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≡ Вот это застой! Как жили в семидесятых
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42988
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 02.12.21 - 11:30
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70-е годы прошлого столетия для Кустаная стали периодом самого интенсивного развития промышленности, городского строительства и благоустройства. Все старые предприятия города, кроме пивзавода, были коренным образом реконструированы.
Читать статью

s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
643
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 04.12.21 - 08:51
#105
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Цитата:
abaika95:
машин было 4 на весь город)) Вот эти страсти про кредиты... копи деньги и купи машину как все скопишь не влазит в кредит кто заставляет?

Машин хватало. Но припарковаться можно было в любом месте
Кредитов я и сам не брал ни одного. Всё есть: и квартира, и машина, и гаражи с дачей. Ещё и в Обнинске квартиру купил.
Цитата:
abaika95:
Сколько потерял СССР в военной силе и Вермахт? По цифрам просто показательно

А если добавить к потерям Вермахта потери Люфтваффе (там не только пилоты, но и ПВО, и даже свои пехотные и моторизованные дивизии были), войска СС, в том числе дивизии французов и прочих поляков, армии союзников Германии. Все это считалось отдельно от потерь Вермахта (Сухопутных Сил).
Также отдельно считались умершие от ран в госпиталях. Вот и сложи.Цитата:
abaika95:
Дружить с кассиром чтобы получать по блату колбасу

В холодильниках у всех была колбаса. И люди дружили меж собой не только за колбасу.
Начальник колбасного цеха 6 суток лежала в инфекции без сознания, с трудом спасли. Это она потом с медиками дружила. Она как пример, что мои родители на мясе и колбасе не экономили, а на все спокойно скопили.Цитата:
abaika95:
Итого безвозвратные потери нацистской Германии вместе с союзниками — 8 649 200 чел.

Цитата:
abaika95:
Согласно современным данным, безвозвратные военные потери СССР составили 11 444 100 человек, из которых погибло военнослужащих — 8 668 400 человек

А теперь посчитай процент выживших пленных в немецком и советском плену. Минимум 2-3 миллиона пленных немцы просто убили.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1729
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 04.12.21 - 11:19
#106
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Цитата:
abaika95:
И решил перейти от поэтического Батла к критике и разбору

Ой бай! Оне здеся поезию углядели! Подняли себя до поетических высот! Ну чисто Пушкин, хотя куды тому до разделенного мозга абайки и его кухаря.
Цитата:
abaika95:
Ад для Всех,для вас это рай

Ну если для большинства СССР это рай, а только для избранных либероидов - ад, то вывод однозначен. Просто что-то не так с этой либердой. Это как психи и дураки, они же тоже себя считают нормальными, а всех остальных - неправильными.
Цитата:
abaika95:
Это намек на пустые магазины и ничего нет в том аду

Но почему-то до сих пор не могут проесть то, что оставалось в этом "аду". Даже после того, как большую часть продали, про...ли и про...ли.
Цитата:
abaika95:
Последнюю строку разьеснять?

А давай, есни, где наша не пропадала!

И тут же рерайт:

Есный мой свет, ты разьесни мне
После пивка проснувшись в тоске
Что написал в последней строке.
Желтой ... лучом на белой стене.
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