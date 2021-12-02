Re: "Вытаскивали двумя багориками" - Щуку весом 14,5...

Отправлено: - 20:05

Странно

А где серомордый?

Он же должен был написать гигантскую статью в комментариях о том что в Костанае нет таких рыб и вообще это все подделка а рыбы давно кончились как и книжные магазины как и библиотеки которые уничтожили акиматовские

И вообще в СССР рыбы были больше,рыбаки пьянее а водка вкуснее