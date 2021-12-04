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111:

Еврейская энциклопедия? Ну евреи то точно знали что они евреи, да и данные когда оприходовали?

111:

Своей подарил сегодня.. Кухарке...

Цитата:И шо вы мне имеете сказать за евреев?Вы имеете думать что их умнее?Таки вы так считаете и вы здесь ошибаетесь?Евреи, древняя нация, и там где ей хорошо, страна процветает. И есть примеры! Америка, создана евреями, большинство ученых и даже нобелевских лауретов, это евреи.Почему Гитлер погиб, он, таки уничтожал евреев.А если бы Россией бы руководили евреи, она была бы Америкой, а Америка хлебала бы лаптем щи.Почему Казазстан не процветает, а плетется в хвосте длинной очереди нахлебников?Здесь не любят евреев, даже в России этого нет!Ну, нет, так, нет!Я умываю руки!Живите без евреев, если вам так лучше!Цитата:На деньги сэкономленные на жене?А и что, кухарка оказалась приятнее?