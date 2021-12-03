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Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве засекречены — команда Навального
Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве засекречены — команда Навального
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42986
Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве засекречены — команда Навального
Отправлено: 03.12.21 - 10:40
В опубликованном 2 декабря видеорасследовании говорится, что сведения о квартирах Тимура и Надежды Токаевых, сына и бывшей супруги президента, засекретили вместе с информацией о недвижимости российских чиновников и сотрудников спецслужб
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.01.19
- Сообщений:
- 63
Re: Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве...
Отправлено: 03.12.21 - 12:56
Цитата:
Безусловно может. Вопрос ведь в том, что на какие деньги куплены эти квартиры. Не было ли это "подарком" (читай взяткой) от какого-нибудь магната. Главный ведь посыл команды Навального в том, что информацию скрывают от избирателей под грифом "Российская федерация", не имея на то законных оснований. Вот в чем проблема.
Маркс:
Я вот не понимаю, если у человека есть деньги, он что, не имеет права купить себе квартиру там
Я вот не понимаю, если у человека есть деньги, он что, не имеет права купить себе квартиру там
Безусловно может. Вопрос ведь в том, что на какие деньги куплены эти квартиры. Не было ли это "подарком" (читай взяткой) от какого-нибудь магната. Главный ведь посыл команды Навального в том, что информацию скрывают от избирателей под грифом "Российская федерация", не имея на то законных оснований. Вот в чем проблема.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 551
Re: Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве...
Отправлено: 03.12.21 - 13:06
Цитата:
Да в 2000 году Токаев был никто!
квартиру в Мещанском районе Москвы в 167 квадратных метров, собственником которой, по словам команды оппозиционера, с 2000 года является Надежда Давыдовна Токаева.
Источник:
Источник:
Да в 2000 году Токаев был никто!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14605
Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве засекречены — команда Навального
Отправлено: 03.12.21 - 13:08
Цитата:
Ага. Всего лишь премьер-министр.
ПолиграфЪ Боярышников:
Да в 2000 году Токаев был никто!
Да в 2000 году Токаев был никто!
Ага. Всего лишь премьер-министр.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6194
Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве засекречены — команда Навального
Отправлено: 03.12.21 - 13:18
Да нормально же это .
Пусть даже сотрудник российский..
Зато не побежит на Запад как некоторые и не продаст западненцам страну..
Пусть даже сотрудник российский..
Зато не побежит на Запад как некоторые и не продаст западненцам страну..
Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве засекречены — команда Навального
Отправлено: 03.12.21 - 14:37
Цитата:
Ну так это и нужно расследовать, а не рыться в реестрах, выкладывая на всеобщее обозрение с таким опасным трудом добытую информацию.
Цитата:
Ну давайте сейчас информацию про вас выложим в интернет на всеобщее обозрение, о ваших детях, внуках, супругах. Вряд ли это будет для вас радостной вестью.
Добрый земледелец:
Не было ли это "подарком" (читай взяткой) от какого-нибудь магната.
Не было ли это "подарком" (читай взяткой) от какого-нибудь магната.
Ну так это и нужно расследовать, а не рыться в реестрах, выкладывая на всеобщее обозрение с таким опасным трудом добытую информацию.
Цитата:
Добрый земледелец:
Главный ведь посыл команды Навального в том, что информацию скрывают от избирателей под грифом "Российская федерация", не имея на то законных оснований. Вот в чем проблема.
Главный ведь посыл команды Навального в том, что информацию скрывают от избирателей под грифом "Российская федерация", не имея на то законных оснований. Вот в чем проблема.
Ну давайте сейчас информацию про вас выложим в интернет на всеобщее обозрение, о ваших детях, внуках, супругах. Вряд ли это будет для вас радостной вестью.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11323
Re: Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве...
Отправлено: 03.12.21 - 15:03
Цитата:
Тоесть человек по твоему ради двух квартир в Москве пойдет против интересов своего государства?))
Хорош президент
Цитата:
Ага из ваты)
Добринцофф:
Квартира в Москве у жены и сына,нормальное человеческое желание ,молодец президент. Скромненько конечно,это вам не замки в Лондоне,но радует то ,что в Москве,значит с соседями не будем сориться.
Квартира в Москве у жены и сына,нормальное человеческое желание ,молодец президент. Скромненько конечно,это вам не замки в Лондоне,но радует то ,что в Москве,значит с соседями не будем сориться.
Тоесть человек по твоему ради двух квартир в Москве пойдет против интересов своего государства?))
Хорош президент
Цитата:
Маркс:
Памперсы что-ли делаете?
Памперсы что-ли делаете?
Ага из ваты)
Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве засекречены — команда Навального
Отправлено: 03.12.21 - 16:08
Цитата:
Не ага, а борода. У Аға.
abaika95:
Ага из ваты)
Ага из ваты)
Не ага, а борода. У Аға.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8310
Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве засекречены — команда Навального
Отправлено: 03.12.21 - 18:04
Цитата:
Ключевое слово,"у нас в Мичурино"
ПолиграфЪ Боярышников:
Так у нас в посёлке Мичурино на новостройке через дом квадратура поболее чем у сына и жены президента вместе взятых. И где тут элита?
Так у нас в посёлке Мичурино на новостройке через дом квадратура поболее чем у сына и жены президента вместе взятых. И где тут элита?
Ключевое слово,"у нас в Мичурино"
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14433
Re: Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве...
Отправлено: 03.12.21 - 19:49
да, боярышника надо проверить,
в каком бункере живет, благо
в профиле фио есть, целых два.
на какие доходы, что дак как.
в каком бункере живет, благо
в профиле фио есть, целых два.
на какие доходы, что дак как.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8265
Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве засекречены — команда Навального
Отправлено: 03.12.21 - 19:54
Цитата:
согласен, даже когда бюро Навального очередной бред пишет, видится от туда рука кремля и Путина лично. Запущенный случай.
alex_60:
да, боярышника надо проверить,
да, боярышника надо проверить,
согласен, даже когда бюро Навального очередной бред пишет, видится от туда рука кремля и Путина лично. Запущенный случай.
П
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.17
- Сообщений:
- 111
Re: Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве...
Отправлено: 03.12.21 - 20:19
Каким бы честным ты не был, поверят тому, кто лучше врёт!!! Ну а врёт тут Навальный и его "команда".
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8265
Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве засекречены — команда Навального
Отправлено: 03.12.21 - 20:29
Цитата:
Ну может и не совсем врут, ведь же недвижимость есть. Но вот кому это интересно, у кого, что есть? Да и их ли (новальнят) собачье дело, показывать и рассказывать у кого, что есть. Если приобретено незаконно, вот тогда "вой" и поднимают пусть. Как это Викиликс делал. Сколько преступлений правительства США было ими раскрыто, а виноват всё равно Ассанж. А эти только и могут, вот там, да то, а фактов ноль. Там засекречено или ещё что. Просто тявкают. Пропиариться хотят. Пока "вожак" за решёткой.
Поедатель:
Ну а врёт тут Навальный и его "команда"
Ну а врёт тут Навальный и его "команда"
Ну может и не совсем врут, ведь же недвижимость есть. Но вот кому это интересно, у кого, что есть? Да и их ли (новальнят) собачье дело, показывать и рассказывать у кого, что есть. Если приобретено незаконно, вот тогда "вой" и поднимают пусть. Как это Викиликс делал. Сколько преступлений правительства США было ими раскрыто, а виноват всё равно Ассанж. А эти только и могут, вот там, да то, а фактов ноль. Там засекречено или ещё что. Просто тявкают. Пропиариться хотят. Пока "вожак" за решёткой.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6194
Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве засекречены — команда Навального
Отправлено: 03.12.21 - 20:50
Хех..
Почитал..
Наконец то..
Второй президент , да его Уважать начнет народ после этого..
Смотри ка, у кое кого недвижимость пол Лондона, а у этого всего пара несчастных квартир в России...
Я сам было чуть не зауважал его, Россия, братья ..
А что, если это сделано, то есть слито в такой мизерно малой дозе, как начинающему наркоману, специально, с умыслом?
Ведь наркоман завтра опять придет и зауважает того, кто слил ему это и будет верить ему, до последнего вздоха правда..
Почитал..
Наконец то..
Второй президент , да его Уважать начнет народ после этого..
Смотри ка, у кое кого недвижимость пол Лондона, а у этого всего пара несчастных квартир в России...
Я сам было чуть не зауважал его, Россия, братья ..
А что, если это сделано, то есть слито в такой мизерно малой дозе, как начинающему наркоману, специально, с умыслом?
Ведь наркоман завтра опять придет и зауважает того, кто слил ему это и будет верить ему, до последнего вздоха правда..
О
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 193
Re: Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве...
Отправлено: 03.12.21 - 21:27
Почитал коменты и смотрю тут собрались одни кремблоты и путинисты. Что вам сделал плохого Навальный и его команда? Выводит на чистую воду воров и коррупционеров
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14433
Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве засекречены — команда Навального
Отправлено: 03.12.21 - 21:51
Цитата:
вы член секты пациента?
пациент вор,
сидит в тюрьме.
вы защитник воров?
вышлите ему посылку.
Охотник:
тут собрались одни кремблоты и путинисты.
тут собрались одни кремблоты и путинисты.
вы член секты пациента?
пациент вор,
сидит в тюрьме.
вы защитник воров?
вышлите ему посылку.
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