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≡ "Вытаскивали двумя багориками" - Щуку весом 14,5 кг поймал житель Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42984
"Вытаскивали двумя багориками" - Щуку весом 14,5 кг поймал житель Костаная
Отправлено: 02.12.21 - 20:05
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- Первая реакция - конечно, восторг, - признался "НГ" Виталий Карпенко. - Привез щуку домой, там тоже сделали десятки фотографий. Мой 6-летний сын ложится рядом с рыбой и удивляется, что они примерно одного роста.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11319
Re: "Вытаскивали двумя багориками" - Щуку весом 14,5...
Отправлено: 02.12.21 - 20:05
#1
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Странно
А где серомордый?
Он же должен был написать гигантскую статью в комментариях о том что в Костанае нет таких рыб и вообще это все подделка а рыбы давно кончились как и книжные магазины как и библиотеки которые уничтожили акиматовские
И вообще в СССР рыбы были больше,рыбаки пьянее а водка вкуснее
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
103
Re: "Вытаскивали двумя багориками" - Щуку весом 14,5...
Отправлено: 02.12.21 - 21:59
#2
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Меня интересует другое, почему на машине прутся все на водоёмы! Где эти псевдозащитники зелёные? Или их рыбаки зашугали или купили с потрохами?
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
385
Re: "Вытаскивали двумя багориками" - Щуку весом 14,5...
Отправлено: 02.12.21 - 23:03
#3
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Вот это рИбка, 14,5кг!
Тока, из-за такой рекламы, там теперь на ближайщее время будет стоко рыбаков, что можно считать, что:
Здесь, рыбы-нет!
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p
§ pensioner
(Полноправные пользователи)
Откуда:
челябинск
Регистрация:
13.01.13
Сообщений:
95
Re: "Вытаскивали двумя багориками" - Щуку весом 14,5...
Отправлено: 03.12.21 - 15:20
#4
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Если это была мамка ее следовало отпустить.
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