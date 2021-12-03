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111: Чеченцы, арабы афрофранцузы с афроамериканцами.. Ну неплохо держится армянская диаспора, потому что много их бросило свою страну..

Цитата:Посмотри этнический состав Канады и больше так не тупи. С наступающим!