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≡ Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве засекречены — команда Навального
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42982
Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве засекречены — команда Навального
Отправлено: 03.12.21 - 10:40
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В опубликованном 2 декабря видеорасследовании говорится, что сведения о квартирах Тимура и Надежды Токаевых, сына и бывшей супруги президента, засекретили вместе с информацией о недвижимости российских чиновников и сотрудников спецслужб
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
104
Re: Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве...
Отправлено: 03.12.21 - 10:40
#1
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В отношении Токаева скорее можно предположить китайский след. А насчёт реестра - просто попросил по-пацански
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14419
Re: Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве...
Отправлено: 03.12.21 - 10:43
#2
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помоечную банду пациента и сюда притянули.
в тюрьме он сидит, преступник,зек.
сорос ,успокойся.
с елкой со своей,теперь это..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7932
Re: Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве...
Отправлено: 03.12.21 - 10:49
#3
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Цитата:
то, что президент Токаев является кадровым сотрудником российских спецслужб

Вот это удар по вчкушке! Она наверное в шоке валяется в подвале...
Так свято верила в нурлыкунство и руханизм лидеров Казахстана...а оказалось и здесь её любовь - Путин руку приложил. ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14419
Re: Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве...
Отправлено: 03.12.21 - 10:59
#4
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///говорит соавтор расследования Марина Певчих.//

сотрудник британской разведки MI6.
//согласно инсайдерской информации, полученной от источника в спецслужбах ФРГ, они подозревают в отравлении блогера Алексея Навального агента МИ-6 Марию Певчих.//
скорпионы в одной банке.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14605
Re: Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве...
Отправлено: 03.12.21 - 11:03
#5
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Цитата:
единственным объяснением этого может быть только то, что президент Токаев является кадровым сотрудником российских спецслужб», — говорит соавтор расследования Марина Певчих.

Источник:

Они сами наверное сотрудники российских спецслужб, если такую бредятину публикуют, чтобы дискредитировать всякую оппозицию.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1721
Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве засекречены — команда Навального
Отправлено: 03.12.21 - 11:16
#6
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Я вот не понимаю, если у человека есть деньги, он что, не имеет права купить себе квартиру там, где он хочет. Ну и как правило такие люди не очень хотят светить свое местонахождение, это тоже должно быть всем понятно. В чем смысл этого "расследования"?

Кто-то уехал в Канаду и купил дом, даже не работая президентом, давайте расследуем и выложим в интернет его адрес и стоимость дома. Сколько человек в нем живет. Какие укрепления, пути отхода, месторасположение пулеметных гнезд, где будут находиться снайперы?

Вон, у Пугачевой есть дворец, а у Киркорова личный самолет. Почему Навальный не расскажет про них, не выложит в сеть адреса, телефоны? Да мы вообще мало о ком знаем, меньше всего о финансах самих навальнистов, их объектах недвижимости и адресах пребывания. Хотя нет, о местонахождении главаря знаем.

Ну купил человек сыну квартиру в России, что здесь такого? Victor Yang тоже купил и что, опубликовать его адрес и план квартиры? Лучше бы картошку выращивали эти оппозиционеры или лес пилили как в старые добрые времена, больше пользы было бы.
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
551
Re: Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве...
Отправлено: 03.12.21 - 11:30
#7
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Да это вброс бункерного. Опровергнуть некому, оппозицию свергли, Навального посадили,теперь под его флагом выплёвывают всякую дэзу. Дешево..как всегда.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11315
Re: Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве...
Отправлено: 03.12.21 - 11:30
#8
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Навальный красавчик Сидит в тюрьме но до сих пор звучит)
Его команда уже на международный уровень вышла
Правда смотрел Интервью Певчих дождю,она сама не поймет зачем квартиры бывшей жены и сына Токаева засекретили в России
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14419
Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве засекречены — команда Навального
Отправлено: 03.12.21 - 11:31
#9
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Цитата:
abaika95:
Сидит в тюрьме но до сих пор звучит)


воняет . так точнее.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11315
Re: Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве...
Отправлено: 03.12.21 - 11:32
#10
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Цитата:
Маркс:
Ну купил человек сыну квартиру в России, что здесь такого? Victor Yang тоже купил и что, опубликовать его адрес и план квартиры?

Ой как я люблю когда вата объединяется Защищая даже не любимую для себя казахстанскую власть главное быть против российской оппозиции))
Охранители
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14419
Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве засекречены — команда Навального
Отправлено: 03.12.21 - 11:33
#11
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странно было бы если бы все было в прямом доступе.

[Исправлено: alex_60, 03.12.2021 - 12:02]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8309
Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве засекречены — команда Навального
Отправлено: 03.12.21 - 11:58
#12
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Квартира в Москве у жены и сына,нормальное человеческое желание ,молодец президент. Скромненько конечно,это вам не замки в Лондоне,но радует то ,что в Москве,значит с соседями не будем сориться.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1721
Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве засекречены — команда Навального
Отправлено: 03.12.21 - 12:03
#13
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Цитата:
abaika95:
Ой как я люблю когда вата объединяется

Памперсы что-ли делаете?
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
551
Re: Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве...
Отправлено: 03.12.21 - 12:51
#14
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Цитата:
из реестра собственников, согласно которому квартира в районе Хамовники площадью более 196 квадратных метров принадлежит 37-летнему Тимуру Токаеву, сыну президента Казахстана; право собственности зарегистрировано в 2010 году. В расследовании приводится также другой называемый выпиской документ — на квартиру в Мещанском районе Москвы в 167 квадратных метров, собственником которой, по словам команды оппозиционера, с 2000 года является Надежда Давыдовна Токаева.

Источник:


Так у нас в посёлке Мичурино на новостройке через дом квадратура поболее чем у сына и жены президента вместе взятых. И где тут элита? Что то старший прапорщик весь слюной изошелся тут...
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