Отправлено: - 00:07

serg kost:

Кредитов тогда практически не было. Поэтому и было у людей намного меньше стрессов и инфарктов. И дятлов за рулем не было, как сейчас.

serg kost:

катались и в Китай, и в Индию, и на Кубу. К

serg kost:

Почему-то немцы не спасли Берлин, закидав его трупами. Красная Армия при штурме Берлина потеряла убитыми менее 100 тыс. человек. Немцы около 370 тыс. только убитыми.

serg kost:

? С колбасой и прочим проблем не было. Дружили и с кассиром мясокомбината, и с начальником колбасного цеха. Нам домой приносили то, что что на мясокомбинате сотрудникам продавали.

elektron:

А в остальном общественный транспорт не подводил, знаете ли.

alex_60:

послушал бы лучше очевидцев того периода жизни,что в статье в частности, про ту же историю семидесятых Кустаная. так нет, я, я.. все было не так. вы все врете. смешно.

111:

Ну а так, ничего плохого о детстве никонда никто не скадет, даже если оно было у него суровым..

alex_60:

про Бородина, Кунаева, Брежнева.

serg kost:

И это при десятках миллионов советского населения под оккупацией, что примерно уравнивало мобилизационные возможности сторон.

Цитата:Правильно потомучто машин было 4 на весь город))Вот эти страсти про кредиты всегда смешатНу также копи деньги и купи машину как все скопишь не влазит в кредит кто заставляет?Цитата:Ну просил же про ФранциюВо Франции были родственники?)Цитата:Сколько потерял СССР в военной силе и Вермахт?По цифрам просто показательноЦитата:Вот щас ваще не в аргумент за СССР//Ну что это? Ну ты не замечаешь бреда?) Дружить с кассиром чтобы получать по блату колбасу)))Цитата:Они потому и не подводил потомучто машину фиг купишьВ США вон общественный транспорт отвратительныйЗачем он нужен когда все на машинахЦитата:Что-то ты в риторике смирный какой то стал?) Внушние сделали Али чо? Где оскорбления по нац признаку и все остальные плюшки идущие прямо к 174 статье?))Цитата:У меня детство и юность на 90ые и 2000ые пришлась но даже я не могу сказать что было что-то плохо)Ну в темноте сидели при свечахРомантика)Цитата:Дочка Брежнева очень весело прожила те времена)Цитата:Дай цифру по общим боевым потерям РККА и Вермахта даже беря во внимание что вермахт на 2 фронта воевал)