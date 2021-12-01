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Ольга ВЕДЛЕР: "Тараканище"
Ольга ВЕДЛЕР: "Тараканище"
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 42982
Ольга ВЕДЛЕР: "Тараканище"
Отправлено: 01.12.21 - 12:36
Филиал Народной (бывшей Коммунистической) партии отказал нам в помещении для круглого стола по вопросу исчисления времени на территории Костанайской области, которое обещал с августа. Мотивировка: не хотим в этом участвовать, поднимайте социальные проблемы. Хотя что может быть социальнее, чем здоровье и успешность нации?
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11315
Ольга ВЕДЛЕР: "Тараканище"
Отправлено: 02.12.21 - 21:50
Цитата:
Нет чучуть повлияла
Цитата:
Аа какбы лицемерно и по популистки сделать ставку на крикунов?))
Цитата:
Он думаете прям ночами не спит и думает ах как же время вернуть и чтобы в грязь лицом не упасть?))))
Наивный вы))
Цитата:
Ведлер суд проиграла в столице
Наверху тоже думают нафиг нам эти крикуны сдались?))
Цитата:
Нет вот прям тут на НГ прошлый раз
Уже не помню весной или прошлой осенью
И так на разных площадках
Там где аудитория была чуть по шизанутей там да Ведлер побеждала)
А там где разные люди сидели там 50 на 50
И да после этого компашка фриков начала кричать что голосовать по этому вопросу нельзя!!! Потомучто у нас народ глупый он не понимает всех глубин))Цитата:
Это насколько этой тупиковой власти достались тупиковые активисты? Что раз за разом в ворота бюьтся а им говорят ну не занимайтесь вы фигнёй ))
Цитата:
Представил вот же я) ещё йанг есть но он в отставке
Вот вам нейтрально позитивный комментарий
Активисты фрики,время вперёд!
Цитата:
Вот и думают активисты если мы даже время поменять не может то какие нас коммунальные проблемы решать?))
Цитата:
Да с 16 года сколько уже 2-3 года прошло?))
Маркс:
Ой, да ладно, смена терминологии модератором не сильно-то и повлияла на смысл ответа, лишь смягчила его до крайней степени.
Ой, да ладно, смена терминологии модератором не сильно-то и повлияла на смысл ответа, лишь смягчила его до крайней степени.
Нет чучуть повлияла
Цитата:
Маркс:
Конечно, проще было вернуть время вовремя (!), например, в начале своей деятельности
Конечно, проще было вернуть время вовремя (!), например, в начале своей деятельности
Аа какбы лицемерно и по популистки сделать ставку на крикунов?))
Цитата:
Маркс:
Теперь нужен какой-то очень веский довод или солидный повод, чтобы это сделать, иначе придется признать, что был неправ в течение всего предыдущего срока руководства
Теперь нужен какой-то очень веский довод или солидный повод, чтобы это сделать, иначе придется признать, что был неправ в течение всего предыдущего срока руководства
Он думаете прям ночами не спит и думает ах как же время вернуть и чтобы в грязь лицом не упасть?))))
Наивный вы))
Цитата:
Маркс:
Самым простым выходом из создавшегося положения был бы приказ сверху, который и разрешил бы эту искусственно созданную проблему.
Самым простым выходом из создавшегося положения был бы приказ сверху, который и разрешил бы эту искусственно созданную проблему.
Ведлер суд проиграла в столице
Наверху тоже думают нафиг нам эти крикуны сдались?))
Цитата:
Тот самый:
Где это был такой опрос? Результаты можно посмотреть? Сколько не проводилось опросов, везде минимум 70% за перевод на час назад, а в онлайн так и все 80% за перевод. Или Вы про тот "опрос" от акимата в гугл-формах, в котором каждый мог сколько угодно раз анонимно проголосовать?
Где это был такой опрос? Результаты можно посмотреть? Сколько не проводилось опросов, везде минимум 70% за перевод на час назад, а в онлайн так и все 80% за перевод. Или Вы про тот "опрос" от акимата в гугл-формах, в котором каждый мог сколько угодно раз анонимно проголосовать?
Нет вот прям тут на НГ прошлый раз
Уже не помню весной или прошлой осенью
И так на разных площадках
Там где аудитория была чуть по шизанутей там да Ведлер побеждала)
А там где разные люди сидели там 50 на 50
И да после этого компашка фриков начала кричать что голосовать по этому вопросу нельзя!!! Потомучто у нас народ глупый он не понимает всех глубин))Цитата:
Тот самый:
Ну, так власть-то в области действительно тупиковая, уже им попроще вопросы предлагают, а они и их вот уже 17 лет решить не могут. Всё какими-то поддельными результатами внутренних голосований пытаются прикрыться да замять-закрыть неудобный вопрос. Но его всё поднимают и поднимают...
Ну, так власть-то в области действительно тупиковая, уже им попроще вопросы предлагают, а они и их вот уже 17 лет решить не могут. Всё какими-то поддельными результатами внутренних голосований пытаются прикрыться да замять-закрыть неудобный вопрос. Но его всё поднимают и поднимают...
Это насколько этой тупиковой власти достались тупиковые активисты? Что раз за разом в ворота бюьтся а им говорят ну не занимайтесь вы фигнёй ))
Цитата:
Тот самый:
Представьте себе, акимат даже нанимает ботов для "написания нейтрально-позитивно комментариев"!
Представьте себе, акимат даже нанимает ботов для "написания нейтрально-позитивно комментариев"!
Представил вот же я) ещё йанг есть но он в отставке
Вот вам нейтрально позитивный комментарий
Активисты фрики,время вперёд!
Цитата:
Тот самый:
Вот и думают наверное активисты, что рано пока нашему акимату браться за коммунальные, а уж тем более экономические проблемы, пусть для начала время вернут. Это и стоить ничего не будет - дешевле, чем улицу переименовать. И по трудозатратам тоже около 0.
Вот и думают наверное активисты, что рано пока нашему акимату браться за коммунальные, а уж тем более экономические проблемы, пусть для начала время вернут. Это и стоить ничего не будет - дешевле, чем улицу переименовать. И по трудозатратам тоже около 0.
Вот и думают активисты если мы даже время поменять не может то какие нас коммунальные проблемы решать?))
Цитата:
Тот самый:
Тем более когда "сами мы не местные", а вникать в проблемы области не хочется. Да и зачем? Посидел года 2-3 и ушёл в другой регион или в Астану на повышение.
Тем более когда "сами мы не местные", а вникать в проблемы области не хочется. Да и зачем? Посидел года 2-3 и ушёл в другой регион или в Астану на повышение.
Да с 16 года сколько уже 2-3 года прошло?))
Ольга ВЕДЛЕР: "Тараканище"
Отправлено: 03.12.21 - 10:23
Цитата:
Ну а что такое показуха по-вашему? Это и есть тяжелая работа руководства по сохранению лица. Именно за это им и платят бешеную зарплату. Других критериев оценки их работы пока не придумано.
Цитата:
Было бы удивительно, если бы суд был выигран. Там же решался не вопрос времени, а вопрос лояльности властным структурам. Кто захочет подставлять свою карьеру и теплое столичное место ради какой-то мифической справедливости и здоровья жителей в далеком Костанае? По тем же принципам и голосование акиматовское проходило и будет проходить впредь.
Ожидать каких-то массовых волнений по этому вопросу не стоит. Электорат инертен и его не вытащить из уютных домиков на баррикады даже по более насущным вопросам. Но когда-нибудь эта проблема обязательно решится, потому что неправильная заноза так осталась торчать в теле области и будет все время мешать и зудеть, пока кто-нибудь ее решительно не вытащит, используя это действо в своих популистских целях.
abaika95:
Он думаете прям ночами не спит и думает ах как же время вернуть и чтобы в грязь лицом не упасть?)))) Наивный вы))
Он думаете прям ночами не спит и думает ах как же время вернуть и чтобы в грязь лицом не упасть?)))) Наивный вы))
Ну а что такое показуха по-вашему? Это и есть тяжелая работа руководства по сохранению лица. Именно за это им и платят бешеную зарплату. Других критериев оценки их работы пока не придумано.
Цитата:
abaika95:
Ведлер суд проиграла в столице Наверху тоже думают нафиг нам эти крикуны сдались?))
Ведлер суд проиграла в столице Наверху тоже думают нафиг нам эти крикуны сдались?))
Было бы удивительно, если бы суд был выигран. Там же решался не вопрос времени, а вопрос лояльности властным структурам. Кто захочет подставлять свою карьеру и теплое столичное место ради какой-то мифической справедливости и здоровья жителей в далеком Костанае? По тем же принципам и голосование акиматовское проходило и будет проходить впредь.
Ожидать каких-то массовых волнений по этому вопросу не стоит. Электорат инертен и его не вытащить из уютных домиков на баррикады даже по более насущным вопросам. Но когда-нибудь эта проблема обязательно решится, потому что неправильная заноза так осталась торчать в теле области и будет все время мешать и зудеть, пока кто-нибудь ее решительно не вытащит, используя это действо в своих популистских целях.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 104
Re: Ольга ВЕДЛЕР: "Тараканище"
Отправлено: 03.12.21 - 10:51
ЛНР,ДНР, КНР...Нет КНР уже есть...Как же будут представлять отделившуюся область, но живущую в своем (или не совсем в своем, но хоть чуть чуть в своем) часовом поясе? КЧР может быть? Костанайская Часовая Республика?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11315
Ольга ВЕДЛЕР: "Тараканище"
Отправлено: 03.12.21 - 11:55
Цитата:
Ну так-то тогда в этом случае он не занимается показухой а как раз идёт наперекор Глупым крикунам которые бы его сразу подбили верни он время))
Цитата:
Вот как раз нет
Суду то какая разница кто там кричит в Костанае и выходит?
Могли бы пойти от обратно,мы тут крикунам дали добро а вы там уже сами разбирайтесь в области
Но нет
И столица почему-то решила что проблема со временем надуманная
Маркс:
Ну а что такое показуха по-вашему? Это и есть тяжелая работа руководства по сохранению лица. Именно за это им и платят бешеную зарплату. Других критериев оценки их работы пока не придумано.
Ну а что такое показуха по-вашему? Это и есть тяжелая работа руководства по сохранению лица. Именно за это им и платят бешеную зарплату. Других критериев оценки их работы пока не придумано.
Ну так-то тогда в этом случае он не занимается показухой а как раз идёт наперекор Глупым крикунам которые бы его сразу подбили верни он время))
Цитата:
Маркс:
Было бы удивительно, если бы суд был выигран.
Было бы удивительно, если бы суд был выигран.
Вот как раз нет
Суду то какая разница кто там кричит в Костанае и выходит?
Могли бы пойти от обратно,мы тут крикунам дали добро а вы там уже сами разбирайтесь в области
Но нет
И столица почему-то решила что проблема со временем надуманная
Ольга ВЕДЛЕР: "Тараканище"
Отправлено: 03.12.21 - 12:08
Цитата:
Он вынужден теперь идти наперекор, иначе потеряет лицо. Это все равно, что долго облизывать Айн Рэнд, а потом смачно плюнуть на нее. Что тут непонятного?
Цитата:
Наивность 80-го уровня.
abaika95:
Ну так-то тогда в этом случае он не занимается показухой а как раз идёт наперекор Глупым крикунам
Ну так-то тогда в этом случае он не занимается показухой а как раз идёт наперекор Глупым крикунам
Он вынужден теперь идти наперекор, иначе потеряет лицо. Это все равно, что долго облизывать Айн Рэнд, а потом смачно плюнуть на нее. Что тут непонятного?
Цитата:
abaika95:
Суду то какая разница кто там кричит в Костанае и выходит?
Суду то какая разница кто там кричит в Костанае и выходит?
Наивность 80-го уровня.
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