Отправлено: - 02:10

elektron:



Цитата:Для особо одарённых - надо было смотреть все эти расследования, чтобы хотя бы иметь представление, об чём речь! А они именно расследования производят. И возникают вопросы - как человек, чиновник, у которого оклад ну пусть даже миллион-два в месяц, стал владельцем недвижимости, стоимость которой превышает его доход в течении 15-20 лет?!Хотя он занимает эту должность лет пять. Взять тех же сыновей Чайки. Там всё конкретно - выписки из Росреестра,из всевозможных баз. Ведь Государство у нас хочет поиметь с каждого, всех занести везде, где только можно, чтобы каждый платил налоги. И на этом и попадаются вот такие "честные" чиновники.Хотя в той же, так ненавидимой некоторыми тут "Гейропе", пусть даже к какому-нибудь чиновнику, возникнут вопросы, так они там с таким скандалом уходят, они сами пишут прошения об отставке. А у нас наоборот. Просто наш Верховный Стерх выстроил такую систему в стране - воруй,но проявляй преданность, и тогда к тебе не возникнут вопросы.ПыСы. Что особенно умиляет, так это то, как защищают российских чиновников даже не россияне, а люди,живущие в Казахстане и Германии. Наверное, они лучше россиян знают российские реалии.