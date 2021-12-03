Отправлено: - 00:08

Vit:

Конечно одним можно дома отсидется до весны или просто день или два отдохнуть и потом выйти на работ

Цитата:Виталик, ты ответь, не мне, но себе!Чо ты без масла в движке не ездишь?Или на спущенном колесе?Ну тебе ж груз нада везьти!