Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве засекречены — команда Навального

Отправлено: - 11:16

Я вот не понимаю, если у человека есть деньги, он что, не имеет права купить себе квартиру там, где он хочет. Ну и как правило такие люди не очень хотят светить свое местонахождение, это тоже должно быть всем понятно. В чем смысл этого "расследования"?



Кто-то уехал в Канаду и купил дом, даже не работая президентом, давайте расследуем и выложим в интернет его адрес и стоимость дома. Сколько человек в нем живет. Какие укрепления, пути отхода, месторасположение пулеметных гнезд, где будут находиться снайперы?



Вон, у Пугачевой есть дворец, а у Киркорова личный самолет. Почему Навальный не расскажет про них, не выложит в сеть адреса, телефоны? Да мы вообще мало о ком знаем, меньше всего о финансах самих навальнистов, их объектах недвижимости и адресах пребывания. Хотя нет, о местонахождении главаря знаем.



Ну купил человек сыну квартиру в России, что здесь такого? Victor Yang тоже купил и что, опубликовать его адрес и план квартиры? Лучше бы картошку выращивали эти оппозиционеры или лес пилили как в старые добрые времена, больше пользы было бы.