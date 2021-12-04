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Аркадий ДЕНИСОВ: Кого защищает прокуратура?
Аркадий ДЕНИСОВ: Кого защищает прокуратура?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42988
Аркадий ДЕНИСОВ: Кого защищает прокуратура?
Отправлено: 04.12.21 - 08:24
Три года идет война, объявленная облпрокуратурой индивидуальному предпринимателю Михаилу Корнееву. Деятельность его практически парализована. Есть необходимость проанализировать происходящее, но пока немного истории
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(Полноправные пользователи)
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- 03.04.19
- Сообщений:
- 159
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Кого защищает прокуратура?
Отправлено: 04.12.21 - 08:24
ДА УЖ. И кому это выгодно? Ответ знает прокуратура и судья Дудин И..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4952
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Кого защищает прокуратура?
Отправлено: 04.12.21 - 08:53
Я нынче купил машину песка за двенадцать тысяч, видимо на фоне строительного бума приглянулся карьер кому-то и решили подвинуть арендатора. Только вот не мешало бы прокурорских и судью проверить на полиграфе, для чего так стараются...
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 770
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Кого защищает прокуратура?
Отправлено: 04.12.21 - 09:15
Да,лакомый кусок. Слишком. У нас судится с гос-вом,что построить кафе Забава Поэтому тут одна дорога-на Карибы.
Б
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.08.20
- Сообщений:
- 8
Аркадий ДЕНИСОВ: Кого защищает прокуратура?
Отправлено: 04.12.21 - 09:34
Ответ очевиден, отчет привлеченного маркшейдера Жаныспанова. Если суд признает его недопустимым доказательством, все полетит в том числе все проверки которые прошли с его участием. Это страшно боятся гос орган и обл прокуратура, поэтому первая их задача недопустить этого любыми путями. Вопрос почему нарушения со стороны тоо Мичуринец решили вменить Корнееву, а не Мичуринцу? Почему их увели от ответственности? Что то здесь не чистое. Нужно писать жалобу в кнб, службу безопасности ген прокурора, верховного суда местному антикору просто не дадут работать, пусть выяснят кто этот Жаныспанов, по чьему звонку приехал, что это за специалист который не может устаналивать границы вмененных им же нарушений, не может пользоваться приборами, даже представить в суд доказательства как он сделал расчёт. ДУДИН отменил два решения вступивших в законную силу, чью задачу он выполнил? Красавчик, гордость обл суда и пример подражания, так пусть им гордиться руководство обл суда! Это уже закономерность, значит можно допустить что решение Потоцкой тоже отменят, надо точку ставить в Верховном суде, зачем в это ввязалась экология, ведь управление природопользования не пошло на это как уполномочннный орган, молодцы мио, может Корнееву стоит все рассказать кто о за этим стоит после всех судов в области и официально написать заявление куда надо))) А так видно, что это просто беспредел, здесь Корнееву в области, кроме сми, никто не поможет и не на что надеяться
Б
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.08.20
- Сообщений:
- 8
Аркадий ДЕНИСОВ: Кого защищает прокуратура?
Отправлено: 04.12.21 - 09:40
Остается только напомнить Дудину, что руководство приходит и уходит, а авторит можно потерять в одну минуту, лёгким пером несправедливого решения
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 186
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Кого защищает прокуратура?
Отправлено: 04.12.21 - 10:12
это не Санта Барбара, это чистейшей воды рейдерский наезд. Причем прокуратура проявила себя с мерзкой стороны в очередной раз. А Дудину позор!
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 770
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Кого защищает прокуратура?
Отправлено: 04.12.21 - 10:51
Цитата:
Что вы на него накинулись,как будто он решал
рихард:
А Дудину позор!
А Дудину позор!
Что вы на него накинулись,как будто он решал
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2623
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Кого защищает прокуратура?
Отправлено: 04.12.21 - 10:56
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