Отправлено: - 12:56

Маркс:

Я вот не понимаю, если у человека есть деньги, он что, не имеет права купить себе квартиру там

Цитата:Безусловно может. Вопрос ведь в том, что на какие деньги куплены эти квартиры. Не было ли это "подарком" (читай взяткой) от какого-нибудь магната. Главный ведь посыл команды Навального в том, что информацию скрывают от избирателей под грифом "Российская федерация", не имея на то законных оснований. Вот в чем проблема.