц сто назад, но ты читаешь меня одного..
Читал сразу, как ты написал этот бред, ответить некогда было. Ты меня открыто обвинил в оскорблениях в твой адрес. Либо укажи номер коммента, в котором я тебя оскорблял, либо ты - клеветник.
Цитата:
111:
Сам поймешь, когда мозга немного больше станет, так кто тебе мерещился два года назад, тоже не помнишь уже?
Сам поймешь, когда мозга немного больше станет, так кто тебе мерещился два года назад, тоже не помнишь уже?
Перечитай мои комменты за 27.11.2021, там их немного. Номер коммента, в котором мне что-то или кто-то мерещился?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 12:58
Цитата:
То есть забыл?
Ну ну..
Ну на нет и суда нет..
Раз теперь ты меня уже не видел два года назад и не мерещился, что поделать..
Это гумно твое искать?
Сам ищи..
Сыкымы:
Перечитай мои комменты за 27.11.2021, там их немного. Номер коммента, в котором
Перечитай мои комменты за 27.11.2021, там их немного. Номер коммента, в котором
То есть забыл?
Ну ну..
Ну на нет и суда нет..
Раз теперь ты меня уже не видел два года назад и не мерещился, что поделать..
Это гумно твое искать?
Сам ищи..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 13:09
Цитата:
Штош... Люди-то перечитают...
111:
Сам ищи..
Сам ищи..
Штош... Люди-то перечитают...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 13:12
Цитата:
Зачем?
Ты пишешь тут для "людей"?
Какие люди будут перечитывать прошлое гумно?
Тем более двухлетнее, когда я тебе померещился .
[Исправлено: 111, 04.12.2021 - 13:14]
Сыкымы:
Штош... Люди-то перечитают
Штош... Люди-то перечитают
Зачем?
Ты пишешь тут для "людей"?
Какие люди будут перечитывать прошлое гумно?
Тем более двухлетнее, когда я тебе померещился .
[Исправлено: 111, 04.12.2021 - 13:14]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 13:23
Оцифрованный внучок критикует тех, кого нельзя.
"Гость Re: Флуд и оффтопикОтправлено: 26.02.15 - 21:51#1997И вообще, пора модератора на правах члена наблюдателя вводить в модераторский сектор от форумчан.Который хотя бы сможет отвечать на вопросы о том, почему же все таки правила в разное время суток то одни, а то другие, а не те, что прописаны в правилах НГ..Особенно у тех, к кому состоит личная неприязнь коллектива НГ.."
Сейчас он уже, конечно, по другому поёт.Наверное, на редколлегии выговор объявили.
"Гость Re: Флуд и оффтопикОтправлено: 26.02.15 - 21:51#1997И вообще, пора модератора на правах члена наблюдателя вводить в модераторский сектор от форумчан.Который хотя бы сможет отвечать на вопросы о том, почему же все таки правила в разное время суток то одни, а то другие, а не те, что прописаны в правилах НГ..Особенно у тех, к кому состоит личная неприязнь коллектива НГ.."
Сейчас он уже, конечно, по другому поёт.Наверное, на редколлегии выговор объявили.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 13:37
Цитата:
Да, для людей. Форум ведь не только для тебя одного. Люди пусть делают выводы... Так что там насчёт оскорблений от меня в твой адрес?
111:
Ты пишешь тут
Ты пишешь тут
Да, для людей. Форум ведь не только для тебя одного. Люди пусть делают выводы... Так что там насчёт оскорблений от меня в твой адрес?
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