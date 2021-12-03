Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве засекречены — команда Навального
Отправлено: 03.12.21 - 10:40
В опубликованном 2 декабря видеорасследовании говорится, что сведения о квартирах Тимура и Надежды Токаевых, сына и бывшей супруги президента, засекретили вместе с информацией о недвижимости российских чиновников и сотрудников спецслужб Читать новость
сотрудник британской разведки MI6. //согласно инсайдерской информации, полученной от источника в спецслужбах ФРГ, они подозревают в отравлении блогера Алексея Навального агента МИ-6 Марию Певчих.// скорпионы в одной банке.
Я вот не понимаю, если у человека есть деньги, он что, не имеет права купить себе квартиру там, где он хочет. Ну и как правило такие люди не очень хотят светить свое местонахождение, это тоже должно быть всем понятно. В чем смысл этого "расследования"?
Кто-то уехал в Канаду и купил дом, даже не работая президентом, давайте расследуем и выложим в интернет его адрес и стоимость дома. Сколько человек в нем живет. Какие укрепления, пути отхода, месторасположение пулеметных гнезд, где будут находиться снайперы?
Вон, у Пугачевой есть дворец, а у Киркорова личный самолет. Почему Навальный не расскажет про них, не выложит в сеть адреса, телефоны? Да мы вообще мало о ком знаем, меньше всего о финансах самих навальнистов, их объектах недвижимости и адресах пребывания. Хотя нет, о местонахождении главаря знаем.
Ну купил человек сыну квартиру в России, что здесь такого? Victor Yang тоже купил и что, опубликовать его адрес и план квартиры? Лучше бы картошку выращивали эти оппозиционеры или лес пилили как в старые добрые времена, больше пользы было бы.
Навальный красавчик Сидит в тюрьме но до сих пор звучит) Его команда уже на международный уровень вышла Правда смотрел Интервью Певчих дождю,она сама не поймет зачем квартиры бывшей жены и сына Токаева засекретили в России
из реестра собственников, согласно которому квартира в районе Хамовники площадью более 196 квадратных метров принадлежит 37-летнему Тимуру Токаеву, сыну президента Казахстана; право собственности зарегистрировано в 2010 году. В расследовании приводится также другой называемый выпиской документ — на квартиру в Мещанском районе Москвы в 167 квадратных метров, собственником которой, по словам команды оппозиционера, с 2000 года является Надежда Давыдовна Токаева.
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