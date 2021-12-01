Отправлено: - 21:50

Маркс:

Ой, да ладно, смена терминологии модератором не сильно-то и повлияла на смысл ответа, лишь смягчила его до крайней степени.

Маркс:

Конечно, проще было вернуть время вовремя (!), например, в начале своей деятельности

Маркс:

Теперь нужен какой-то очень веский довод или солидный повод, чтобы это сделать, иначе придется признать, что был неправ в течение всего предыдущего срока руководства

Маркс:

Самым простым выходом из создавшегося положения был бы приказ сверху, который и разрешил бы эту искусственно созданную проблему.

Тот самый:

Где это был такой опрос? Результаты можно посмотреть? Сколько не проводилось опросов, везде минимум 70% за перевод на час назад, а в онлайн так и все 80% за перевод. Или Вы про тот "опрос" от акимата в гугл-формах, в котором каждый мог сколько угодно раз анонимно проголосовать?

Тот самый:

Ну, так власть-то в области действительно тупиковая, уже им попроще вопросы предлагают, а они и их вот уже 17 лет решить не могут. Всё какими-то поддельными результатами внутренних голосований пытаются прикрыться да замять-закрыть неудобный вопрос. Но его всё поднимают и поднимают...

Тот самый:

Представьте себе, акимат даже нанимает ботов для "написания нейтрально-позитивно комментариев"!

Тот самый:

Вот и думают наверное активисты, что рано пока нашему акимату браться за коммунальные, а уж тем более экономические проблемы, пусть для начала время вернут. Это и стоить ничего не будет - дешевле, чем улицу переименовать. И по трудозатратам тоже около 0.

Тот самый:

Тем более когда "сами мы не местные", а вникать в проблемы области не хочется. Да и зачем? Посидел года 2-3 и ушёл в другой регион или в Астану на повышение.

Цитата:Нет чучуть повлиялаЦитата:Аа какбы лицемерно и по популистки сделать ставку на крикунов?))Цитата:Он думаете прям ночами не спит и думает ах как же время вернуть и чтобы в грязь лицом не упасть?))))Наивный вы))Цитата:Ведлер суд проиграла в столицеНаверху тоже думают нафиг нам эти крикуны сдались?))Цитата:Нет вот прям тут на НГ прошлый разУже не помню весной или прошлой осеньюИ так на разных площадкахТам где аудитория была чуть по шизанутей там да Ведлер побеждала)А там где разные люди сидели там 50 на 50И да после этого компашка фриков начала кричать что голосовать по этому вопросу нельзя!!! Потомучто у нас народ глупый он не понимает всех глубин))Цитата:Это насколько этой тупиковой власти достались тупиковые активисты? Что раз за разом в ворота бюьтся а им говорят ну не занимайтесь вы фигнёй ))Цитата:Представил вот же я) ещё йанг есть но он в отставкеВот вам нейтрально позитивный комментарийАктивисты фрики,время вперёд!Цитата:Вот и думают активисты если мы даже время поменять не может то какие нас коммунальные проблемы решать?))Цитата:Да с 16 года сколько уже 2-3 года прошло?))