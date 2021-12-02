Отправлено: - 17:51

Маркс:

Как обычно, с логикой надо поработать, не разберешь без пива, где сейчас ад, а где раньше был рай.

Маркс:

Что за образ такой, пустой ад? Где сковородки, котлы со смолой? Какой-то неправильный ад,

Маркс:

А разве у нас не запрещена пропаганда гомосексуализма?

Так понимаю Иванов сдулсяИ решил перейти от поэтического Батла к критике и разборуЧтож автор разъяснить Сам что имел ввиду,чтобы учителя потом не перевирали и не искали потаённый смысл в каждой строкеЦитата:Ад для Всех,для вас это райВсе видят что это был ад,но вы упорно толдычите что да мол, ад но он же родной,свой)Цитата:Это намек на пустые магазины и ничего нет в том аду,дожили даже в аду ничего нетЦитата:Нет это намек на дело врачей и последующее гонение на евреевПоследнюю строку разьеснять?