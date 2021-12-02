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Вот это застой! Как жили в семидесятых
Вот это застой! Как жили в семидесятых
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42986
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 02.12.21 - 11:30
70-е годы прошлого столетия для Кустаная стали периодом самого интенсивного развития промышленности, городского строительства и благоустройства. Все старые предприятия города, кроме пивзавода, были коренным образом реконструированы.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11323
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 03.12.21 - 17:51
Так понимаю Иванов сдулся
И решил перейти от поэтического Батла к критике и разбору
Чтож автор разъяснить Сам что имел ввиду,чтобы учителя потом не перевирали и не искали потаённый смысл в каждой строке
Цитата:
Ад для Всех,для вас это рай
Все видят что это был ад,но вы упорно толдычите что да мол, ад но он же родной,свой)
Цитата:
Это намек на пустые магазины и ничего нет в том аду,дожили даже в аду ничего нет
Цитата:
Нет это намек на дело врачей и последующее гонение на евреев
Последнюю строку разьеснять?
И решил перейти от поэтического Батла к критике и разбору
Чтож автор разъяснить Сам что имел ввиду,чтобы учителя потом не перевирали и не искали потаённый смысл в каждой строке
Цитата:
Маркс:
Как обычно, с логикой надо поработать, не разберешь без пива, где сейчас ад, а где раньше был рай.
Как обычно, с логикой надо поработать, не разберешь без пива, где сейчас ад, а где раньше был рай.
Ад для Всех,для вас это рай
Все видят что это был ад,но вы упорно толдычите что да мол, ад но он же родной,свой)
Цитата:
Маркс:
Что за образ такой, пустой ад? Где сковородки, котлы со смолой? Какой-то неправильный ад,
Что за образ такой, пустой ад? Где сковородки, котлы со смолой? Какой-то неправильный ад,
Это намек на пустые магазины и ничего нет в том аду,дожили даже в аду ничего нет
Цитата:
Маркс:
А разве у нас не запрещена пропаганда гомосексуализма?
А разве у нас не запрещена пропаганда гомосексуализма?
Нет это намек на дело врачей и последующее гонение на евреев
Последнюю строку разьеснять?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 640
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 03.12.21 - 18:09
Цитата:
Как раз деньги скопились. Всё разумно. Да и под гараж к тому времени место выделили, и отец успел его построить.
Кредитов тогда практически не было. Поэтому и было у людей намного меньше стрессов и инфарктов. И дятлов за рулем не было, как сейчас.
Цитата:
У меня родственники, которые постарше меня, катались и в Китай, и в Индию, и на Кубу. Кто бесплатно, а кто и за полцены, по профсоюзным путевкам.
Я за 3 года работы в одном из управлений съездил за счет профсоюза 3 раза.
10 дней в Москве, в гостинице Измайлово (бесплатно), 20 дней в Болгарии (за полцены, 150 рублей) и 20 дней1 в Ялте (бесплатно). Везде в стоимость путевки входило несколько бесплатных экскурсий.
Кроме того, 2 раза в год брал бесплатную путевку в трестовский профилакторий: завтрак и ужин, плюс лечение. Этот профилакторий был в 200 метров от моего дома.
Цитата:
Почему-то немцы не спасли Берлин, закидав его трупами. Красная Армия при штурме Берлина потеряла убитыми менее 100 тыс. человек. Немцы около 370 тыс. только убитыми.
Цитата:
К 1974 году мои родители построили дачу, гараж, и скопили 5500 на авто. В 1991-м году у них сгорело на книжках ещё 10 000 рублей.
Ты скажешь, что они на мясе сэкономили?
С колбасой и прочим проблем не было. Дружили и с кассиром мясокомбината, и с начальником колбасного цеха. Нам домой приносили то, что что на мясокомбинате сотрудникам продавали.
[Исправлено: serg kost, 03.12.2021 - 19:03]
abaika95:
Машина полученная по очереди)) Даже добавить нечего
Машина полученная по очереди)) Даже добавить нечего
Как раз деньги скопились. Всё разумно. Да и под гараж к тому времени место выделили, и отец успел его построить.
Кредитов тогда практически не было. Поэтому и было у людей намного меньше стрессов и инфарктов. И дятлов за рулем не было, как сейчас.
Цитата:
abaika95:
Давай про Францию и ФРГ но не про югославию и Болгарию
Давай про Францию и ФРГ но не про югославию и Болгарию
У меня родственники, которые постарше меня, катались и в Китай, и в Индию, и на Кубу. Кто бесплатно, а кто и за полцены, по профсоюзным путевкам.
Я за 3 года работы в одном из управлений съездил за счет профсоюза 3 раза.
10 дней в Москве, в гостинице Измайлово (бесплатно), 20 дней в Болгарии (за полцены, 150 рублей) и 20 дней1 в Ялте (бесплатно). Везде в стоимость путевки входило несколько бесплатных экскурсий.
Кроме того, 2 раза в год брал бесплатную путевку в трестовский профилакторий: завтрак и ужин, плюс лечение. Этот профилакторий был в 200 метров от моего дома.
Цитата:
abaika95:
И спаслись просто закидав только собранными дивизиями немцев
И спаслись просто закидав только собранными дивизиями немцев
Почему-то немцы не спасли Берлин, закидав его трупами. Красная Армия при штурме Берлина потеряла убитыми менее 100 тыс. человек. Немцы около 370 тыс. только убитыми.
Цитата:
abaika95:
И в магазине не выбирает между суп набором и капустой
И в магазине не выбирает между суп набором и капустой
К 1974 году мои родители построили дачу, гараж, и скопили 5500 на авто. В 1991-м году у них сгорело на книжках ещё 10 000 рублей.
Ты скажешь, что они на мясе сэкономили?
С колбасой и прочим проблем не было. Дружили и с кассиром мясокомбината, и с начальником колбасного цеха. Нам домой приносили то, что что на мясокомбинате сотрудникам продавали.
[Исправлено: serg kost, 03.12.2021 - 19:03]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8265
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 03.12.21 - 18:18
Цитата:
Да я не помню точно. до этого знаю на ковровце гонял, потом запорожец ушастый был, но это до меня ещё.
А вообще машина то особенно и не нужна была. Так если что привезти -отвезти, или кого отвезти-привезти. Там урожай с дачи треклятой, работать заставляли или гостей встретить. А в остальном общественный транспорт не подводил, знаете ли. И стоил считанные копейки, а кое где и бесплатно.
abaika95:
А в очереди сколько стоял?)
А в очереди сколько стоял?)
Да я не помню точно. до этого знаю на ковровце гонял, потом запорожец ушастый был, но это до меня ещё.
А вообще машина то особенно и не нужна была. Так если что привезти -отвезти, или кого отвезти-привезти. Там урожай с дачи треклятой, работать заставляли или гостей встретить. А в остальном общественный транспорт не подводил, знаете ли. И стоил считанные копейки, а кое где и бесплатно.
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 03.12.21 - 19:06
да, абайка95 не жил в СССР,
но он знает..
чудеса..
послушал бы лучше очевидцев того периода жизни,что в статье в частности,
про ту же историю семидесятых Кустаная.
так нет, я, я.. все было не так.
вы все врете.
смешно.
но он знает..
чудеса..
послушал бы лучше очевидцев того периода жизни,что в статье в частности,
про ту же историю семидесятых Кустаная.
так нет, я, я.. все было не так.
вы все врете.
смешно.
V
(Пользователи)
- Откуда:
- Казань
- Регистрация:
- 28.12.18
- Сообщений:
- 3
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 03.12.21 - 20:21
Хорошая, с историческим анализом, статья. Спасибо автору за бережное отношение к истории Родного края, за освещение трудового подвига Советского Человека!
Убедительно прошу не марать (не комментировать) мое сообщение. В полемику не собираюсь вступать, не дождетесь!
Убедительно прошу не марать (не комментировать) мое сообщение. В полемику не собираюсь вступать, не дождетесь!
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 03.12.21 - 20:43
В семидесятые верхушка, конечно жила ради себя и ни о чем не думала..
Народ то не знал, что дальновидные политики, уже тогда начали потихоньку распродавать Родину..
Ну а так, ничего плохого о детстве никонда никто не скадет, даже если оно было у него суровым..
Тут игра слов..
Было ли тебе хорошо в детстве..
Да конечно было..
-а я говорил, в СССР жилось лучше...
Народ то не знал, что дальновидные политики, уже тогда начали потихоньку распродавать Родину..
Ну а так, ничего плохого о детстве никонда никто не скадет, даже если оно было у него суровым..
Тут игра слов..
Было ли тебе хорошо в детстве..
Да конечно было..
-а я говорил, в СССР жилось лучше...
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 03.12.21 - 21:03
Цитата:
факты давай.
про Бородина, Кунаева, Брежнева.
111:
что дальновидные политики, уже тогда начали потихоньку распродавать Родину..
что дальновидные политики, уже тогда начали потихоньку распродавать Родину..
факты давай.
про Бородина, Кунаева, Брежнева.
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 03.12.21 - 21:55
Цитата:
Ну как видишь, нет той страны .
Какие тебе факты то?
Ставленников просто обвиняют, на самом деле все решено было без них..
alex_60:
факты давай. про Бородина, Кунаева, Брежнева.
факты давай. про Бородина, Кунаева, Брежнева.
Ну как видишь, нет той страны .
Какие тебе факты то?
Ставленников просто обвиняют, на самом деле все решено было без них..
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 03.12.21 - 21:56
Тут если разобраться, и Горбачев не виноват, он по приказу начал развал страны в 1985м..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 640
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 03.12.21 - 22:00
Цитата:
Цитата:
И это при десятках миллионов советского населения под оккупацией, что примерно уравнивало мобилизационные возможности сторон.
abaika95: И спаслись просто закидав только собранными дивизиями немцевЦитата:
Есть такое исследование -- монография Мюллера-Гиллебранда «Сухопутная армия Германии. 1933 — 1945». Там вполне открыто указывается, что в 1441-1942 годах в одной только Германии (не считая союхников) призвано в армию 6.5 млн призывников. Вермахт на тот же период увеличился на... 2 млн человек. Итого: 4 млн только арийских тушек -- в утиль.
Цитата:
В январе 1943 года Гитлер объявил всеобщую мобилизацию -- в в Рейхе кончилось мясо. А Красная армия начала демобилизацию старших возрастов и роспуск народного ополчения.
И это при десятках миллионов советского населения под оккупацией, что примерно уравнивало мобилизационные возможности сторон.
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 03.12.21 - 22:00
Цитата:
ну ты же сказал что они продавали Родину. в семидесятые.
статья про семидесятые.
Цитата:
куда делась?
в истории есть.
и всегда будет.
как бы кому другого не хотелось.
111:
Какие тебе факты то?
Какие тебе факты то?
ну ты же сказал что они продавали Родину. в семидесятые.
статья про семидесятые.
Цитата:
111:
Ну как видишь, нет той страны .
Ну как видишь, нет той страны .
куда делась?
в истории есть.
и всегда будет.
как бы кому другого не хотелось.
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 03.12.21 - 22:18
Цитата:
А что, ее за один день смогли продать, в 1985м?
Это как же?
Один Горбачев рот разинул и ...продано?
Это как то с потолка взялось и тут вот на тебе?
А на партсобраниях кто руки подымал за?
alex_60:
же сказал что они продавали Родину. в семидесятые. статья про семидесятые.
же сказал что они продавали Родину. в семидесятые. статья про семидесятые.
А что, ее за один день смогли продать, в 1985м?
Это как же?
Один Горбачев рот разинул и ...продано?
Это как то с потолка взялось и тут вот на тебе?
А на партсобраниях кто руки подымал за?
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 03.12.21 - 22:19
Цитата:
То то.
В Истории и памяти..
О том , что сколько человек продала эта страна и сколько ее прокляли матерей, терявших тогда сынов, мужей..
[Исправлено: 111, 03.12.2021 - 22:20]
alex_60:
истории есть
истории есть
То то.
В Истории и памяти..
О том , что сколько человек продала эта страна и сколько ее прокляли матерей, терявших тогда сынов, мужей..
[Исправлено: 111, 03.12.2021 - 22:20]
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