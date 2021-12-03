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≡ «Высушенная марихуана и гашиш в особо крупном размере» - Дело о наркогруппировке слушают в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42984
«Высушенная марихуана и гашиш в особо крупном размере» - Дело о наркогруппировке слушают в суде Костаная
Отправлено: 03.12.21 - 15:33
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Группа, которой, сегодня, 3 декабря, предъявили обвинения в хранении, сбыте и распространении наркотиков, состоит из семи человек. Ее организатором следствие называет жителя Денисовского района Серика ИСМУРЗИНОВА.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23484
Re: «Высушенная марихуана и гашиш в особо крупном размере» -...
Отправлено: 03.12.21 - 15:33
#1
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Вот они заслуги - Независимости.
Наркомания, проституция... :lol: :-o
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
77
Re: «Высушенная марихуана и гашиш в особо крупном размере» -...
Отправлено: 03.12.21 - 16:18
#2
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Цитата:
drakon:
Независимости. Наркомания, проституция.

да только с небольшими поправками , она у нас зависима а у вас нет :-) :-) :-) 8-)
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