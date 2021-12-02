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Вот это застой! Как жили в семидесятых
Вот это застой! Как жили в семидесятых
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42986
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 02.12.21 - 11:30
70-е годы прошлого столетия для Кустаная стали периодом самого интенсивного развития промышленности, городского строительства и благоустройства. Все старые предприятия города, кроме пивзавода, были коренным образом реконструированы.
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Читать статью
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 392
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 03.12.21 - 23:57
Итого, резюме!
Эх, хорошо в стране Советской жить!
А те кто так не считает, те либо нытики, либо Аблайки!
Эх, хорошо в стране Советской жить!
А те кто так не считает, те либо нытики, либо Аблайки!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11330
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 04.12.21 - 00:07
Цитата:
Правильно потомучто машин было 4 на весь город))
Вот эти страсти про кредиты всегда смешат
Ну также копи деньги и купи машину как все скопишь не влазит в кредит кто заставляет?
Цитата:
Ну просил же про Францию
Во Франции были родственники?)
Цитата:
Сколько потерял СССР в военной силе и Вермахт?
По цифрам просто показательно
Цитата:
Вот щас ваще не в аргумент за СССР//
Ну что это? Ну ты не замечаешь бреда?) Дружить с кассиром чтобы получать по блату колбасу)))
Цитата:
Они потому и не подводил потомучто машину фиг купишь
В США вон общественный транспорт отвратительный
Зачем он нужен когда все на машинах
Цитата:
Что-то ты в риторике смирный какой то стал?) Внушние сделали Али чо? Где оскорбления по нац признаку и все остальные плюшки идущие прямо к 174 статье?))
Цитата:
У меня детство и юность на 90ые и 2000ые пришлась но даже я не могу сказать что было что-то плохо)
Ну в темноте сидели при свечах
Романтика)
Цитата:
Дочка Брежнева очень весело прожила те времена)
Цитата:
Дай цифру по общим боевым потерям РККА и Вермахта даже беря во внимание что вермахт на 2 фронта воевал)
serg kost:
Кредитов тогда практически не было. Поэтому и было у людей намного меньше стрессов и инфарктов. И дятлов за рулем не было, как сейчас.
Кредитов тогда практически не было. Поэтому и было у людей намного меньше стрессов и инфарктов. И дятлов за рулем не было, как сейчас.
Правильно потомучто машин было 4 на весь город))
Вот эти страсти про кредиты всегда смешат
Ну также копи деньги и купи машину как все скопишь не влазит в кредит кто заставляет?
Цитата:
serg kost:
катались и в Китай, и в Индию, и на Кубу. К
катались и в Китай, и в Индию, и на Кубу. К
Ну просил же про Францию
Во Франции были родственники?)
Цитата:
serg kost:
Почему-то немцы не спасли Берлин, закидав его трупами. Красная Армия при штурме Берлина потеряла убитыми менее 100 тыс. человек. Немцы около 370 тыс. только убитыми.
Почему-то немцы не спасли Берлин, закидав его трупами. Красная Армия при штурме Берлина потеряла убитыми менее 100 тыс. человек. Немцы около 370 тыс. только убитыми.
Сколько потерял СССР в военной силе и Вермахт?
По цифрам просто показательно
Цитата:
serg kost:
? С колбасой и прочим проблем не было. Дружили и с кассиром мясокомбината, и с начальником колбасного цеха. Нам домой приносили то, что что на мясокомбинате сотрудникам продавали.
? С колбасой и прочим проблем не было. Дружили и с кассиром мясокомбината, и с начальником колбасного цеха. Нам домой приносили то, что что на мясокомбинате сотрудникам продавали.
Вот щас ваще не в аргумент за СССР//
Ну что это? Ну ты не замечаешь бреда?) Дружить с кассиром чтобы получать по блату колбасу)))
Цитата:
elektron:
А в остальном общественный транспорт не подводил, знаете ли.
А в остальном общественный транспорт не подводил, знаете ли.
Они потому и не подводил потомучто машину фиг купишь
В США вон общественный транспорт отвратительный
Зачем он нужен когда все на машинах
Цитата:
alex_60:
послушал бы лучше очевидцев того периода жизни,что в статье в частности, про ту же историю семидесятых Кустаная. так нет, я, я.. все было не так. вы все врете. смешно.
послушал бы лучше очевидцев того периода жизни,что в статье в частности, про ту же историю семидесятых Кустаная. так нет, я, я.. все было не так. вы все врете. смешно.
Что-то ты в риторике смирный какой то стал?) Внушние сделали Али чо? Где оскорбления по нац признаку и все остальные плюшки идущие прямо к 174 статье?))
Цитата:
111:
Ну а так, ничего плохого о детстве никонда никто не скадет, даже если оно было у него суровым..
Ну а так, ничего плохого о детстве никонда никто не скадет, даже если оно было у него суровым..
У меня детство и юность на 90ые и 2000ые пришлась но даже я не могу сказать что было что-то плохо)
Ну в темноте сидели при свечах
Романтика)
Цитата:
alex_60:
про Бородина, Кунаева, Брежнева.
про Бородина, Кунаева, Брежнева.
Дочка Брежнева очень весело прожила те времена)
Цитата:
serg kost:
И это при десятках миллионов советского населения под оккупацией, что примерно уравнивало мобилизационные возможности сторон.
И это при десятках миллионов советского населения под оккупацией, что примерно уравнивало мобилизационные возможности сторон.
Дай цифру по общим боевым потерям РККА и Вермахта даже беря во внимание что вермахт на 2 фронта воевал)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8269
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 04.12.21 - 00:18
Цитата:
Это может вам показательно, а реально фашисты уничтожали и мирное население. Партизанов сильно боялись, видите ли. А вот освобождение Германии от фашистов, советскими войсками, местными жителями приветствовалось. И неоднократно уже слышать приходилось - спасибо, за освобождение, если бы не советские войска, с голоду бы померли.Цитата:
Юмор у вас не очень, должен отметить.
[Исправлено: elektron, 03.12.2021 - 19:19]
abaika95:
Сколько потерял СССР в военной силе и Вермахт? По цифрам просто показательно
Сколько потерял СССР в военной силе и Вермахт? По цифрам просто показательно
Это может вам показательно, а реально фашисты уничтожали и мирное население. Партизанов сильно боялись, видите ли. А вот освобождение Германии от фашистов, советскими войсками, местными жителями приветствовалось. И неоднократно уже слышать приходилось - спасибо, за освобождение, если бы не советские войска, с голоду бы померли.Цитата:
abaika95:
В США вон общественный транспорт отвратительный
В США вон общественный транспорт отвратительный
Юмор у вас не очень, должен отметить.
[Исправлено: elektron, 03.12.2021 - 19:19]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11330
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 04.12.21 - 00:21
По исследованию Кривошеева, за всю Вторую мировую войну вооружённые силы нацистской Германии потеряли убитыми и ранеными, по неполным данным, 13 448 000 чел., или 75,1 % от числа мобилизованных в годы войны, и 46,0 % всего мужского населения Германии, включая Австрию. При этом на советско-германском фронте её безвозвратные потери составили 7 181 100 военнослужащих. Потери союзников Германии составили 1 468 000 чел.: Венгрия — 809 000 чел., Румыния — 475 000 чел., Италия — 93 000 чел., Финляндия — 84 000 чел., Словакия — 7000 чел. Итого безвозвратные потери нацистской Германии вместе с союзниками — 8 649 200 чел.
После взаимного возвращения военнопленных число погибших военнослужащих нацистской Германии и его союзников (на Восточном фронте) определилось как 5 076 000 человек.
Согласно современным данным, демографические потери СССР составили 25—27 млн человек. Из их общего числа безвозвратные военные потери составили 11 444 100 человек, из которых погибло военнослужащих — 8 668 400 человек
5 миллионов погибших у Вермахта и союзников на восточном фронте, и 8,5 погибших у красной армии
Разница почти в 1,5 раза
Причем большие потери красная армия понесла в 41-42 годах
Так товарищ Сталин был готов к войне
После взаимного возвращения военнопленных число погибших военнослужащих нацистской Германии и его союзников (на Восточном фронте) определилось как 5 076 000 человек.
Согласно современным данным, демографические потери СССР составили 25—27 млн человек. Из их общего числа безвозвратные военные потери составили 11 444 100 человек, из которых погибло военнослужащих — 8 668 400 человек
5 миллионов погибших у Вермахта и союзников на восточном фронте, и 8,5 погибших у красной армии
Разница почти в 1,5 раза
Причем большие потери красная армия понесла в 41-42 годах
Так товарищ Сталин был готов к войне
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11330
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 04.12.21 - 00:24
Цитата:
Я поэтому про военные потери спросил,выше уже расписал
Цитата:
Да это также история про власовцев
Они тоже войска Вермахта приветствовали в СССР)
Если немцам так было плохо при Гитлере чтож на фронт шли? Развернулись бы против своих,нет упорно 6 лет воевали со всем миром
Цитата:
Тут какбы на НГ статья была по этой теме если мне память не изменяет)
elektron:
Это может вам показательно, а реально фашисты уничтожали и мирное население. Партизанов сильно боялись, видите ли
Это может вам показательно, а реально фашисты уничтожали и мирное население. Партизанов сильно боялись, видите ли
Я поэтому про военные потери спросил,выше уже расписал
Цитата:
elektron:
А вот освобождение Германии от фашистов, советскими войсками, местными жителями приветствовалось. И неоднократно уже слышать приходилось - спасибо, за освобождение, если бы не советские войска, с голоду бы померли
А вот освобождение Германии от фашистов, советскими войсками, местными жителями приветствовалось. И неоднократно уже слышать приходилось - спасибо, за освобождение, если бы не советские войска, с голоду бы померли
Да это также история про власовцев
Они тоже войска Вермахта приветствовали в СССР)
Если немцам так было плохо при Гитлере чтож на фронт шли? Развернулись бы против своих,нет упорно 6 лет воевали со всем миром
Цитата:
elektron:
Юмор у вас не очень, должен отметить
Юмор у вас не очень, должен отметить
Тут какбы на НГ статья была по этой теме если мне память не изменяет)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8269
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 04.12.21 - 00:32
Цитата:
Ну как шли, их заставляли даже. Цитата:
А ему точно можно верить?Цитата:
Ну я же отмечал, уничтожали мирное население в отличии Советской армии. А там кто не с нами, тот против нас. Партизан кто считал? И за кого их считали?
Почему то в Германии никакого партизанского движения не было, не заметили? или не охота было замечать?
Да и какое это всё отношение имеет к развитию 70-ых?
[Исправлено: elektron, 03.12.2021 - 19:43]
abaika95:
Если немцам так было плохо при Гитлере чтож на фронт шли?
Если немцам так было плохо при Гитлере чтож на фронт шли?
Ну как шли, их заставляли даже. Цитата:
abaika95:
По исследованию Кривошеева
По исследованию Кривошеева
А ему точно можно верить?Цитата:
abaika95:
безвозвратные военные потери составили 11 444 100 человек, из которых погибло военнослужащих — 8 668 400 человек
безвозвратные военные потери составили 11 444 100 человек, из которых погибло военнослужащих — 8 668 400 человек
Ну я же отмечал, уничтожали мирное население в отличии Советской армии. А там кто не с нами, тот против нас. Партизан кто считал? И за кого их считали?
Почему то в Германии никакого партизанского движения не было, не заметили? или не охота было замечать?
Да и какое это всё отношение имеет к развитию 70-ых?
[Исправлено: elektron, 03.12.2021 - 19:43]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14444
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 04.12.21 - 00:34
Цитата:
озверина принял на ночь что ли.
или план горит.
у тебя за каждый непомеченный пост штраф похоже.
иди с кошкой поиграй лучше.
антистресс.
abaika95:
озверина принял на ночь что ли.
или план горит.
у тебя за каждый непомеченный пост штраф похоже.
иди с кошкой поиграй лучше.
антистресс.
Re: Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 04.12.21 - 00:36
Не хочу СССР. Батя работал что б жигули купить непоню точно но где то 5-7 или больше. Телевизор горизонт 735р с тумбочкой с колонкой Мебель надо или блат знать или голые стены будут. . И все при этом думали что завтра будет счастливое будущее.
p. s Я лучше тут в диком плохом капитализме поживу пока. Не хочу опять революции и тд.
p. s Я лучше тут в диком плохом капитализме поживу пока. Не хочу опять революции и тд.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14444
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 04.12.21 - 00:42
Цитата:
ну тогда ты никто. и звать тебя никак.
пустое место.
самоуничтожся.
[Исправлено: alex_60, 04.12.2021 - 00:47]
Vit:
Не хочу СССР
Не хочу СССР
ну тогда ты никто. и звать тебя никак.
пустое место.
самоуничтожся.
[Исправлено: alex_60, 04.12.2021 - 00:47]
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 04.12.21 - 00:50
Цитата:
Почему я должен самоуничтожется? Я когда вы развалили СССР мне было мало лет. Вы развалили СССР вы уничтожили моё будущее, а я учился на техник - технолога который завод Вы разрушили.
Это как раз вы должны самоуничтожится. Увы.
alex_60:
Почему я должен самоуничтожется? Я когда вы развалили СССР мне было мало лет. Вы развалили СССР вы уничтожили моё будущее, а я учился на техник - технолога который завод Вы разрушили.
Это как раз вы должны самоуничтожится. Увы.
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 863
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 04.12.21 - 00:54
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