Отправлено: - 12:19

таноми52:

И где ж эти тысячи обитали? И чем эти интеллигенты занимались? Что создавали?

elektron:

Ну лично я представляю это так, когда ты человеку про успехи, достижения и уровень жизни, что говоришь, а он тебе бац в ответ а НКВД забыли?

elektron:

Как бы банально это не звучало, но я в Германии сегодня имею больше уверенности в завтрашнем дне так сказать.

elektron:

Ребёнка вылечат, собирать благотворительность не нужно, меня тоже, бездомным в случае чяго тоже не останусь. Всё как и раньше, только в другой стране. А вот в Казахстане, как то всё иначе стало. К чему бы это?

Уже не ваш земляк:

Больше всего меня раздражают те, кто ни дня не прожив в СССР,начинают рассказывать, как же плохо жилось в нём!

Уже не ваш земляк:

Племяшке сейчас двадцатый год, но она любит рассуждать, как всё было плохо.Но ей очень легко закрыть рот, сказав, что при Союзе никто не платил 80 тысяч в год за обучение в институте.

Уже не ваш земляк:

Про продукты,образование, бесплатную медицину уже молчу

Уже не ваш земляк:

Как и про то, что работа была у всех, про то, что у простого работяги было в сто раз больше прав, чем сейчас.

Уже не ваш земляк:

Хотя уже 30 лет все такие независимые, все вернулись к своим корням

Цитата:Обитаешь ты тутА они жили)Интеллигенция что-то создавать должна? Или обдумывать пути выхода нации на новый уровень?Что Ленин создал? Ничего) он только власть захватилЦитата:Ты человеку говоришь что за 30 лет страна потихоньку выходит из кризиса,потихоньку восстаналивает производства,не так быстро как хотелось бы а он тебе бац а где дом культуры в поселке красные петухи? Почему развалили??)))Кто слышать не хочет с теми так и общаються)Цитата:Ну так вы должны благодарить США и бывших сотрудников ГитлераОни создал экономические условия для Германии после войны такие что даже вам нравится)) почему не скажите?)Цитата:Тонко намекаюСша)) которое вы так ненавидите)Цитата:Меня также раздражают домарощенные профессораКоторые в древнем Риме не жили но доказывают что при императоре Калигуле жилось римлянам не очень то и комфортноНу куда им то про древний Рим рассуждать??? Пломбир то не ели!!Цитата:Племяшка была бы чуть поначитанее могла бы и тебе рот закрытьЗато она не стоит в очереди чтобы по блату купить джинсы))И в магазине не выбирает между суп набором и капустой))А ваше бесплатное образование выдало поколение людей которые заряжали воду перед телевизором)Цитата:Сказать то нечегоОчереди,хамство и никакого сервисаЦитата:Работяги както вышли свои права отстаивать и требуя продуктов в НовочеркасскеА иХ расстреляли))Ой это же только в кап странах такое бываетЦитата:Племяшка в России за 80 тысяч учится?))Вернулись к корням