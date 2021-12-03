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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6176
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 00:50
#3526
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Цитата:
elektron:
полторы недели в Египет, могу составит конкуренцию, если форумчане

Там то все включено..
Счастливчик...
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
385
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 01:03
#3527
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Цитата:
elektron:
Ну изначально то вроде про 3 миллиона речь шла

3- многовато!
Ему и полторашка грузинскага, с ног свалит.
Цитата:
111:
То есть опять у абайки красная тряпка?

У него есть умение получать удовольствие от пинков. И мне это его умение достааляет развлечение.
Но, когдап его нет, после него, ты -первейшая кандидатура, не сомневайся!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6176
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 01:04
#3528
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Цитата:
elektron:
через полторы недели в Египет, могу составит конкуренцию, если

Сравним с тем что было, я был в Дана Бич, отеле для немцев..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6176
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 01:05
#3529
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Цитата:
Don Julio:
умение получать удовольствие от пинков.

Ну не переворачивай..
У тебя порой я вижу злобу и смятение в комментах, конечно, легко это все обговорить на другого..
Тем более он один и какова воля его..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14325
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 01:06
#3530
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Цитата:
111:
отеле для немцев..

А как доказывал, что ты немец? :lol: труселя там не заставляют снимать? :lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
862
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 01:07
#3531
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Сейчас подтянутся "икперды".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6176
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 01:11
#3532
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Цитата:
maxsaf:
как доказывал, что ты немец?

Зачем?
Кулагин туда в этот отель гонял, и мы потом..
Просто так аким не будет в какие то шарашки ездить..
Там с СНГ практически никого не было, мы были, распугивали с детьми достопочтенных немцев, которые при виде нам пропускали нас первыми в столовые и рестооаны, а так же уступали лежаки, данке шон приговаривая..
А наши детки отбирали у правильных детишек немцев их игрушки..
Ну был там еще русич, на официанта на лодке кричал Аллах Акбар, сегодня 23 февраля..
Потом еще кто то приехал..
Но немцы процентов 70
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6176
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 01:16
#3533
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Я в Египте..
Это отдельную яхту заказывали..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6176
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 01:18
#3534
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Это в пустыне где то..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6176
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 01:43
#3535
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О, уже два часа почти ночи..
Блин, и завтра рано вставать..
Пояс часовой нарушен...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6176
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 02:03
#3536
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Хм..
Читаю, в Германии запретили российский Щелкунчик..
Типа это расисткая постанова..
Во дают..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14325
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 03:24
#3537
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Цитата:
111: Чеченцы, арабы афрофранцузы с афроамериканцами.. Ну неплохо держится армянская диаспора, потому что много их бросило свою страну..
Посмотри этнический состав Канады и больше так не тупи. С наступающим! ;-)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1721
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 10:51
#3538
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Цитата:
abaika95:
Да нет я всегда читаю всех чтобы быть объективным и потом уже составляю свое мнение И фашистов,и коммунистов,и анархистов и либералов всех признаю)

Типичная позиция приспособленца. И нашим, и вашим, и споем, и спляшем. Ничего другого и не ожидалось.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1721
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 11:59
#3539
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Цитата:
Victor Yang:
Ну... так и делают иногда.
Есть даже термин такой - рерайт.

Да в терминах-то сейчас недостатка нет. Главное позвучнее и поиностраннее придумать название, чтобы прижилось и делай под ним что хошь. Понятно, что со времен Шекспира сюжетов не прибавилось, что произошла смена словарного запаса и появилась необходимость менять стилистику, но это совершенно не оправдывает рерайт внутри текущего отрезка времени. Можно представить себе пародию, скетч, но выдать за новое произведение перестановку слов и изменение имен главных героев в произведении современника как-то не очень добропорядочно.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14605
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 12:09
#3540
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Цитата:
Маркс:
но выдать за новое произведение перестановку слов и изменение имен главных героев в произведении современника как-то не очень добропорядочно.

Я уж не знаю относительно чего вы спорили с Абайкой, но в художественном произведении правильно подобранные слова являются немаловажным элементом.
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