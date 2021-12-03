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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 00:50
Цитата:
Там то все включено..
Счастливчик...
elektron:
полторы недели в Египет, могу составит конкуренцию, если форумчане
полторы недели в Египет, могу составит конкуренцию, если форумчане
Там то все включено..
Счастливчик...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 385
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 01:03
Цитата:
3- многовато!
Ему и полторашка грузинскага, с ног свалит.
Цитата:
У него есть умение получать удовольствие от пинков. И мне это его умение достааляет развлечение.
Но, когдап его нет, после него, ты -первейшая кандидатура, не сомневайся!
elektron:
Ну изначально то вроде про 3 миллиона речь шла
Ну изначально то вроде про 3 миллиона речь шла
3- многовато!
Ему и полторашка грузинскага, с ног свалит.
Цитата:
111:
То есть опять у абайки красная тряпка?
То есть опять у абайки красная тряпка?
У него есть умение получать удовольствие от пинков. И мне это его умение достааляет развлечение.
Но, когдап его нет, после него, ты -первейшая кандидатура, не сомневайся!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 01:04
Цитата:
Сравним с тем что было, я был в Дана Бич, отеле для немцев..
elektron:
через полторы недели в Египет, могу составит конкуренцию, если
через полторы недели в Египет, могу составит конкуренцию, если
Сравним с тем что было, я был в Дана Бич, отеле для немцев..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 01:05
Цитата:
Ну не переворачивай..
У тебя порой я вижу злобу и смятение в комментах, конечно, легко это все обговорить на другого..
Тем более он один и какова воля его..
Don Julio:
умение получать удовольствие от пинков.
умение получать удовольствие от пинков.
Ну не переворачивай..
У тебя порой я вижу злобу и смятение в комментах, конечно, легко это все обговорить на другого..
Тем более он один и какова воля его..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 01:06
Цитата:
А как доказывал, что ты немец? труселя там не заставляют снимать?
111:
отеле для немцев..
отеле для немцев..
А как доказывал, что ты немец? труселя там не заставляют снимать?
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 862
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 01:07
Сейчас подтянутся "икперды".
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 01:11
Цитата:
Зачем?
Кулагин туда в этот отель гонял, и мы потом..
Просто так аким не будет в какие то шарашки ездить..
Там с СНГ практически никого не было, мы были, распугивали с детьми достопочтенных немцев, которые при виде нам пропускали нас первыми в столовые и рестооаны, а так же уступали лежаки, данке шон приговаривая..
А наши детки отбирали у правильных детишек немцев их игрушки..
Ну был там еще русич, на официанта на лодке кричал Аллах Акбар, сегодня 23 февраля..
Потом еще кто то приехал..
Но немцы процентов 70
maxsaf:
как доказывал, что ты немец?
как доказывал, что ты немец?
Зачем?
Кулагин туда в этот отель гонял, и мы потом..
Просто так аким не будет в какие то шарашки ездить..
Там с СНГ практически никого не было, мы были, распугивали с детьми достопочтенных немцев, которые при виде нам пропускали нас первыми в столовые и рестооаны, а так же уступали лежаки, данке шон приговаривая..
А наши детки отбирали у правильных детишек немцев их игрушки..
Ну был там еще русич, на официанта на лодке кричал Аллах Акбар, сегодня 23 февраля..
Потом еще кто то приехал..
Но немцы процентов 70
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 01:16
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 01:18
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 01:43
О, уже два часа почти ночи..
Блин, и завтра рано вставать..
Пояс часовой нарушен...
Блин, и завтра рано вставать..
Пояс часовой нарушен...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 02:03
Хм..
Читаю, в Германии запретили российский Щелкунчик..
Типа это расисткая постанова..
Во дают..
Читаю, в Германии запретили российский Щелкунчик..
Типа это расисткая постанова..
Во дают..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 03:24
Цитата:
111: Чеченцы, арабы афрофранцузы с афроамериканцами.. Ну неплохо держится армянская диаспора, потому что много их бросило свою страну..Посмотри этнический состав Канады и больше так не тупи. С наступающим!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 10:51
Цитата:
Типичная позиция приспособленца. И нашим, и вашим, и споем, и спляшем. Ничего другого и не ожидалось.
abaika95:
Да нет я всегда читаю всех чтобы быть объективным и потом уже составляю свое мнение И фашистов,и коммунистов,и анархистов и либералов всех признаю)
Да нет я всегда читаю всех чтобы быть объективным и потом уже составляю свое мнение И фашистов,и коммунистов,и анархистов и либералов всех признаю)
Типичная позиция приспособленца. И нашим, и вашим, и споем, и спляшем. Ничего другого и не ожидалось.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 11:59
Цитата:
Да в терминах-то сейчас недостатка нет. Главное позвучнее и поиностраннее придумать название, чтобы прижилось и делай под ним что хошь. Понятно, что со времен Шекспира сюжетов не прибавилось, что произошла смена словарного запаса и появилась необходимость менять стилистику, но это совершенно не оправдывает рерайт внутри текущего отрезка времени. Можно представить себе пародию, скетч, но выдать за новое произведение перестановку слов и изменение имен главных героев в произведении современника как-то не очень добропорядочно.
Victor Yang:
Ну... так и делают иногда.
Есть даже термин такой - рерайт.
Ну... так и делают иногда.
Есть даже термин такой - рерайт.
Да в терминах-то сейчас недостатка нет. Главное позвучнее и поиностраннее придумать название, чтобы прижилось и делай под ним что хошь. Понятно, что со времен Шекспира сюжетов не прибавилось, что произошла смена словарного запаса и появилась необходимость менять стилистику, но это совершенно не оправдывает рерайт внутри текущего отрезка времени. Можно представить себе пародию, скетч, но выдать за новое произведение перестановку слов и изменение имен главных героев в произведении современника как-то не очень добропорядочно.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14605
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.12.21 - 12:09
Цитата:
Я уж не знаю относительно чего вы спорили с Абайкой, но в художественном произведении правильно подобранные слова являются немаловажным элементом.
Маркс:
но выдать за новое произведение перестановку слов и изменение имен главных героев в произведении современника как-то не очень добропорядочно.
но выдать за новое произведение перестановку слов и изменение имен главных героев в произведении современника как-то не очень добропорядочно.
Я уж не знаю относительно чего вы спорили с Абайкой, но в художественном произведении правильно подобранные слова являются немаловажным элементом.
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