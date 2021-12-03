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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 237 из 237«1...235236237
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6182
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 13:20
#3541
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Сейчас подтянутся "икперды".

Ты уже раз двадцатый это новоришь, кидая там что то..
И двадцатый раз никто не бежит..
Лучше открой свой Викиликс и рассекречивай чужие комменты пятилетней давности..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6182
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 13:21
#3542
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Цитата:
maxsaf:
Посмотри этнический состав Канады и

Ога..
Посмотри этнический состав Советского Союза и там ни одного еврея..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14326
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 14:59
#3543
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Цитата:
111:
Ога.. Посмотри этнический состав Советского Союза и там ни одного еврея..

Брехло
На, читай.

https://eleven.co.il/jews-of-russia/history-in-ussr/15423/
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11319
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 15:05
#3544
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Цитата:
elektron:
через полторы недели в Египет,

А че вам не закрыли Египет для поездок?
В Африке же новый штамм
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11319
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 15:09
#3545
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Цитата:
Маркс:
Типичная позиция приспособленца. И нашим, и вашим, и споем, и спляшем. Ничего другого и не ожидалось.

Что за бред извини меня за резкость?))
Если я читаю и советскую и антисоветскую литературу то я приспособился и к тем и другим?)))
Ты когда мультики смотришь под детей косишь и приспособляешься по этой логике?))
Цитата:
Маркс:
Можно представить себе пародию, скетч, но выдать за новое произведение перестановку слов и изменение имен главных героев в произведении современника как-то не очень добропорядочно.

Семь самураев и великолепная семёрка
И Тот и другой фильм классика мирового кинематографа
Даже после всех обидок оригинального автора семёрку смотрят как отдельное произведение
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1725
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 16:00
#3546
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Цитата:
abaika95:
Что за бред извини меня за резкость?))

Да ладно, я же при этом не присутствовал.
Цитата:
abaika95:
Если я читаю и советскую и антисоветскую литературу то я приспособился и к тем и другим?)))

Ну да, это свидетельствует о полной разбалансировке моральных устоев. Раз человек придерживается многополярных взглядов, выставляя себя либералом, но проповедует интересы только одной стороны, делая это с абсолютной однобокостью, то это как-то плохо стыкуется и вызывает недоверие, граничащее с отторжением.
Цитата:
abaika95:
Ты когда мультики смотришь под детей косишь и приспособляешься по этой логике?))

Ну детьми-то мы были все, мы и так приспособлены к этому. А вот фашистами, садистами и прочими гомосексуалистами были не все. Поэтому мультики я смотрю, а всю остальную фигню обхожу стороной.
Цитата:
abaika95:
Даже после всех обидок оригинального автора семёрку смотрят как отдельное произведение

Вот если бы наоборот самураи у семерки сперли сюжет, тогда пыль бы точно столбом стояла. Двойные стандарты, ничего не поделаешь. Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку.
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