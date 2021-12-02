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"Вытаскивали двумя багориками" - Щуку весом 14,5 кг поймал житель Костаная
"Вытаскивали двумя багориками" - Щуку весом 14,5 кг поймал житель Костаная
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