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Вот это застой! Как жили в семидесятых
Вот это застой! Как жили в семидесятых
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42982
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 02.12.21 - 11:30
70-е годы прошлого столетия для Кустаная стали периодом самого интенсивного развития промышленности, городского строительства и благоустройства. Все старые предприятия города, кроме пивзавода, были коренным образом реконструированы.
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Читать статью
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23481
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 03.12.21 - 00:08
Цитата:
Мне кажется, что методички ему НГ - пишет...
таноми52:
Всё из методички, а ещё говорит, что сам додумался
Всё из методички, а ещё говорит, что сам додумался
Мне кажется, что методички ему НГ - пишет...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2750
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 03.12.21 - 00:11
Цитата:
И где ж эти тысячи обитали? И чем эти интеллигенты занимались? Что создавали?
Тысячи появились благодаря Советской власти, которую ты тут оплёвываешь!
abaika95:
Тысячи
Тысячи
И где ж эти тысячи обитали? И чем эти интеллигенты занимались? Что создавали?
Тысячи появились благодаря Советской власти, которую ты тут оплёвываешь!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 385
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 03.12.21 - 00:18
Цитата:
А оно и видно-то!
А вдруг инки тоже врали!?
Желательно раскрыть этот фокус.
Цитата:
Може оно и так, но скрепок, то сколько?
Цитата:
Иногда тебе лучче промолчать, оно можт за умнаго случится сойти.
Цитата:
Ты, милок, не мучься, не рви душу.
Заксринь себе это в своем дупле, и в ответ, на всякий вопрос, вываливай уже, оно так прощще будет.
Вижу оно у тебя болит. Так это тебе доктору надоть.
Цитата:
Смешной ты какой чудак. На что?
На то что ты тут написал, чудак-человек, не убивший и мухи, а токмо наслаждающиймя ихним жужанием
abaika95:
Ещё раз для людей без зеркала У меня нет ненависти ни к кому ни к какой стране Кроме как к Российской лживой фашисткой верхушке
Ещё раз для людей без зеркала У меня нет ненависти ни к кому ни к какой стране Кроме как к Российской лживой фашисткой верхушке
А оно и видно-то!
А вдруг инки тоже врали!?
Желательно раскрыть этот фокус.
Цитата:
abaika95:
Я не скрепный
Я не скрепный
Може оно и так, но скрепок, то сколько?
Цитата:
abaika95:
А что обидно стало? Так у тебя зеркала нет
А что обидно стало? Так у тебя зеркала нет
Иногда тебе лучче промолчать, оно можт за умнаго случится сойти.
Цитата:
abaika95:
В советских тюрьмах убили тысячи людей Зато пломбир по 3 копейки Через трудовые лагеря по надуманным обвинениям прошли десятки тысяч людей Зато детский лагерь бесплатный Тысячи людей погибло от голода Зато колбаса потом вкусная была Миллионы погибло в вторую мировую потомучто власть плохо подготовилась к войне упавая на идеологию Зато образование хорошее Миллионы испытывали неудобства в быту когда ничего не было а что было надо было доставать по блату Зато Гагарин первый в космосе Тысчи очередей по всей стране за продуктами А зато пол мира строит социализм)))
В советских тюрьмах убили тысячи людей Зато пломбир по 3 копейки Через трудовые лагеря по надуманным обвинениям прошли десятки тысяч людей Зато детский лагерь бесплатный Тысячи людей погибло от голода Зато колбаса потом вкусная была Миллионы погибло в вторую мировую потомучто власть плохо подготовилась к войне упавая на идеологию Зато образование хорошее Миллионы испытывали неудобства в быту когда ничего не было а что было надо было доставать по блату Зато Гагарин первый в космосе Тысчи очередей по всей стране за продуктами А зато пол мира строит социализм)))
Ты, милок, не мучься, не рви душу.
Заксринь себе это в своем дупле, и в ответ, на всякий вопрос, вываливай уже, оно так прощще будет.
Вижу оно у тебя болит. Так это тебе доктору надоть.
Цитата:
abaika95:
А что обидно стало? Так у тебя зеркала нет
А что обидно стало? Так у тебя зеркала нет
Смешной ты какой чудак. На что?
На то что ты тут написал, чудак-человек, не убивший и мухи, а токмо наслаждающиймя ихним жужанием
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8256
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 03.12.21 - 00:31
Цитата:
Ну лично я представляю это так, когда ты человеку про успехи, достижения и уровень жизни, что говоришь, а он тебе бац в ответ а НКВД забыли?И всё что до этого было сказано обнуляется. Потому что за последние 30-ть лет независимости то ого го чего построили.
таноми52:
То есть, оплёвывая СССР, ты плюёшь только на власть и НКВД?
То есть, оплёвывая СССР, ты плюёшь только на власть и НКВД?
Ну лично я представляю это так, когда ты человеку про успехи, достижения и уровень жизни, что говоришь, а он тебе бац в ответ а НКВД забыли?И всё что до этого было сказано обнуляется. Потому что за последние 30-ть лет независимости то ого го чего построили.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8256
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 03.12.21 - 00:46
Цитата:
По этой логике не удобно, давайте по логической логике. Сколько людей потеряли рабочие места и уверенность в завтрашнем дне? Как бы банально это не звучало, но я в Германии сегодня имею больше уверенности в завтрашнем дне так сказать. Ребёнка вылечат, собирать благотворительность не нужно, меня тоже, бездомным в случае чяго тоже не останусь. Всё как и раньше, только в другой стране. А вот в Казахстане, как то всё иначе стало. К чему бы это?
abaika95:
По этой логике давай дальше рассуждать
По этой логике давай дальше рассуждать
По этой логике не удобно, давайте по логической логике. Сколько людей потеряли рабочие места и уверенность в завтрашнем дне? Как бы банально это не звучало, но я в Германии сегодня имею больше уверенности в завтрашнем дне так сказать. Ребёнка вылечат, собирать благотворительность не нужно, меня тоже, бездомным в случае чяго тоже не останусь. Всё как и раньше, только в другой стране. А вот в Казахстане, как то всё иначе стало. К чему бы это?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 385
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 03.12.21 - 00:55
Цитата:
Чо то как то пресновато!
Для профессионала, уровня Абайка. Фантазии, чтоли или интеллекта не хватает. Путина, же модно сейчас ненавидеть, а вы в тренде, как тот деревенский модник, напяливший на сельскую дискатеку штаны- обосра..ки.
Где интрига!?
Где хвейейрерк эмоций, где перчик?
Для ажиотажа, для форсу, написал, бы как я, что живешь, в России, хотя бы был цымус. Что стоит сейчас ненависть к Путину с Незалежной или Нурлыкунии. Копейки! (Или век мне не видеть доллара, в кармане, товар- неходовой).
А так, интрига!
Я мол изза ненависти, готов ампутировать член своего организьма! Жувучи в России и ненавидя Путина.
Подумай, это тебе не Ницше читать...
abaika95:
У меня нет ненависти ни к кому ни к какой стране Кроме как к Российской лживой фашисткой верхушке Или у тебя Путин уже всю страну представляет?)
У меня нет ненависти ни к кому ни к какой стране Кроме как к Российской лживой фашисткой верхушке Или у тебя Путин уже всю страну представляет?)
Чо то как то пресновато!
Для профессионала, уровня Абайка. Фантазии, чтоли или интеллекта не хватает. Путина, же модно сейчас ненавидеть, а вы в тренде, как тот деревенский модник, напяливший на сельскую дискатеку штаны- обосра..ки.
Где интрига!?
Где хвейейрерк эмоций, где перчик?
Для ажиотажа, для форсу, написал, бы как я, что живешь, в России, хотя бы был цымус. Что стоит сейчас ненависть к Путину с Незалежной или Нурлыкунии. Копейки! (Или век мне не видеть доллара, в кармане, товар- неходовой).
А так, интрига!
Я мол изза ненависти, готов ампутировать член своего организьма! Жувучи в России и ненавидя Путина.
Подумай, это тебе не Ницше читать...
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 862
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 03.12.21 - 11:23
Больше всего меня раздражают те, кто ни дня не прожив в СССР,начинают рассказывать, как же плохо жилось в нём! Племяшке сейчас двадцатый год, но она любит рассуждать, как всё было плохо.Но ей очень легко закрыть рот, сказав, что при Союзе никто не платил 80 тысяч в год за обучение в институте.После этого наступает молчание.Про продукты,образование, бесплатную медицину уже молчу.Как и про то, что работа была у всех, про то, что у простого работяги было в сто раз больше прав, чем сейчас. Но находятся ещё те, кому Советский Союз поперёк горла.Хотя уже 30 лет все такие независимые, все вернулись к своим корням. Правда, всё никак развалить не могут проклятие колониального прошлого, хотя очень стараются.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11315
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 03.12.21 - 12:07
Цитата:
Машина полученная по очереди))
Даже добавить нечего
Цитата:
Давай про Францию и ФРГ но не про югославию и Болгарию)) это не заграница
Цитата:
Бозе мой а убийство в американских как-то нивелирует убийство в советских?) И да в американских убивают за что?)
Цитата:
При Николашке какой бы он не был бездарь
Россия 3 года держалась воюя на дальних рубежах без идеологии и с бунтами в тылу
При союзе за несколько месяцев немцы дошли до столицы И спаслись просто закидав только собранными дивизиями немцев
Кто самый бездарь Сталин или Николашка?)
Цитата:
Понятно)
Цитата:
А в очереди сколько стоял?)
Цитата:
Смешно что вата мне отвечает той же методчикой)) но уже своей
serg kost:
1975 год. Машина получена простым водителем по очереди. Правда, очередь отдельная, как для инвалида Советской Армии.
1975 год. Машина получена простым водителем по очереди. Правда, очередь отдельная, как для инвалида Советской Армии.
Машина полученная по очереди))
Даже добавить нечего
Цитата:
serg kost:
Сейчас мне спать пора. Если нужно, я завтра про заграницу фото выложу.
Сейчас мне спать пора. Если нужно, я завтра про заграницу фото выложу.
Давай про Францию и ФРГ но не про югославию и Болгарию)) это не заграница
Цитата:
elektron:
Бозе мой, вы почитайте сколько в американских погибло, ни за что не про что.
Бозе мой, вы почитайте сколько в американских погибло, ни за что не про что.
Бозе мой а убийство в американских как-то нивелирует убийство в советских?) И да в американских убивают за что?)
Цитата:
elektron:
Именно идеология и спасла всю страну, при Николашке бы точно проиграли бы, как и вся европа
Именно идеология и спасла всю страну, при Николашке бы точно проиграли бы, как и вся европа
При Николашке какой бы он не был бездарь
Россия 3 года держалась воюя на дальних рубежах без идеологии и с бунтами в тылу
При союзе за несколько месяцев немцы дошли до столицы И спаслись просто закидав только собранными дивизиями немцев
Кто самый бездарь Сталин или Николашка?)
Цитата:
таноми52:
ВСЁ? Бесстыдная ложь!
ВСЁ? Бесстыдная ложь!
Понятно)
Цитата:
elektron:
то же по очереди в году 75-ом.
то же по очереди в году 75-ом.
А в очереди сколько стоял?)
Цитата:
таноми52:
Всё из методички, а ещё говорит, что сам додумался. В темах на ОК слово в слово можно найти посты твоих сослуживцев. И сюда перенёс!
Всё из методички, а ещё говорит, что сам додумался. В темах на ОК слово в слово можно найти посты твоих сослуживцев. И сюда перенёс!
Смешно что вата мне отвечает той же методчикой)) но уже своей
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11315
Вот это застой! Как жили в семидесятых
Отправлено: 03.12.21 - 12:19
Цитата:
Обитаешь ты тут
А они жили)
Интеллигенция что-то создавать должна? Или обдумывать пути выхода нации на новый уровень?
Что Ленин создал? Ничего) он только власть захватил
Цитата:
Ты человеку говоришь что за 30 лет страна потихоньку выходит из кризиса,потихоньку восстаналивает производства,не так быстро как хотелось бы а он тебе бац а где дом культуры в поселке красные петухи? Почему развалили??)))
Кто слышать не хочет с теми так и общаються)
Цитата:
Ну так вы должны благодарить США и бывших сотрудников Гитлера
Они создал экономические условия для Германии после войны такие что даже вам нравится)) почему не скажите?)
Цитата:
Тонко намекаю
Сша)) которое вы так ненавидите)
Цитата:
Меня также раздражают домарощенные профессора
Которые в древнем Риме не жили но доказывают что при императоре Калигуле жилось римлянам не очень то и комфортно
Ну куда им то про древний Рим рассуждать??? Пломбир то не ели!!
Цитата:
Племяшка была бы чуть поначитанее могла бы и тебе рот закрыть
Зато она не стоит в очереди чтобы по блату купить джинсы))
И в магазине не выбирает между суп набором и капустой))
А ваше бесплатное образование выдало поколение людей которые заряжали воду перед телевизором)
Цитата:
Сказать то нечего
Очереди,хамство и никакого сервиса
Цитата:
Работяги както вышли свои права отстаивать и требуя продуктов в Новочеркасске
А иХ расстреляли))
Ой это же только в кап странах такое бывает
Цитата:
Племяшка в России за 80 тысяч учится?))
Вернулись к корням
таноми52:
И где ж эти тысячи обитали? И чем эти интеллигенты занимались? Что создавали?
И где ж эти тысячи обитали? И чем эти интеллигенты занимались? Что создавали?
Обитаешь ты тут
А они жили)
Интеллигенция что-то создавать должна? Или обдумывать пути выхода нации на новый уровень?
Что Ленин создал? Ничего) он только власть захватил
Цитата:
elektron:
Ну лично я представляю это так, когда ты человеку про успехи, достижения и уровень жизни, что говоришь, а он тебе бац в ответ а НКВД забыли?
Ну лично я представляю это так, когда ты человеку про успехи, достижения и уровень жизни, что говоришь, а он тебе бац в ответ а НКВД забыли?
Ты человеку говоришь что за 30 лет страна потихоньку выходит из кризиса,потихоньку восстаналивает производства,не так быстро как хотелось бы а он тебе бац а где дом культуры в поселке красные петухи? Почему развалили??)))
Кто слышать не хочет с теми так и общаються)
Цитата:
elektron:
Как бы банально это не звучало, но я в Германии сегодня имею больше уверенности в завтрашнем дне так сказать.
Как бы банально это не звучало, но я в Германии сегодня имею больше уверенности в завтрашнем дне так сказать.
Ну так вы должны благодарить США и бывших сотрудников Гитлера
Они создал экономические условия для Германии после войны такие что даже вам нравится)) почему не скажите?)
Цитата:
elektron:
Ребёнка вылечат, собирать благотворительность не нужно, меня тоже, бездомным в случае чяго тоже не останусь. Всё как и раньше, только в другой стране. А вот в Казахстане, как то всё иначе стало. К чему бы это?
Ребёнка вылечат, собирать благотворительность не нужно, меня тоже, бездомным в случае чяго тоже не останусь. Всё как и раньше, только в другой стране. А вот в Казахстане, как то всё иначе стало. К чему бы это?
Тонко намекаю
Сша)) которое вы так ненавидите)
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Больше всего меня раздражают те, кто ни дня не прожив в СССР,начинают рассказывать, как же плохо жилось в нём!
Больше всего меня раздражают те, кто ни дня не прожив в СССР,начинают рассказывать, как же плохо жилось в нём!
Меня также раздражают домарощенные профессора
Которые в древнем Риме не жили но доказывают что при императоре Калигуле жилось римлянам не очень то и комфортно
Ну куда им то про древний Рим рассуждать??? Пломбир то не ели!!
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Племяшке сейчас двадцатый год, но она любит рассуждать, как всё было плохо.Но ей очень легко закрыть рот, сказав, что при Союзе никто не платил 80 тысяч в год за обучение в институте.
Племяшке сейчас двадцатый год, но она любит рассуждать, как всё было плохо.Но ей очень легко закрыть рот, сказав, что при Союзе никто не платил 80 тысяч в год за обучение в институте.
Племяшка была бы чуть поначитанее могла бы и тебе рот закрыть
Зато она не стоит в очереди чтобы по блату купить джинсы))
И в магазине не выбирает между суп набором и капустой))
А ваше бесплатное образование выдало поколение людей которые заряжали воду перед телевизором)
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Про продукты,образование, бесплатную медицину уже молчу
Про продукты,образование, бесплатную медицину уже молчу
Сказать то нечего
Очереди,хамство и никакого сервиса
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Как и про то, что работа была у всех, про то, что у простого работяги было в сто раз больше прав, чем сейчас.
Как и про то, что работа была у всех, про то, что у простого работяги было в сто раз больше прав, чем сейчас.
Работяги както вышли свои права отстаивать и требуя продуктов в Новочеркасске
А иХ расстреляли))
Ой это же только в кап странах такое бывает
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Хотя уже 30 лет все такие независимые, все вернулись к своим корням
Хотя уже 30 лет все такие независимые, все вернулись к своим корням
Племяшка в России за 80 тысяч учится?))
Вернулись к корням
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