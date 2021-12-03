Цитата:
abaika95:
Что за бред извини меня за резкость?))
Да ладно, я же при этом не присутствовал.
Цитата:
abaika95:
Если я читаю и советскую и антисоветскую литературу то я приспособился и к тем и другим?)))
Ну да, это свидетельствует о полной разбалансировке моральных устоев. Раз человек придерживается многополярных взглядов, выставляя себя либералом, но проповедует интересы только одной стороны, делая это с абсолютной однобокостью, то это как-то плохо стыкуется и вызывает недоверие, граничащее с отторжением.
Цитата:
abaika95:
Ты когда мультики смотришь под детей косишь и приспособляешься по этой логике?))
Ну детьми-то мы были все, мы и так приспособлены к этому. А вот фашистами, садистами и прочими гомосексуалистами были не все. Поэтому мультики я смотрю, а всю остальную фигню обхожу стороной.
Цитата:
abaika95:
Даже после всех обидок оригинального автора семёрку смотрят как отдельное произведение
Вот если бы наоборот самураи у семерки сперли сюжет, тогда пыль бы точно столбом стояла. Двойные стандарты, ничего не поделаешь. Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку.