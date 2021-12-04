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≡ Изменения в сфере мобильных оплат - Налоговики обещают усилить разъяснительную работу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42988
Изменения в сфере мобильных оплат - Налоговики обещают усилить разъяснительную работу
Отправлено: 04.12.21 - 11:16
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С 1 января 2022 года вводится еще одна форма оплаты - мобильные платежи. Они не идентичны мобильным переводам, к которым все уже успели привыкнуть и которые являются одним из распространенных форм оплаты, например, в небольших магазинах и такси.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8311
Re: Изменения в сфере мобильных оплат - Налоговики обещают...
Отправлено: 04.12.21 - 11:16
#1
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Цитата:
Но сейчас в соцсетях активно распространяется информация о том, что необходимо вообще перейти только на наличный расчет. Никакой нужды в этом нет!

Источник:

Ну как же нет ещё как есть,после ваших нововведений оптовики отказываются принимать переводы,теперь только наличка.
То есть у меня стоит POSterminal ,покупатели расчитываються безналом,а я этим безналом нигде не могу рассчитаться ,что бы закупить товар.
Мало того, что банк уже с меня снял проценты за каждую транзакцию,так теперь что бы снять наличность надо идти в банкомат и платить ещё 1%.
Почему вся доставка работает только за нал?Это опт между прочим и вот где действительно проходят огромные суммы.
Почему на пример известный пивзавод нашёл возможность для своих клиентов рассчитываться безналом,а "Мегаполис" который занимается доставкой сигарет принимает только наличные?
Вот и вам и ответ почему предприниматели работающие в рознице предпочитают наличные.
Договоритесь с банками насчёт грабительских процентов за транзакции.
Уберите этот позорный 1$ за снятие наличных.
Заставьте доставку принимать безнал.
Вот тогда будет видно что вы работаете,а пока это игра в одни ворота.
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