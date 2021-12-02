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≡ В центре Нью-Йорка зажглась главная рождественская елка США
 
 
Страница 2 из 2«12
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42979
В центре Нью-Йорка зажглась главная рождественская елка США
Отправлено: 02.12.21 - 21:06
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В США официально зажжена главная рождественская ель страны, установленная в Нью-Йорке возле одного из самых высоких небоскребов мегаполиса Рокфеллер-центра. В церемонии зажжения огней на ели, возраст которой составляет 85 лет, принимали участие известные певцы, актеры и журналисты.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6176
В центре Нью-Йорка зажглась главная рождественская елка США
Отправлено: 02.12.21 - 23:48
#15
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Цитата:
maxsaf:
Мне Рождество вообще никаким боком. Новый год - как то привычнее и веселее. Хоч

Настоящие украинцы в Канаде справляют Новый Год?
Это наверно тихонько, шоб никто не звидел....
Еще скажи и сало принимаешь..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14323
Re: В центре Нью-Йорка зажглась главная рождественская елка США
Отправлено: 03.12.21 - 01:02
#16
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Цитата:
111:
Настоящие украинцы в Канаде справляют Новый Год? Это наверно тихонько, шоб никто не звидел.... Еще скажи и сало принимаешь..

Мы тут мощно новый год справляли, до 200 человек за раз, пока ковид все не испортил. Сало, да, ем под борщик
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6176
В центре Нью-Йорка зажглась главная рождественская елка США
Отправлено: 03.12.21 - 01:41
#17
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Цитата:
maxsaf:
Мы тут мощно новый год справляли, до 200 человек за раз

Чеченская диаспора наверно..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14323
В центре Нью-Йорка зажглась главная рождественская елка США
Отправлено: 03.12.21 - 01:54
#18
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Цитата:
111:
Чеченская диаспора наверно..

Бойся :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6176
В центре Нью-Йорка зажглась главная рождественская елка США
Отправлено: 03.12.21 - 01:58
#19
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Цитата:
maxsaf:
Бойся

Они только могут собираться в таком количестве..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14323
В центре Нью-Йорка зажглась главная рождественская елка США
Отправлено: 03.12.21 - 02:06
#20
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Цитата:
111:
Они только могут собираться в таком количестве..

Мы тоже можем ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6176
В центре Нью-Йорка зажглась главная рождественская елка США
Отправлено: 03.12.21 - 02:12
#21
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Цитата:
maxsaf:
Мы тоже можем

На Крещатике?
А так в принципе нигде не слыхал.
Чеченцы, арабы афрофранцузы с афроамериканцами..
Ну неплохо держится армянская диаспора, потому что много их бросило свою страну..
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