Отправлено: - 11:16





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=43937 Но сейчас в соцсетях активно распространяется информация о том, что необходимо вообще перейти только на наличный расчет. Никакой нужды в этом нет!Источник:

Цитата:Ну как же нет ещё как есть,после ваших нововведений оптовики отказываются принимать переводы,теперь только наличка.То есть у меня стоит POSterminal ,покупатели расчитываються безналом,а я этим безналом нигде не могу рассчитаться ,что бы закупить товар.Мало того, что банк уже с меня снял проценты за каждую транзакцию,так теперь что бы снять наличность надо идти в банкомат и платить ещё 1%.Почему вся доставка работает только за нал?Это опт между прочим и вот где действительно проходят огромные суммы.Почему на пример известный пивзавод нашёл возможность для своих клиентов рассчитываться безналом,а "Мегаполис" который занимается доставкой сигарет принимает только наличные?Вот и вам и ответ почему предприниматели работающие в рознице предпочитают наличные.Договоритесь с банками насчёт грабительских процентов за транзакции.Уберите этот позорный 1$ за снятие наличных.Заставьте доставку принимать безнал.Вот тогда будет видно что вы работаете,а пока это игра в одни ворота.