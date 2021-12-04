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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8269
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 00:01
#3586
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Цитата:
abaika95:
Но есть ещё японцы и американцы

Ой да ладно, что у тех, что у других, нет ещё тех технологий, кроме тех, что успели у России слизать. :lol:
Как и в Европе с газом. Как США кричали и санкции вводили, а в итоге даже свою страну газом обеспечить толком не могут, не то, что в Европу поставлять в необходимых, для Европы количествах. И так во всём :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14444
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 00:06
#3587
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жалко тех, кто не понимает очевидного.
что если закрывают в москва информацию по, то кто будет строить аэс и делать егов никогда не стоял.
в принципе.
эти вопросы решены в
рабочем порядке.

[Исправлено: alex_60, 04.12.2021 - 00:15]
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
392
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 00:33
#3588
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Цитата:
111:
Еврейская энциклопедия? Ну евреи то точно знали что они евреи, да и данные когда оприходовали?

И шо вы мне имеете сказать за евреев?
Вы имеете думать что их умнее?
Таки вы так считаете и вы здесь ошибаетесь?
Евреи, древняя нация, и там где ей хорошо, страна процветает. И есть примеры! Америка, создана евреями, большинство ученых и даже нобелевских лауретов, это евреи.
Почему Гитлер погиб, он, таки уничтожал евреев.
А если бы Россией бы руководили евреи, она была бы Америкой, а Америка хлебала бы лаптем щи.
Почему Казазстан не процветает, а плетется в хвосте длинной очереди нахлебников?
Здесь не любят евреев, даже в России этого нет!
Ну, нет, так, нет!
Я умываю руки!
Живите без евреев, если вам так лучше!
Цитата:
111:
Своей подарил сегодня.. Кухарке...

На деньги сэкономленные на жене?
А и что, кухарка оказалась приятнее?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14337
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 01:11
#3589
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Цитата:
abaika95:
А вы дальше читали что он говорил или дальше заголовка не умеете?))

А зачем? Уже людей набирают строителей, разнорабочих, зарплату хорошую обещают. Мож тоже делом полезным займетесь? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14337
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 01:13
#3590
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Цитата:
111:
А что, украинцы нас хотя бы уважают, за то, что мы с Россией?

Ну это ж вы не по своей воле)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14337
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 01:14
#3591
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Цитата:
abaika95:
А АЭС ещё лет 8 будут строить

Цитата:
abaika95:
Очаги то подгарают

Ими и грейтесь пока ;-) 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14337
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 01:16
#3592
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Цитата:
alex_60:
что если закрывают в москва информацию по, то кто будет строить аэс и делать егов никогда не стоял. в принципе. эти вопросы решены в рабочем порядке.

Иначе все может резко рассекретиться? :lol:
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1307
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 01:18
#3593
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Цитата:
111:
Сыкымы тот же.. Что не вход, то сразу меня начинает оскорблять


Пруфы будут? Или кто?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14337
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 01:19
#3594
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Цитата:
abaika95:
Но есть ещё японцы

Наслышан об одном из их проектов.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
871
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 01:24
#3595
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Цитата:
elektron:
ш зе

Ну правильно, у вас в трёхлитровых бутылочках и не продают.
---
В Самаре продают в трёхлитровых банках, под пластмассовой крышкой, с этикеткой "Назад в СССР".Да ещё и в авоське.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
871
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.12.21 - 01:31
#3596
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Цитата:
Сыкымы:

Спасити -памагити! Они миня обижают!
ПыСы. Взрослый мужик, а жалуется, как девка сопливая.
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