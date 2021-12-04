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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8269
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 00:01
Цитата:
Ой да ладно, что у тех, что у других, нет ещё тех технологий, кроме тех, что успели у России слизать.
Как и в Европе с газом. Как США кричали и санкции вводили, а в итоге даже свою страну газом обеспечить толком не могут, не то, что в Европу поставлять в необходимых, для Европы количествах. И так во всём
abaika95:
Но есть ещё японцы и американцы
Но есть ещё японцы и американцы
Ой да ладно, что у тех, что у других, нет ещё тех технологий, кроме тех, что успели у России слизать.
Как и в Европе с газом. Как США кричали и санкции вводили, а в итоге даже свою страну газом обеспечить толком не могут, не то, что в Европу поставлять в необходимых, для Европы количествах. И так во всём
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14444
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 00:06
жалко тех, кто не понимает очевидного.
что если закрывают в москва информацию по, то кто будет строить аэс и делать егов никогда не стоял.
в принципе.
эти вопросы решены в
рабочем порядке.
[Исправлено: alex_60, 04.12.2021 - 00:15]
что если закрывают в москва информацию по, то кто будет строить аэс и делать егов никогда не стоял.
в принципе.
эти вопросы решены в
рабочем порядке.
[Исправлено: alex_60, 04.12.2021 - 00:15]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 392
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 00:33
Цитата:
И шо вы мне имеете сказать за евреев?
Вы имеете думать что их умнее?
Таки вы так считаете и вы здесь ошибаетесь?
Евреи, древняя нация, и там где ей хорошо, страна процветает. И есть примеры! Америка, создана евреями, большинство ученых и даже нобелевских лауретов, это евреи.
Почему Гитлер погиб, он, таки уничтожал евреев.
А если бы Россией бы руководили евреи, она была бы Америкой, а Америка хлебала бы лаптем щи.
Почему Казазстан не процветает, а плетется в хвосте длинной очереди нахлебников?
Здесь не любят евреев, даже в России этого нет!
Ну, нет, так, нет!
Я умываю руки!
Живите без евреев, если вам так лучше!
Цитата:
На деньги сэкономленные на жене?
А и что, кухарка оказалась приятнее?
111:
Еврейская энциклопедия? Ну евреи то точно знали что они евреи, да и данные когда оприходовали?
Еврейская энциклопедия? Ну евреи то точно знали что они евреи, да и данные когда оприходовали?
И шо вы мне имеете сказать за евреев?
Вы имеете думать что их умнее?
Таки вы так считаете и вы здесь ошибаетесь?
Евреи, древняя нация, и там где ей хорошо, страна процветает. И есть примеры! Америка, создана евреями, большинство ученых и даже нобелевских лауретов, это евреи.
Почему Гитлер погиб, он, таки уничтожал евреев.
А если бы Россией бы руководили евреи, она была бы Америкой, а Америка хлебала бы лаптем щи.
Почему Казазстан не процветает, а плетется в хвосте длинной очереди нахлебников?
Здесь не любят евреев, даже в России этого нет!
Ну, нет, так, нет!
Я умываю руки!
Живите без евреев, если вам так лучше!
Цитата:
111:
Своей подарил сегодня.. Кухарке...
Своей подарил сегодня.. Кухарке...
На деньги сэкономленные на жене?
А и что, кухарка оказалась приятнее?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 01:11
Цитата:
А зачем? Уже людей набирают строителей, разнорабочих, зарплату хорошую обещают. Мож тоже делом полезным займетесь?
abaika95:
А вы дальше читали что он говорил или дальше заголовка не умеете?))
А вы дальше читали что он говорил или дальше заголовка не умеете?))
А зачем? Уже людей набирают строителей, разнорабочих, зарплату хорошую обещают. Мож тоже делом полезным займетесь?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 01:13
Цитата:
Ну это ж вы не по своей воле)
111:
А что, украинцы нас хотя бы уважают, за то, что мы с Россией?
А что, украинцы нас хотя бы уважают, за то, что мы с Россией?
Ну это ж вы не по своей воле)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 01:14
Цитата:
Цитата:
Ими и грейтесь пока
abaika95:
А АЭС ещё лет 8 будут строить
А АЭС ещё лет 8 будут строить
Цитата:
abaika95:
Очаги то подгарают
Очаги то подгарают
Ими и грейтесь пока
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 01:16
Цитата:
Иначе все может резко рассекретиться?
alex_60:
что если закрывают в москва информацию по, то кто будет строить аэс и делать егов никогда не стоял. в принципе. эти вопросы решены в рабочем порядке.
что если закрывают в москва информацию по, то кто будет строить аэс и делать егов никогда не стоял. в принципе. эти вопросы решены в рабочем порядке.
Иначе все может резко рассекретиться?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Костанай
- Регистрация:
- 27.02.17
- Сообщений:
- 1307
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 01:18
Цитата:
Пруфы будут? Или кто?
111:
Сыкымы тот же.. Что не вход, то сразу меня начинает оскорблять
Сыкымы тот же.. Что не вход, то сразу меня начинает оскорблять
Пруфы будут? Или кто?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 01:19
Цитата:
Наслышан об одном из их проектов.
abaika95:
Но есть ещё японцы
Но есть ещё японцы
Наслышан об одном из их проектов.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 01:24
Цитата:
Ну правильно, у вас в трёхлитровых бутылочках и не продают.
---
В Самаре продают в трёхлитровых банках, под пластмассовой крышкой, с этикеткой "Назад в СССР".Да ещё и в авоське.
elektron:
ш зе
ш зе
Ну правильно, у вас в трёхлитровых бутылочках и не продают.
---
В Самаре продают в трёхлитровых банках, под пластмассовой крышкой, с этикеткой "Назад в СССР".Да ещё и в авоське.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 01:31
Цитата:
Спасити -памагити! Они миня обижают!
ПыСы. Взрослый мужик, а жалуется, как девка сопливая.
Сыкымы:
Спасити -памагити! Они миня обижают!
ПыСы. Взрослый мужик, а жалуется, как девка сопливая.
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