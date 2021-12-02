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Вот это застой! Как жили в семидесятых
Вот это застой! Как жили в семидесятых
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42990
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 02.12.21 - 11:30
70-е годы прошлого столетия для Кустаная стали периодом самого интенсивного развития промышленности, городского строительства и благоустройства. Все старые предприятия города, кроме пивзавода, были коренным образом реконструированы.
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s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 644
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 04.12.21 - 08:51
Цитата:
Машин хватало. Но припарковаться можно было в любом месте
Кредитов я и сам не брал ни одного. Всё есть: и квартира, и машина, и гаражи с дачей. Ещё и в Обнинске квартиру купил.
Цитата:
А если добавить к потерям Вермахта потери Люфтваффе (там не только пилоты, но и ПВО, и даже свои пехотные и моторизованные дивизии были), войска СС, в том числе дивизии французов и прочих поляков, армии союзников Германии. Все это считалось отдельно от потерь Вермахта (Сухопутных Сил).
Также отдельно считались умершие от ран в госпиталях. Вот и сложи.Цитата:
В холодильниках у всех была колбаса. И люди дружили меж собой не только за колбасу.
Начальник колбасного цеха 6 суток лежала в инфекции без сознания, с трудом спасли. Это она потом с медиками дружила. Она как пример, что мои родители на мясе и колбасе не экономили, а на все спокойно скопили.Цитата:
Цитата:
А теперь посчитай процент выживших пленных в немецком и советском плену. Минимум 2-3 миллиона пленных немцы просто убили.
abaika95:
машин было 4 на весь город)) Вот эти страсти про кредиты... копи деньги и купи машину как все скопишь не влазит в кредит кто заставляет?
машин было 4 на весь город)) Вот эти страсти про кредиты... копи деньги и купи машину как все скопишь не влазит в кредит кто заставляет?
Машин хватало. Но припарковаться можно было в любом месте
Кредитов я и сам не брал ни одного. Всё есть: и квартира, и машина, и гаражи с дачей. Ещё и в Обнинске квартиру купил.
Цитата:
abaika95:
Сколько потерял СССР в военной силе и Вермахт? По цифрам просто показательно
Сколько потерял СССР в военной силе и Вермахт? По цифрам просто показательно
А если добавить к потерям Вермахта потери Люфтваффе (там не только пилоты, но и ПВО, и даже свои пехотные и моторизованные дивизии были), войска СС, в том числе дивизии французов и прочих поляков, армии союзников Германии. Все это считалось отдельно от потерь Вермахта (Сухопутных Сил).
Также отдельно считались умершие от ран в госпиталях. Вот и сложи.Цитата:
abaika95:
Дружить с кассиром чтобы получать по блату колбасу
Дружить с кассиром чтобы получать по блату колбасу
В холодильниках у всех была колбаса. И люди дружили меж собой не только за колбасу.
Начальник колбасного цеха 6 суток лежала в инфекции без сознания, с трудом спасли. Это она потом с медиками дружила. Она как пример, что мои родители на мясе и колбасе не экономили, а на все спокойно скопили.Цитата:
abaika95:
Итого безвозвратные потери нацистской Германии вместе с союзниками — 8 649 200 чел.
Итого безвозвратные потери нацистской Германии вместе с союзниками — 8 649 200 чел.
Цитата:
abaika95:
Согласно современным данным, безвозвратные военные потери СССР составили 11 444 100 человек, из которых погибло военнослужащих — 8 668 400 человек
Согласно современным данным, безвозвратные военные потери СССР составили 11 444 100 человек, из которых погибло военнослужащих — 8 668 400 человек
А теперь посчитай процент выживших пленных в немецком и советском плену. Минимум 2-3 миллиона пленных немцы просто убили.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1729
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 04.12.21 - 11:19
Цитата:
Ой бай! Оне здеся поезию углядели! Подняли себя до поетических высот! Ну чисто Пушкин, хотя куды тому до разделенного мозга абайки и его кухаря.
Цитата:
Ну если для большинства СССР это рай, а только для избранных либероидов - ад, то вывод однозначен. Просто что-то не так с этой либердой. Это как психи и дураки, они же тоже себя считают нормальными, а всех остальных - неправильными.
Цитата:
Но почему-то до сих пор не могут проесть то, что оставалось в этом "аду". Даже после того, как большую часть продали, про...ли и про...ли.
Цитата:
А давай, есни, где наша не пропадала!
И тут же рерайт:
Есный мой свет, ты разьесни мне
После пивка проснувшись в тоске
Что написал в последней строке.
Желтой ... лучом на белой стене.
abaika95:
И решил перейти от поэтического Батла к критике и разбору
И решил перейти от поэтического Батла к критике и разбору
Ой бай! Оне здеся поезию углядели! Подняли себя до поетических высот! Ну чисто Пушкин, хотя куды тому до разделенного мозга абайки и его кухаря.
Цитата:
abaika95:
Ад для Всех,для вас это рай
Ад для Всех,для вас это рай
Ну если для большинства СССР это рай, а только для избранных либероидов - ад, то вывод однозначен. Просто что-то не так с этой либердой. Это как психи и дураки, они же тоже себя считают нормальными, а всех остальных - неправильными.
Цитата:
abaika95:
Это намек на пустые магазины и ничего нет в том аду
Это намек на пустые магазины и ничего нет в том аду
Но почему-то до сих пор не могут проесть то, что оставалось в этом "аду". Даже после того, как большую часть продали, про...ли и про...ли.
Цитата:
abaika95:
Последнюю строку разьеснять?
Последнюю строку разьеснять?
А давай, есни, где наша не пропадала!
И тут же рерайт:
Есный мой свет, ты разьесни мне
После пивка проснувшись в тоске
Что написал в последней строке.
Желтой ... лучом на белой стене.
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 04.12.21 - 11:32
Цитата:
Ты хочешь говорить со мной?
С тобой никто не разговаривает?
Если хочешь, попридержи язык..
В 1988м еще не было государства Казахстан, но были горячие точки..
Уже не ваш земляк:
Поздравляю господина соврамши! Какой Грозный?!Казахстанцы
Поздравляю господина соврамши! Какой Грозный?!Казахстанцы
Ты хочешь говорить со мной?
С тобой никто не разговаривает?
Если хочешь, попридержи язык..
В 1988м еще не было государства Казахстан, но были горячие точки..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.03.17
- Сообщений:
- 2757
Re: Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 04.12.21 - 11:39
Меня всегда интересовало, откуда столько неутомимости у некоторых комментаторов (на кого я намекаю понятно)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14607
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 04.12.21 - 11:51
Цитата:
Это прям смешно. Отец в колбасном цехе работал, колбасы было много, но блата не было? Если бы дефицита не было - ее и не надо было мешками тарить, а можно пойти в магазин и спокойно купить. А вообще в разных регионах по-разному было. Мне коллега рассказывала как ездила себе и подругам покупать шубы в Шевченко, потому как в Кустанае не было, а в Шевченко они там нафиг не нужны никому.
Уже не ваш земляк:
У меня отец в колбасном цехе работал. Колбаса рублёвая на балконе в мешках стояла.Но сейчас животное начнёт верещать про очереди, про блат и прочую туфту.
У меня отец в колбасном цехе работал. Колбаса рублёвая на балконе в мешках стояла.Но сейчас животное начнёт верещать про очереди, про блат и прочую туфту.
Это прям смешно. Отец в колбасном цехе работал, колбасы было много, но блата не было? Если бы дефицита не было - ее и не надо было мешками тарить, а можно пойти в магазин и спокойно купить. А вообще в разных регионах по-разному было. Мне коллега рассказывала как ездила себе и подругам покупать шубы в Шевченко, потому как в Кустанае не было, а в Шевченко они там нафиг не нужны никому.
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 04.12.21 - 12:06
Цитата:
Открою тебе секрет про колбасу - там рядом с мясокомбинатом был такой небольшой магазинчик-павильон, от самого мясокомбината. Там по определённым дням продавали продукцию работникам мясокомбината, каждый цех отоваривался в свой день.Вот как-то так.Я тоже на каникулах после восьмого класса на мясокомбинате работал, грузчиком в холодильнике, с 15-ти лет уже по сменам ходил.Да ещё и на каникулах после первого курса КСТ.И вот ещё одна подробность - нам в холодильнике в утренний перерыв приносили ящик или полтора горячих пирожков с ливером. А в колбасном цехе давали горячую, только что приготовленную варёную колбасу.Так я ходил и менял эти пирожки на колбасу.
Это уже потом, после второго курса я на КЖБИ работал, на силикатном, на прессе - кирпичи делал, откатчиком - в автоклавы вагонетки загонял.
Victor Yang:
Открою тебе секрет про колбасу - там рядом с мясокомбинатом был такой небольшой магазинчик-павильон, от самого мясокомбината. Там по определённым дням продавали продукцию работникам мясокомбината, каждый цех отоваривался в свой день.Вот как-то так.Я тоже на каникулах после восьмого класса на мясокомбинате работал, грузчиком в холодильнике, с 15-ти лет уже по сменам ходил.Да ещё и на каникулах после первого курса КСТ.И вот ещё одна подробность - нам в холодильнике в утренний перерыв приносили ящик или полтора горячих пирожков с ливером. А в колбасном цехе давали горячую, только что приготовленную варёную колбасу.Так я ходил и менял эти пирожки на колбасу.
Это уже потом, после второго курса я на КЖБИ работал, на силикатном, на прессе - кирпичи делал, откатчиком - в автоклавы вагонетки загонял.
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 04.12.21 - 13:21
Цитата:
Врешь и не краснеешь..
СССР уже тогда не было..
Это 1991.
А тут речь про 70е.
Откуда ты можешь что то помнить, если родился в 1974м?
В 1985м уже пошел развал, как такового, Союза уже не было как раньше..
И не надо врать для красного словца..
Уже не ваш земляк:
Да ещё и на каникулах после первого курса КСТ.И
Да ещё и на каникулах после первого курса КСТ.И
Врешь и не краснеешь..
СССР уже тогда не было..
Это 1991.
А тут речь про 70е.
Откуда ты можешь что то помнить, если родился в 1974м?
В 1985м уже пошел развал, как такового, Союза уже не было как раньше..
И не надо врать для красного словца..
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 04.12.21 - 13:33
Цитата:
Для пропивших свои мозги - я поступил в КСТ в 1989-ом году. Советский Союз распался в декабре 1991-го.
ПыСы. Похмелись с утра.
111:
Для пропивших свои мозги - я поступил в КСТ в 1989-ом году. Советский Союз распался в декабре 1991-го.
ПыСы. Похмелись с утра.
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 04.12.21 - 13:45
Цитата:
На база восьми классов, понял я.
Но Союза, того уже не было, уже объяснил.
70е это совершенно другая страна, как то, что было после 85го..
Уже не ваш земляк:
распался в декабре 1991-
распался в декабре 1991-
На база восьми классов, понял я.
Но Союза, того уже не было, уже объяснил.
70е это совершенно другая страна, как то, что было после 85го..
-
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