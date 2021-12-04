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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8271
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 10:19
#3601
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Цитата:
Сабыр:
АЭС несомненно полезная штука,но когда нет своих учёных и технологий-это конкретный нагибатель.

Для работы на АЭС не нужно быть учёным или иметь какие то собственные технологии. :lol: Вас сильно нагибает гляжу просмотр корейского или китайского телевизора, работа на компбютере. А там ведь технологии, кои Казахстану и не снились. А так то да Россия уже несколько стран в мире нагнула и продолжает нагибать, от Китая до Египта и Финляндии:-)Цитата:
Сабыр: Ох уж этот путивизор.

А при чём тут путивизор. Вот не путивизор :lol:

[Исправлено: elektron, 04.12.2021 - 05:49]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
770
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 10:54
#3602
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Цитата:
elektron:
А при чём тут путивизор. Вот не путивизор

Это нурлыкуновизор :lol:
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
770
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 10:57
#3603
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Цитата:
serg kost:
Казатомпром?

Сколько АЭС построили? Не,не слышали :lol:
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
770
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 11:01
#3604
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Цитата:
elektron:
Россия уже несколько стран в мире нагнула

Там бизнес и замучается чекист китайца нагибать. А у нас совсем другое,вы же понимаете. У нас это такой рычаг и стойка на локтях,что мама не горюй. Но строить надо,согласен. Хотя не пойму,у нас то майнеры всё выгребли,то ебласы говорит что энергии хватает.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8271
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 11:17
#3605
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Цитата:
Сабыр:
то майнеры всё выгребли,то ебласы говорит что энергии хватает.

Эл. энергия в сегодняшнее время лишней не бывает. ;-) В Англии уже нехватка (да да знаю - путивизор), так что пригодится. А выучиться можно не далеко, в Челябинске.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6220
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 11:36
#3606
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Цитата:
Don Julio:
шо вы мне имеете сказать за евреев? Вы имеете думать что их умнее?

Ты опять все перевернул с ног на голову?
Я ответил сарказмом, что евреев не было в СССР..
Но они то там были и их было много..
-Живите без евреев..
Ты что там, плачешь?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6220
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 11:40
#3607
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Цитата:
Сыкымы:
Пруфы будут? Или кто?

Заметь, я это сказал страниц сто назад, но ты читаешь меня одного..
Сам поймешь, когда мозга немного больше станет, так кто тебе мерещился два года назад, тоже не помнишь уже?
Пруф то где?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
644
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 11:50
#3608
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Цитата:
Сабыр: Сколько АЭС построили?

Есть свои исследовательские ядерные реакторы? На них дворники работают?Цитата:
Сабыр:
У нас это такой рычаг и стойка на локтях,что мама не горюй.

Это длинный поводок.
У нас своя добыча урана. Можно наладить изготовление топливных сборок для российских блоков, как для Китая и тогда продавать их по всему миру.
Остаётся только российское обогащение урана. Но его обогащают только в России, Франции и Китае.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
879
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 12:11
#3609
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Цитата:
serg kost:

У нас своя добыча урана. Можно наладить изготовление топливных сборок для российских блоков, как для Китая и тогда продавать их по всему миру.
---
Так я же ссылку на Ленту.ру скидывал, где как раз об этом и говорится! Про то, как Казахстан добывает больше всех в мире урановой руды, про то, что делает эти самые сборки.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1310
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 12:42
#3610
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Цитата:
111:
Заметь, я это сказал страниц сто назад, но ты читаешь меня одного..


Читал сразу, как ты написал этот бред, ответить некогда было. Ты меня открыто обвинил в оскорблениях в твой адрес. Либо укажи номер коммента, в котором я тебя оскорблял, либо ты - клеветник.

Цитата:
111:
Сам поймешь, когда мозга немного больше станет, так кто тебе мерещился два года назад, тоже не помнишь уже?

Перечитай мои комменты за 27.11.2021, там их немного. Номер коммента, в котором мне что-то или кто-то мерещился?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6220
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 12:58
#3611
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Цитата:
Сыкымы:
Перечитай мои комменты за 27.11.2021, там их немного. Номер коммента, в котором

То есть забыл?
Ну ну..
Ну на нет и суда нет..
Раз теперь ты меня уже не видел два года назад и не мерещился, что поделать..
Это гумно твое искать?
Сам ищи..
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1310
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 13:09
#3612
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Цитата:
111:
Сам ищи..

Штош... Люди-то перечитают...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6220
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 13:12
#3613
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Цитата:
Сыкымы:
Штош... Люди-то перечитают

Зачем?
Ты пишешь тут для "людей"?
Какие люди будут перечитывать прошлое гумно?
Тем более двухлетнее, когда я тебе померещился .

[Исправлено: 111, 04.12.2021 - 13:14]
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
879
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 13:23
#3614
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Оцифрованный внучок критикует тех, кого нельзя.
"Гость Re: Флуд и оффтопикОтправлено: 26.02.15 - 21:51#1997И вообще, пора модератора на правах члена наблюдателя вводить в модераторский сектор от форумчан.Который хотя бы сможет отвечать на вопросы о том, почему же все таки правила в разное время суток то одни, а то другие, а не те, что прописаны в правилах НГ..Особенно у тех, к кому состоит личная неприязнь коллектива НГ.."

Сейчас он уже, конечно, по другому поёт.Наверное, на редколлегии выговор объявили.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1310
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 13:37
#3615
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Цитата:
111:
Ты пишешь тут

Да, для людей. Форум ведь не только для тебя одного. Люди пусть делают выводы... Так что там насчёт оскорблений от меня в твой адрес?
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