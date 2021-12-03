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Маркс:

Типичная позиция приспособленца. И нашим, и вашим, и споем, и спляшем. Ничего другого и не ожидалось.

Маркс:

Можно представить себе пародию, скетч, но выдать за новое произведение перестановку слов и изменение имен главных героев в произведении современника как-то не очень добропорядочно.

Цитата:Что за бред извини меня за резкость?))Если я читаю и советскую и антисоветскую литературу то я приспособился и к тем и другим?)))Ты когда мультики смотришь под детей косишь и приспособляешься по этой логике?))Цитата:Семь самураев и великолепная семёркаИ Тот и другой фильм классика мирового кинематографаДаже после всех обидок оригинального автора семёрку смотрят как отдельное произведение