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≡ Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве засекречены — команда Навального
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42984
Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве засекречены — команда Навального
Отправлено: 03.12.21 - 10:40
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В опубликованном 2 декабря видеорасследовании говорится, что сведения о квартирах Тимура и Надежды Токаевых, сына и бывшей супруги президента, засекретили вместе с информацией о недвижимости российских чиновников и сотрудников спецслужб
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Добрый земледелец
§ Добрый земледелец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.01.19
Сообщений:
63
Re: Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве...
Отправлено: 03.12.21 - 12:56
#15
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Цитата:
Маркс:
Я вот не понимаю, если у человека есть деньги, он что, не имеет права купить себе квартиру там

Безусловно может. Вопрос ведь в том, что на какие деньги куплены эти квартиры. Не было ли это "подарком" (читай взяткой) от какого-нибудь магната. Главный ведь посыл команды Навального в том, что информацию скрывают от избирателей под грифом "Российская федерация", не имея на то законных оснований. Вот в чем проблема.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
551
Re: Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве...
Отправлено: 03.12.21 - 13:06
#16
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Цитата:
квартиру в Мещанском районе Москвы в 167 квадратных метров, собственником которой, по словам команды оппозиционера, с 2000 года является Надежда Давыдовна Токаева.

Источник:


Да в 2000 году Токаев был никто!
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14605
Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве засекречены — команда Навального
Отправлено: 03.12.21 - 13:08
#17
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Да в 2000 году Токаев был никто!

Ага. Всего лишь премьер-министр.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6182
Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве засекречены — команда Навального
Отправлено: 03.12.21 - 13:18
#18
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Да нормально же это .
Пусть даже сотрудник российский..
Зато не побежит на Запад как некоторые и не продаст западненцам страну..
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1725
Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве засекречены — команда Навального
Отправлено: 03.12.21 - 14:37
#19
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Цитата:
Добрый земледелец:
Не было ли это "подарком" (читай взяткой) от какого-нибудь магната.

Ну так это и нужно расследовать, а не рыться в реестрах, выкладывая на всеобщее обозрение с таким опасным трудом добытую информацию.
Цитата:
Добрый земледелец:
Главный ведь посыл команды Навального в том, что информацию скрывают от избирателей под грифом "Российская федерация", не имея на то законных оснований. Вот в чем проблема.

Ну давайте сейчас информацию про вас выложим в интернет на всеобщее обозрение, о ваших детях, внуках, супругах. Вряд ли это будет для вас радостной вестью.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11319
Re: Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве...
Отправлено: 03.12.21 - 15:03
#20
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Цитата:
Добринцофф:
Квартира в Москве у жены и сына,нормальное человеческое желание ,молодец президент. Скромненько конечно,это вам не замки в Лондоне,но радует то ,что в Москве,значит с соседями не будем сориться.

Тоесть человек по твоему ради двух квартир в Москве пойдет против интересов своего государства?))
Хорош президент
Цитата:
Маркс:
Памперсы что-ли делаете?

Ага из ваты)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1725
Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве засекречены — команда Навального
Отправлено: 03.12.21 - 16:08
#21
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Цитата:
abaika95:
Ага из ваты)

Не ага, а борода. У Аға.
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