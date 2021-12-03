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≡ «Многие не знают, как было на самом деле» - О работе дорожной техники в гололед на трассе М-36 рассказали в филиале «КазАвтоЖол»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42986
«Многие не знают, как было на самом деле» - О работе дорожной техники в гололед на трассе М-36 рассказали в филиале «КазАвтоЖол»
Отправлено: 03.12.21 - 22:25
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- В общем на трассе М-36 с 1-го по 2 декабря у нас работало от 6-ти до 8 пескоразрабасывателей, - рассказал Нургали Махмутов. - Часто бывало так, что мы выполняли свою работу, при этом еще и помогали вытаскивать съехавшие с трассы машины.
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
107
Re: «Многие не знают, как было на самом деле» - О работе...
Отправлено: 03.12.21 - 22:25
#1
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Всё это конечно хорошо, молодцы! быстро вернули трассу к жизни. А вот как быть в самой фёдоровке? Все не основные улицы где нет интенсивного движения являются сплошным катком! Как ходить на работу как детям ходить в школу, как в магазин добраться? Об этом наше царство государство думает? Я обращаюсь к акимам всех уровней, что вы ответите нам пешком ходящим?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10743
Re: «Многие не знают, как было на самом деле» - О работе...
Отправлено: 03.12.21 - 22:38
#2
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Цитата:
Tenkisch:

Размечтались не только у вас в знаменитой фёдоровке проблемы с простыми улицами до школ и тп. Вас смотрю разрекламировали по полной и зачем-то сюда и российское "фигурное катание " натянули). Махмутов постеснялся просто и не полностью вам правду сказал) там не только лесопосадок таких нет, там и разметок таких от границы до Костаная нет :lol:
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К
§ Копарь
(Пользователи)
Регистрация:
24.11.21
Сообщений:
20
Re: «Многие не знают, как было на самом деле» - О работе...
Отправлено: 03.12.21 - 22:38
#3
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Люди всегда будут недовольны. Лично для меня работа дорожников радует. Чище город я никогда не видел. Позабыли наверно колеи и ямы в девяностые. М?
А может фантастических фильмов насмотрелись. Но скорее всего спанч боба. Глупо, очень глупо высказывать недовольство.
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
107
Re: «Многие не знают, как было на самом деле» - О работе...
Отправлено: 03.12.21 - 22:40
#4
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Вот как детям по такой дороге идти в школу? Я б лично не пустил своего ребёнка в школу.
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
107
Re: «Многие не знают, как было на самом деле» - О работе...
Отправлено: 03.12.21 - 22:44
#5
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"УВАЖАЕМЫЙ" я описал проблему нашего села. Что вы мне тут начинаете потакать фурами и прочее!? И не нужно здесь приводить отвратильные примеры! Я вижу вы из тех кто в детстве парты и панели расписывал? У вас прям тяга к дряни!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10743
«Многие не знают, как было на самом деле» - О работе дорожной техники в гололед на трассе М-36 рассказали в филиале «КазАвтоЖол»
Отправлено: 03.12.21 - 22:57
#6
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Цитата:
Tenkisch: У вас прям тяга к дряни
Хам. Какой дряни? . Я сказал что проблема которую раздула нг относится не только к фёдоровке а к всём посёлкам и Костаная и всё. Почему только вас тут описали,мне непонятно. И сказал что фигурное катание по фёдоровке на ролике не имеет к этому посёлку не какого отношения. Всё отдыхай.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
392
Re: «Многие не знают, как было на самом деле» - О работе...
Отправлено: 03.12.21 - 23:33
#7
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Понятно, что работа дорожников отвратная, но каким нужно быть, извините, дебилом, чтобы видя состояние дороги, не остановиться, нет!
Но продолжать движение, рискуя своей жизнью, жизнью таких же как он, встречных и попутных, дебилов, и да, и машиной и грузом!?
Им чо мертвым или покалеченным, зарплата будет больше, или что?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11330
Re: «Многие не знают, как было на самом деле» - О работе...
Отправлено: 03.12.21 - 23:48
#8
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Цитата:
Многие не знают, как было на самом деле»


Ну чё за позорище? Ещё оправдаются
Было перед кем?
Перед теми кто верит в чипизацию? Верит во всемирный заговор? Перед теми кто считает что пункты эвакуации в городах созданы для вывоза детей во время вакцинации?
Многие не знают что земля круглая
А вы им тут пытаетесь рассказать как работает дорожная служба)))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10743
«Многие не знают, как было на самом деле» - О работе дорожной техники в гололед на трассе М-36 рассказали в филиале «КазАвтоЖол»
Отправлено: 03.12.21 - 23:58
#9
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Цитата:
Don Julio:
Каждый год такое. Конечно одним можно дома отсидется до весны или просто день или два отдохнуть и потом выйти на работу. . Другим если он с Европы везёт лекарства /продукты например. Три-четыре границы, потом ещё тут надо выгадывать когда КДМ- ки выйду на работу посыпать дорогу .Напряг это и проблема для всех уже. . А если честно то природа сама вымораживает дорогу и от КДМ помощь очень мала.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
392
«Многие не знают, как было на самом деле» - О работе дорожной техники в гололед на трассе М-36 рассказали в филиале «КазАвтоЖол»
Отправлено: 04.12.21 - 00:08
#10
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Цитата:
Vit:
Конечно одним можно дома отсидется до весны или просто день или два отдохнуть и потом выйти на работ

Виталик, ты ответь, не мне, но себе!
Чо ты без масла в движке не ездишь?
Или на спущенном колесе?
Ну тебе ж груз нада везьти!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10743
Re: «Многие не знают, как было на самом деле» - О работе...
Отправлено: 04.12.21 - 00:08
#11
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Цитата:
как эту пустую КДМ. Хотя даже не разобрались в ситуации. А когда техника работает, почему-то никто не снимает

Весной полгода назад я снял как реально КДМ красиво работали. От денисовки в районе бестобе. Красивые видео. Нг выложело. Так что всё честно) двое суток все стояли. Снег был сильный. Всё было нормально. И полиция работала и КДМ. Правда старенькая КДМ . На базе Урала) хотя он как раз и работал в отличии от китайца помощника который умер там в снегу.
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