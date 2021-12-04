Аркадий ДЕНИСОВ: Кого защищает прокуратура?

Отправлено: - 09:34

Ответ очевиден, отчет привлеченного маркшейдера Жаныспанова. Если суд признает его недопустимым доказательством, все полетит в том числе все проверки которые прошли с его участием. Это страшно боятся гос орган и обл прокуратура, поэтому первая их задача недопустить этого любыми путями. Вопрос почему нарушения со стороны тоо Мичуринец решили вменить Корнееву, а не Мичуринцу? Почему их увели от ответственности? Что то здесь не чистое. Нужно писать жалобу в кнб, службу безопасности ген прокурора, верховного суда местному антикору просто не дадут работать, пусть выяснят кто этот Жаныспанов, по чьему звонку приехал, что это за специалист который не может устаналивать границы вмененных им же нарушений, не может пользоваться приборами, даже представить в суд доказательства как он сделал расчёт. ДУДИН отменил два решения вступивших в законную силу, чью задачу он выполнил? Красавчик, гордость обл суда и пример подражания, так пусть им гордиться руководство обл суда! Это уже закономерность, значит можно допустить что решение Потоцкой тоже отменят, надо точку ставить в Верховном суде, зачем в это ввязалась экология, ведь управление природопользования не пошло на это как уполномочннный орган, молодцы мио, может Корнееву стоит все рассказать кто о за этим стоит после всех судов в области и официально написать заявление куда надо))) А так видно, что это просто беспредел, здесь Корнееву в области, кроме сми, никто не поможет и не на что надеяться